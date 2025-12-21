Bütçe görüşmeleri biterken

Meclis’te 8 Aralık’ta başlayan ve 14 gün süren bütçe maratonu, bugün tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

2028 yılında yürürlüğe giren Partili Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmasına rağmen bütçenin sunuluşunun, yürütmenin başı olarak Erdoğan tarafından yapılması gerekirken, altı yıldır olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yapılması, yeni sistemin yeniliklerinden(!) oldu. Bütçeyi sunan Cevdet Yılmaz’ın, eksi küçülme yerine “eksi büyüme” ifadesi literatüre girdi.

Yeni sistem ile bütçe yapma hakkı elinden alınan Meclis’te görüşmeler tartışmalarla geçti. Bu seneki görüşmelere AKP sıralarının boş olması “bütçelerine sahip çıkılmaması” şeklinde yorumlandı.

Siyaset o kadar kutuplaştı ki insanî bir tavır ve yapılması gereken bir davranış olarak kabul edilmesi gereken bir durum, bütçe görüşmelerinin başladığı gün liderlerin tokalaşmaları bile “büyük haber” oldu.

Sanayi ve Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri görüşülürken Genel Kurul salonunda sadece dört AKP’li milletvekilinin bulunması, kürsüde konuşan Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz tarafından, “Ciddiyet yok, sorumluluk yok, devlet adabı yok” söyleriyle kayda geçti. Bakanların olduğu bölümde tek bir milletvekilinin olduğunu görünce söylediği, “Sayın Bakanlar milletvekiline sahip çıkın o da kaçmasın” cümlesi ise 14 gün boyunca zaman zaman hatırlatıldı.

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde üç genel başkan konuşurken, Bahçeli’nin salonda olmasına rağmen konuşmaması dikkat çeken detaylardan biriydi. Bugünkü kapanışta kimlerin konuşacağını göreceğiz.

Gerçi, 2000’lerden önce bütçe görüşmeleri merakla takip edilirken, bugün liderlerin konuşmaları eskisi kadar ilgi uyandırmıyor. Yine de milletin dertlerinin gündeme gelmesi açısından önemli.

14 gün sonunda 2026 bütçesinin özeti şu oldu. Faiz, yeni vergi artışları ve yeni zamlar…

Rakamlarla ifade edersek: 2026’nin bir özeti, 2 trilyon 742 milyar lira faize, 3 trilyon 597 patronlara vergi affı olarak, müteahhitlere de 238 milyar lira “garanti” ödemesi olarak ayrılıyor.

***

KADAYIF

Siyaset literatürüne “Kadayıfın altı kızardı mı?” sözünü kazandıran merhum Necmettin Erbakan’dan yıllar sonra, bütçe görüşmelerine kadayıf yine girdi. O tarihte Erbakan zamanın Başbakan’ı Demirel’e kendi elleriyle kadayıf ikram etmişti. Ama bu kez kimse kimseye ikram etmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl’ün Türkiye çapında tanınan bir ürünü olduğunu söyleyerek burma kadayıfı gündeme taşıdı. Diyarbakır burma kadayıfı olarak bilinse de yapanların tamamının Bingöllü olduğunu söylemesi, yeni bir “memleket tartışması” başlattı. Büryan kebabının Siirt’in mi, Bitlis’in mi; çiğ köftenin Şanlıurfa’nın mı, Adıyaman’ın mı olduğu tartışmasından sonra, şimdi de burma kadayıfının hangi ilimize ait olduğu konuşuluyor.

İller arasındaki bu “tatlı” rekabet, gergin geçen bütçe görüşmelerinde tebessüm ettiren anlardan biri oldu.

Peki sizce burma kadayıf Bingöl’ün mü, Diyarbakır’ın mı?

***

LAF ATMA!

Bütçe görüşmelerine damga vuran bir hadise de MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’ya verdiği cevap uzun süre konuşuldu.

Usta’nın İzmir Milletvekili Tuncay Özkan konuşurken sık sık müdahale etmesine Adan, “Kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına ‘laf atmayın’ diye müdahale etmekten utanıyorum” sözleriyle karşılık verdi. Usta buna, “Keşke hatip kürsüden bağırırken ‘Bu kadar bağırmanıza gerek yok’ diye uyarsaydınız” diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine Adan, “Benim Meclis’i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok. Size laf atmış olabilirler, yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu?” diyerek karşılık vermesi bütçe görüşmelerinin dikkat çeken bir başka hadisesi oldu.

