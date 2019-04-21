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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AKP’nin oyu 32,6 mı, 44.33 mü?

Mehmet KARA
21 Nisan 2019, Pazar
31 Mart mahallî seçimleri üzerinden üç hafta geçti, ama tartışması devam ediyor.

Oy sayımları, itirazlar devam ederken Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin oy hesabı gözlerden kaçmış gözüküyor. YSK’nın son değerlendirmesinden sonra oy oranları çıktığında bu açıklama tekrar gündeme gelecek ve iki ortak arasında oy oranı konusunda farklı yorumlar olacağına şüphe yok.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre sandıktan çıkan oyların yüzde 7,31’ini alan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli “Oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart’ta partimizin aldığı oy yüzde 18.8’dir” demesinden sonra gözler AKP’nin aldığı oy oranına çevrildi.

Şu ana kadar açıklanan oy oranlarına göre AKP yüzde 44.33, MHP 7.31 (cumhur ittifakı 51.64), CHP 30.12, İYİ Parti 7.45 (millet ittifakı yüzde 37.57) almış gözüküyor.

Bahçeli’nin hesabına göre, AKP’nin İl Genel Meclisi seçiminde aldığı oy oranı yüzde 41,61. 

Bu durum karşısında Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin toplam oy oranı yüzde 60,42 seviyesine çıkıyor.

Bahçeli’nin yaptığı hesap yine kafaları karıştırdı.

MHP’nin oy oranını % 18.8 olarak açıkladığına ve Cumhur ittifakının oy oranı % 51.6 olduğuna göre; 51.6 - 18.8 = 32.6 AKP’nin oy oranı oluyor. AKP’nin 1 Kasım oy oranı yüzde 49.5 olduğuna göre yüzde 32.6 ya düşmek de yüzde 16.9 kan kaybı anlamına geliyor.

Bu hesaba AKP kanadından henüz bir cevap gelmedi, ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmez. Bakalım, AKP Bahçeli’nin bu hesabını kabul edecek mi? Kabul ederse AKP’nin oyu epey düşmüş gözükecek. Bu kabulün sonucunun başka tartışmaları da beraberinde getirmesi kesin gibi…

Seçimlere işbirliği ya da ittifakla girildiği için oy oranlarını hesaplamak oldukça zor. İktidar partisi bile çok yerde seçimlere girmedi. MHP, 27 büyükşehir 17 ilde seçimlerde aday göstermedi, AKP’nin adayını destekledi. İşte tam da bu yüzden partilerin oy oranları tam olarak hesaplamak hayli zor.

Oy oranları kesinleşmediği için oy oranları tartışılmıyor. Ancak bu oy hesabı ve oy kayıpları ve oylar üzerinden ittifak ortaklarının karşılıklı açıklamaları ile bir tartışmanın alevlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. 

Şimdi gel de çık işin içinden…

“Yüzü asık, moralsiz olanlar var”mış!

Bahçeli’nin hesabına göre, AKP yüzde 17’e yakın oy kaybettiyse bu parti içinde hesaplaşmaların da başlayacağı anlamına gelir.

Belki de bu durumu önceden gören Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin MKYK toplantısında Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, “Görüyorum ki; yüzü asık olanlar, moralsiz olanlar var. Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar? Biz seçimlerden başarılı çıktık. Tamam bazı büyükşehirleri kaybetmiş olabiliriz, ama Türkiye genelinde başarılı olduk” dediğinin kulislere yansıması da bu yüzden olsa gerek.

Yalnız Erdoğan’ın aynı toplantıda “seçimlere zor şartlar altında gidildi”ğini söylemesine pek anlam veremedik. Tamam ekonomi kötüydü, ama bütün şartlar başta AKP olmak üzere Cumhur İttifakı’nın lehineydi. Basının yüzde 95 onları destekledi. Saatlerce canlı yayınlar yapıldı. Para desen en fazla bu ittifakın elindeydi. (devlet yardımını kast ediyoruz). 

“Peki, bu durumda zor şartlar neydi?” diye bir soru akla geliyor.

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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    21.4.2019 13:08:39

    Ülkede ki zzor şartlar aleyhine dediği şu açıdan doğrudur.RTE ve AKP'nin medya gücünü kullanarak hamaset,ve şartlandırmaları eskisi gibi halka tesir etmiyor.Zorluklar diyerek kast ettiği budur.Kısaca MIZRAAK ÇUVALA SIĞMIYOR,ya da KRAL ÇIPLAK sözleri seslendiriliyor.

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