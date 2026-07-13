Sahteciliği mi savunuyorsunuz?

7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılmıştı.

Başkentte 28 Haziran'da başlayıp 12 Temmuz'a kadar süren olağanüstü güvenlik tedbirleri vatandaşları canından bezdirirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışabileceği bir dönemde 2 Temmuz-14 Temmuz tarihleri arasında tatile girdi.

Ancak 2 Temmuz'daki Genel Kurul görüşmelerinde, 28 Haziran'da bu köşede temas ettiğimiz "skandal"la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Konuyu hatırlayalım.

Uluslararası bir sözleşmenin onaylanmasına ilişkin oylamada elektronik oylama yapılmış, elektronik sistem üzerinden oy kullanamayan 79 milletvekili ise yazılı pusula göndermişti. Oysa İç Tüzük gereğince yazılı pusula veren milletvekilinin Genel Kurul'da fiziken bulunması gerekiyor. Ancak pusula gönderen 79 milletvekilinden 76'sının salonda olmadığı ortaya çıkmıştı.

Bu skandalın üzerinden haftalar geçti. Buna rağmen, oy pusulası gönderdiği hâlde Genel Kurul'da bulunmayan milletvekilleri hakkında herhangi bir inceleme veya işlem başlatılıp başlatılmadığı hâlâ bilinmiyor

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“İÇİNİZE SİNDİREBİLİYOR MUSUNUZ?”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AKP Grup Başkanvekili’nin muhalefetin sık sık karar yeter sayısı istemesini eleştirmesi üzerine şu sözlerle tepki gösterdi:

“Suudi Arabistan'la ilgili, yapılan anlaşmanın onaylanması talebiyle ilgili gelen kanun burada oylanırken buraya 79 tane pusula verdiniz, 76 tanesi sahte imzaydı. Bunu siz içinize nasıl sindiriyorsunuz Allah aşkına? Amerika'da maç seyretmeye gitmiş olan arkadaşınızın adına burada sahte imza atmışsınız. Bu sahtekârlığı, bu sahte evrakın Meclis kürsüsüne verilmesini nasıl kabul edersiniz, nasıl içinize sindirirsiniz? Yüce Meclisin çatısı altında, millet iradesinin tecelligâhı olan bu çatının altında 75 milletvekili için sahte evrak düzenlendi. Nasıl bakacaksınız milletin yüzüne? Ne söyleyeceksiniz? "Biz hazırlamadık." mı diyeceksiniz?”

Çömez’in sözlerine cevap veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, hangi partiden olursa olsun, fiziken burada olmayan bir milletvekilinin pusula vermesini kabul edemeyeceğini, konuyu kendi içlerinde değerlendirdiklerini söyledi.

Zengin’in bu sözlerinin devamında “Fiziken buradayken yoklamaya girmemeyi normal mi görüyorsunuz? Eğer bizi bununla eleştiriyorsanız bu da böyle bir şey” ifadesi muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet milletvekilleri ise bu açıklamaya, “Böyle bir cevap enteresan vallahi, hiç yakışmadı size böyle bir cevap… Sahteciliği savunuyorsunuz. Bunu makul göstermeye çalışmayın. Bu millet iradesinin tecelligâhına saygısızlık ve bunun mutlaka biz burada izahını istiyoruz. "Biz muhasebesini yapıyoruz’ demeniz yetmez. Bu sizin bir parti içi meseleniz değil!” sözleriyle karşılık verdi.

Tartışma sırasında Özlem Zengin'in, "Burada oturuyorsunuz, 'yokum' diyorsunuz. O zaman dışarı çıkın, dışarı çıkın; madem yoksunuz, o zaman yok olun" şeklindeki sert ifadeleri de dikkat çekti.

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AYNI ŞEY Mİ?

Sayın Zengin'in savunduğu görüş, Genel Kurul'da bulunduğu hâlde elektronik oylamaya katılmayan veya yazılı pusula vermeyen milletvekili ile Genel Kurul'da bulunmadığı, hatta yurt dışında olduğu hâlde varmış gibi pusula gönderilen milletvekilini aynı kefeye koyuyor. Oysa bu iki durum arasında hukukî ve fiilî açıdan açık bir fark bulunuyor.

Şimdi merak edilen soru şu:

AKP’in kendi içinde bu konuyu değerlendirdiğini söylüyor. Peki, Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı’nın bu “sahte pusulalar”la ilgili bir inceleme başlattı mı? Başlattıysa bunun sonunda bir işlem yapıldı mı?

Çünkü bu öyle üstü örtülebilecek sıradan bir tartışma değil. Meclisin saygınlığını doğrudan ilgilendiren ciddî bir mesele.

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte etkinliği azaldığı yönünde eleştirilen Meclis’in, bir de böyle tartışmalarla gündeme gelmemesi için bütün milletvekilleri azamî hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Demokrasilerde istişarenin, müzakerenin ve ortak aklın merkezi olan Meclis’in daha etkili hâle gelmesi için en büyük sorumluluk yine milletvekillerine düşüyor.

