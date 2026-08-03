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3 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Torba gölgesinde kalan gündemler

Mehmet KARA
03 Ağustos 2026, Pazartesi
Netameli ve tartışmalı düzenlemeleri hep yasama döneminin sonuna ya da Meclis tatili öncesine sıkıştırmayı âdeta bir gelenek haline getiren iktidar, bu yıl da şaşırtmadı.

Tartışmalı kanunlar çıkarılsın, Meclis tatile girsin, kamuoyunun dikkati dağılsın, gündem değişsin. Hesap bu.

Hükümet, bir dönem “torba yasa uygulamalarına son verilecek, yasaları milletvekilleri hazırlayacak” vaadinde bulunmuştu. Ancak özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildikten sonra torba kanunlar “yasa görüşme sürecini hızlandırmak” gerekçesiyle en çok başvurulan yöntemlerden birisi haline geldi. Yoğun eleştirilere rağmen bu alışkanlıktan vazgeçilmiş değil. Görünen o ki iktidar bu yönteme devam edecek.

Normal şartlarda 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı. Meclis, Ağustos’un ilk haftasında da mesaisini sürdürecek. Gündemde yine birbirinden farklı birçok düzenlemenin tek metinde toplandığı torba kanunlar var.

Bu hafta Meclis’in en önemli gündemlerinden biri “Terörsüz Türkiye” süreci olarak adlandırılan çerçeve düzenleme olacak. Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinin oldukça sert tartışmalara sahne olması bekleniyor.

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EVİNDEN ALINAN VAR MI?

Meclis’in asıl fotoğrafını bazen büyük tartışmalarda değil, küçük ayrıntılarda görmek mümkün.

Meclis’te 30 milletvekiline birer dakikalık söz hakkı veriliyor. Milletvekilleri bu kısa sürede seçim bölgelerinden taşıdıkları meseleleri dile getirmeye çalışıyor. Çoğu zaman da bu konuşmalar tutanaklarda kalıyor, kamuoyunun gündemine ulaşamıyor. 

Ancak tutanaklara yansıyan ayrıntılar, uzun tartışmalardan daha fazla şey anlatıyor.

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz alıyor. AKP Grup Başkanvekilleri genellikle muhalefet eleştirilerine cevap veriyor.

Son dönemde neredeyse her sabah yeni bir belediye operasyonu haberiyle uyanıyoruz. 

Muhalefet bu operasyonları gündeme getirince, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “AK Partili’li belediyelere açılan soruşturma sayısı 677, 371’i CHP’li, 128’i MHP’li, 18’i DEM Partilii, 9’u da İYİ Partili” bilgisini verdi.

 Bu sözler üzerine muhalefet sıralarından “Evinden alınan var mı?” sorusu yükseldi.

Usta, “Bakın, gerek olursa evinden de alınır” cevabı tartışmanın dozunu arttırdı. Yeni Parti’li Gökhan Günaydın, “Yazıklar olsun!” diye tepki gösterirken, CHP’li Gülizar Biçer Karaca da “Neden gerekmiyor o zaman?” sözleriyle karşılık verdi.

Usta ise, “Demek ki evinden alınma gereği duyulanlar var ki evinden alınıyorlar” ifadesini kullandı.

Sonrasında tartışmalar devam etti ama akıllarda kalan soru şuydu:

İktidar belediyelerine yönelik soruşturmalarda evinden alınan bir isim var mı?

***

PROBLEM SOĞANDA MI?

Vatandaşın gündeminde ise soğan ve patates fiyatları var. 

Geçen yıl tarlada para etmeyen, alıcı bulamadığı için üreticiyi zarar ettiren soğan, bu yıl market raflarında 70 liraya kadar çıktı. Üretici geçen yıl kaybetti, tüketici bu yıl alamıyor.

Konuyu gündeme getiren Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, “Geçen yıl soğan alıcı bulamadı, çiftçimizin emeği para etmedi, alın teri toprakta çürüdü. Bu yıl ise soğan zam şampiyonu oldu. Geçen yıl üretici battı, bu yıl tüketici alamıyor. Peki, bu düzen kime yarıyor?” diye sordu. 

Durmaz’a göre problem soğanda değil; AKP’nin yirmi beş yıllık plansız tarım politikalarında. Üretim planlaması yapılmadıkça, çiftçiye alım garantisi verilmedikçe, depolama ve pazarlama zinciri sağlıklı işlemedikçe bu tablonun değişmeyeceğini vurguluyor.

Çözüm ise oldukça net: Üretici de korunmalı, tüketici de. Tarım politikası günü kurtarmak için değil, gıda güvenliğini ve vatandaşın sofrasını güvence altına almak için yapılmalı. 

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