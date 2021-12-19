CHS’nin 4. bütçesi ve “mübarek kurumlar!”

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 bütçesi Meclis’te komisyonlarda ve genel kurulda günlerce süren görüşmelerin ardından kabul edildi. Bütçe, AKP iktidarının 20, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sisteminin ise 4. bütçesi oldu.

12 gün kesintisiz süren bütçe maratonu Cuma günü tamamı üzerinde yapılan görüşmelerden sonra bitti. Bu sene bol tartışmalı geçen bütçe görüşmeleri 11.00’da başlayıp 24.00’lara kadar sürdü.

Hem komisyonda hem de genel kurul görüşmelerinde bütçenin hazırlanış şekli hep tartışma konusu yapıldı. Geçmiş 3 bütçe görüşmesinde olduğu gibi bütçe muhalefet tarafından “Saray bütçesi” olarak isimlendirildi. Meclis’in ve milletvekillerinin etkinliğinin azaldığı söylendi. Haksız da değillerdi. Sisteme getirilirken ve milletin onayına sunulurken, “Meclis güçlenecek, daha güçlü bir parlamento olacak” denilmişti. Ama geçen 2,5 senede görüldü ki, Meclis güçlenmedi ve ülkenin bütçesinin adeta “onay” makamına dönüştü.

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçelerinin görüşmelerinde sistem tartışmaları fazlasıyla gündeme geldi. En çok tartışması yapılan konuların başında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak üzere bakanların “atanmış” olmaları oldu. Bakanların vekillere karşı kullandıkları dil bütçenin sunumunun başladığı ilk günden son gününe kadar hep tartışıldı.

***

“KURUMLAR MÜBAREK VE BEREKETLİ…”

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, MİT, MGK, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi 7 Başkanlık, 4 Ofis, 9 Politika Kurulu ve 1 Genel Sekreterlik bütçesini barındıran görüşmede ağırlıklı olarak İletişim Başkanlığı ve Beştepe’nin harcamamaları tartışma konusu oldu.

Muhalefetin eleştirilerine AKP grup başkanvekilleri ve milletvekilleri sistemin ne kadar iyi ve güzel olduğunu söyleyerek cevap verdi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Bizim için bu konu geride kalmıştır. Hayat, tarih, siyaset geri gitmez. Biz bu sistemi son yüz yılın en büyük demokratik kazanımı olarak görüyoruz… Kendinizi güncelleyin; sistem değişti, sistem değişti, sistem değişti” sözleri ile Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’in “Cumhurbaşkanlığı sistemimizin ihdas ettiği bütün kurumlar çok mübarek, çok bereket yayan kurumlar” demesi dikkat çekiciydi.

Öyle görülüyor ki, 3 senedir yapılan bu eleştiriler önümüzdeki senede devam edecek. Bakalım CHS’nin 5. Bütçesi yapılacak mı, yoksa erken bir seçim mi olacak? Bu sorunun cevabını da önümüzdeki günlerdeki gelişmeler gösterecek…

***

“SİZ İZİN VERMEDEN SÖYLER MİYİM?”

Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yeniliklerden birisi Bakanların Meclis içinden atanmıyor olması. Atanırsa da milletvekilliği düşüyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar Meclis’e ya nöbetçi bakan olarak ya da bakanlığını ilgilendiren konularda gelip bilgi veriyor.

Bütçe görüşmeleri başlamadan önce “garip” karşılanan, ama yeni sistemi özetleyen bir gelişme yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplarken hekimlerin özlük haklarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi. Tam bu sırada arkadan geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya müdahale etti.

Bu vesile ile bunu hatırlatmak istedik. Konuşmalar şöyle gerçekleşmişti:

Gazeteci: Maaşlarına mı yansıyacak?

Koca: Maaş emeklilik dahil…

Erdoğan: Sen ne söyledin şimdi? (Etraftakiler gülüyor)

Gazeteci: Hekimlerle ilgili efendim.

Bakan Koca’yı kolundan tutup kendine doğru çeken Erdoğan (gazetecilere soruyor): Ne söyledi, onu bana bir söyleyin.

Koca: Hekimlerle ilgili…

Erdoğan: Ne söyledi?

Gazeteci: Hekimlerle ilgili bir düzenleme geldiğini, bugünkü… Bütün partilerden destek istediklerini söyledi efendim

Erdoğan: Ne söyledi?

Koca: Hepsi bu kadar

Erdoğan: Hepsi bu kadar mı?

Koca: Tabi tabi.

Erdoğan: Para pul söylemedi mi?

Hoca: Hiç söylemedim.

Gazeteciler: Yok efendim söylemedi.

Koca: Söyler miyim efendim.

Erdoğan: Sağlık Bakanısınız.

Koca: Siz izin vermeden söyler miyim?

Koca’nın mahcubiyeti, gazeteci arkadaşların onu korumaya çalışmaları, Erdoğan’ın, Bakan söylemesine rağmen gazetecilere tekrar tekrar sorması günlerce konuşulmuştu.

Bu diyaloglar sistemin özeti olmuştu.

***

“TEZ ZAMANDA KURTULACAĞIZ İNŞAALLAH!”

Burada bir konuya da dikkat çekmek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldüğü gün CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ görüşmelerinin de Meclis çatısı altında yapılması (plânlı mıydı bilemiyoruz) ilginçti.

Görüşmelerde rapor aşamasına geçildi, sonra liderlere sunulacak. Toplantıda, “Bütün kötülüklerin anası olan ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden tez zamanda kurtulacağız inşallah” mesajı verildi.