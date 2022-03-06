Kutuplaşmadan kucaklaşmaya

Siyasette yıllardır süren kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici sözler ile siyasetin kirli dili toplumun bütün kesimine yayılmasına yol açarken, siyasetçileri birbirlerinin yüzüne bakamaz hale getirdi. Geçmişte, hastalıkta, sağlıkta ve ülkeyi ilgilendiren meselelerde bir araya gelebilen siyasetçiler, ne yazık ki yıllardır bir araya gelemiyor. Cenazelerde bile birbirlerinin yüzüne bakamıyor, bazen tokalaşmıyorlar bile…

Siyasetteki bu gelişmelere rağmen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için 6 partinin bir araya gelip aylarca bir çalışma yapması özlenen bir tablonun oluşmasına sebep oldu. Bu anlamda, 6 siyasî partinin genel başkanının bir masa etrafında toplanması bile tek başına bir başarıdır.

Ankara’da AKP, DEVA ve Gelecek Partilerinin kuruluş toplantılarının da yapıldığı Bilkent Otel’de toplantının yapıldığı salondaki heyecan uzunca zamandır görülmeyen bir tabloydu. Salonda hiçbir partinin ön planda olmaması, her partiye 50’şer kişilik kontenjan ayrılması, dâvet edilenlerin toplumun bütün kesimlerini temsil etmesi eski alışkanlıkların terk edildiğini göstermesi açısından da önemliydi.

***

CHS’NİN YANLIŞLARI

12 Şubat’taki yapılan toplantının ardından 28 Şubat’ta geniş katılımlı bir toplantıda önce partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin (CHS) yanlışları ortaya konulup, teklif edilen yeni sistemde yürütme, yasama ve yargı alanları ile temel hak ve hürriyetler, kamu yönetimi ve siyasî etik kanunu ile ilgili görüşlerinin 6 partinin genel başkan yardımcıları tarafından açıklanması sırasında salonda heyecan meydana getirdi. Cumhurbaşkanının seçimi, bakanlar kurulunun oluşumu, yeni sistemle faaliyeti iyice azalan Meclis’in denetim yetkisinin güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu’nun yapısının demokratikleştirilmesi, YÖK’ün kaldırılması, basın hürriyeti, düşünce ve ifade, din ve vicdan hürriyetleri genişletilmesi gibi bir çok konunun yer aldığı yeni sistem teklifi 48 sayfadan oluşuyor.

***

MECLİS GÜÇLENDİRİLECEK

Milletin Meclis’te daha fazla temsil edilmesini sağlayacak olan seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, cumhurbaşkanının partili olmasının engellenmesi, bakanların “seçilmiş” milletvekilleri arasından olması, son günlerde çokça gündeme gelen memur atamalarında mülâkatın kaldırılması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne güvenin altında yer alan adalete güveni tesis etmek için yeni düzenlemelerin yapılması, yargı bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler gibi pek çok demokratikleşme adına atılan adımların millet nezdinde de memnuniyetle karşılandığı da görülüyor.

MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı bir ankete göre, Millet İttifakı bileşeni 6 partinin bir araya gelmesi ülkenin yarınlarında yönetimi adına ülke sorunlarına ortak akılla çözüm üretme, bu anlamda farklı projelerin ortaya konulması açısında önemli olduğunun söylenmesi de bunu gösteriyor. Yine aynı ankete göre 6 genel başkanın bir masa etrafında bir araya gelebilmesi “ortak akıl çalışması” duygusunu pekiştirdiğini de ortaya koymuş.

“Cumhurbaşkanı adayı sizce hangi özelliklere sahip olmalıdır?” sorusuna sırasıyla “tarafsız, partiler üstü, devlet adamı ciddiyeti ile mütevazı olmalı, millî ve manevî konularda duyarlı olmalı” cevapları da 6 siyasî parti tarafından teklif edilen sistemin millet tarafından da istendiğini gösteriyor.

***

ANA MUHALEFET MİLLETVEKİLİ BAŞKAN OLACAK

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması mutabakat metninde bu ve buna benzer bir çok yenilik var, ama 6 siyasî parti temsilcisinin ve genel başkanlarının da söylediği gibi eski parlamenter sisteme “geriye dönüş yok.”

Dikkatimizi çeken bir durumda Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle denetim, güvenoyu, gensoru, bütçeyi veto hakkı yetkisi olmayan Meclis’in yapısındaki pek de dikkat çekilmeyen bir bölüm oldu. “Bütçe Hakkının Devredilmezliği” başlığı altında yer alan bölümde TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kurulacak olması.

En önemlisi de Kesin Hesap Komisyonu’nun Başkanı, ana muhalefet partisinden olacak. Sayıştay raporlarının tamamının Kesin Hesap Komisyonu’na sunulacak olması bu komisyonun kurulmasının önemini gösteriyor.

Kutuplaştırıcı anlayıştan kucaklayıcı anlayışa geçişin millet nezdinde itibar göreceği anlaşılıyor. Çünkü millet bu kirli dil ve üslûptan iyice sıkıldı ve bıktı. Hayırlı olsun…