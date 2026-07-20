Adaleti sokakta aramak

Milletin en büyük sıkıntılarının başında geçim derdi, hukuk ve adalet konuları geliyor.

AKP iktidara gelirken, “3Y” (Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar” ile mücadele edeceğini söylemişti. Ancak geçen yıllar içinde ortaya çıkan tablo, bu üç alanda da istenilen başarının sağlanamadığını gösteriyor.

Türkiye; yoksullukta, işsizlikte ve gelir adaletsizliğinde Avrupa’nın en üst sıralarında yer alıyor. Yolsuzluk ise ülkenin gündeminden hiç düşmüyor. Yasaklar konusunda yaşananlar da herkesin malumu.

Dünya Demokrasi Endeksi’nde Türkiye 103’üncü sırada bulunuyor. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 165’inci, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ise 142 ülke içinde 117’nci sırada yer alıyor.

Ekonominin kötü yönetilmesinin özeti yılbaşında açıklanan 2026 yılı için açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na görüldü. Türkiye’de 18 milyon 298 bin 736 kişi yardıma muhtaç durumda. En düşük emekli aylığı ve asgarî ücret açlık sınırının altında kalıyor. Nüfusun önemli bir bölümü asgarî ücret ve altında gelirle hayat mücadelesi veriyor

2026 bütçesinde faiz giderleri yüzde 47 arttırılarak 2 trilyon 742 milyar liraya çıkarıldı. Ekonomi yönetimi, dış borcun faizinin bile borçlanarak ödendiğini itiraf etmişti.

AKP’li Binali Yıldırım’ın dört yıl önce söylediği, “Enflasyon, insanların cebinden imkânlarını alan bir ejderha gibidir” sözü bugün daha anlamlı hâle geldi.

AKP iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 31.4 seviyesindeydi. Aradan geçen 24 yılın ardından enflasyon hâlâ yüzde 32.11 düzeyinde bulunuyor. Buna rağmen 2027 yılında tek haneli rakamlara ineceği iddia edilebiliyor.

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ADALETE GÜVEN

Bir ülkede adalet ve hukukun üstünlüğü sağlanamazsa ekonomi de kalıcı olarak büyüyemez. Hukukî güvencenin olmadığı bir ülkeye yabancı sermaye gelmez, yerli yatırımcı da yatırım yapmaktan çekinir. Üretim azalır, hayat pahalılığı derinleşir.

Bugün yaşanan tablo tam da budur.

Yargıya güvenin hızla azalması dikkat çekici. Ankara Milletvekili İdris Şahin’in paylaştığı resmî verilere göre, yargıya güvenmeyenlerin oranı bir yılda yüzde 62,4’ten yüzde 71,6’ya yükselmiş. Mahkemelere güven ise yüzde 41’lerden yüzde 34,1’e gerilemiş. En çarpıcı veri ise gençlerin yüzde 75,6’sının adalete olan inancını kaybetmiş olması.

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen teklif TBMM’de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Muhalefet hem komisyonda hem de Genel Kurul görüşmelerinde, “Vatandaşların beklentilerini karşılamıyor, hiçbir yaraya merhem olmayacak” diyerek itiraz etti ancak reddedildi. Beklentiler yine bir başka bahara kaldı.

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ADALET SOKAKTA ARANIYOR

Ankara sokakları bugün hukuk ve adalet arayışının adresi hâline geldi.

Şehit er aileleri ve gaziler, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’taki oturma eylemlerini sürdürüyor.

Başka bir alanda yardımcı hizmetler sınıfındaki memurlar özlük hakları için eylem yapıyor.

Mülâkat mağduru ve özel okullarda taban ücret isteyen öğretmenler aylardır eylem yapıyor. Ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmenlerin aileleri de gözyaşları içinde nöbetlerini sürdürüyor.

Bolu’daki Grand Kartal Otel faciasında yakınlarını kaybeden aileler, ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebiyle Bolu’dan Ankara’ya “adalet yürüyüşü” gerçekleştirdi. Ankaraya ulaşan aileler şimdi yetkililerden adaletin tecelli etmesini bekliyor.

Gelir adaletsizliğinden etkilenen emekliler başta Ankara olmak üzere birçok ilde hak arayışlarını sürdürüyor.

2008 yılında yürürlüğe giren düzenleme, emekliler arasındaki adaletsizliğe sebep oldu. Emekli aylıkları zamanla asgarî ücretin altına geriledi. Bugün asgarî ücret 28 bin liranın üzerine çıkmasına rağmen en düşük emekli aylığı hâlâ onun gerisinde kalıyor.

Sonuç olarak, iktidar temel sorunlara kalıcı çözümler üretemedikçe vatandaş da hakkını sokaklarda arıyor. Hukuka olan güvenin zayıfladığı bir ülkede, adalet arayışının meydanlara taşınması üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir tablo olarak karşımızda duruyor.

