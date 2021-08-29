Memur zamdan memnun mu?

2 Ağustos’ta başlayan ve 3 hafta boyunca devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşmede Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda imzalar atıldı.

Görüşmeler başlamadan önce Memur-Sen ve Kamu-Sen beraber hareket ederek, ortak tekliflerini açıklamıştı. İmzadan sonra Memur-Sen “memnuniyeti”ni ifade ederken, Kamu-Sen’in 2012 yılından beri toplu sözleşme görüşmelerinde yaşananları başarısızlık ve hayal kırıklığı olarak değerlendirilmesi ve önümüzdeki iki yılı kapsayan sözleşmenin imzalanmasını “kabul etmediklerini” açıklaması da dikkat çekici…

Başta Memur-Sen ile ortak hareket eden Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin, “Enf- lasyon kadar zam sıfır zam demektir” sözü aslında durumu özetlemesi açısından önemliydi.

Bu iki konfederasyonun dışında kalan konfederasyonların da imzalanan sözleşmeyi “büyük başarı” gibi gösteren Memur-Sen’e sert tepki göstermesi bunun başarı değil “hezimet” olarak görmeleri ilk defa oluyor.

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MEMUR REFAHTAN PAYINI ALDI MI?

Geçtiğimiz hafta Memur-Sen, Ankara-Tandoğan meydanında yaptığı mitingde Genel Başkan Ali Yalçın, teklifin sadece “yüzdelik artışlar” ile sınırlı olmaması gerektiğini söylerken, “Yüzdelik artışın yanında geçmiş yılların kayıplarının giderilmesi için 600 liralık seyyanen zam ile gelecek yıllara ait yüzde 6 refah payı istiyoruz” demişti. Yüzdelik artış yapıldı, ama ne refah payı, ne de seyyanen zam gündeme geldi. Mitingde “Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı istiyoruz” denilmişti, imzadan sonra görüldü ki, memur bütçeden ne hakkını alabildi ne de refahtan payını…

Yüzdelik artışa bakıldığında ise şu durum ortaya çıktı. Memur-Sen ve Kamu-Sen 2022 için yüzde 21+600 lira seyyanen zam + yüzde 3 refah payı; 2023 için yüzde 17 + yüzde 3 refah payı artışını defalarca dillendirmişti. En son olarak da Tandoğan meydanını dolduran binlerce kişiye adeta haykırmıştı. İmzalanan sözleşmede, ilk yıl için yüzde 12, ikinci yıl için yüzde 14 oranındaki zam artışı yapılmakla kaldı.

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“MERDİVEN ALTI SENDİKA” NE DEMEK?

Dikkat çeken bir durumda, konfederasyonların istediği seyyanen zamdan bütün memur ve memur emeklisi yararlanacakken, 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinin 400 liraya çıkarılmış olmasından sadece “sendikalı olan memurlar”ın yararlanabilecek olması. Sendikalı olmayan memurlar ile üyesi olduğu sendikanın örgütlenmesi yüzde 1’in altında olan sendikalı memurların da yararlanamayacak olması…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’in, Bakanlığın verdiği izinle kurulan sendikaları “merdiven altı” olarak nitelemesini de tepki çeken başka bir konu oldu. Sendikalar, “yüzde 1 örgütlenme şartı”nın 375 Sayılı KHK’nın ek 4. maddesine aykırı buluyor. Yüzde 1 örgütlenme şartı altında kalan sendikalar bu duruma “Antidemokratik bir madde üzerinde anlaşmaya varılmasını esefle karşılıyoruz” diye tepki göstermesini de not etmek gerekiyor.

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2 SENE ÖNCE İMZALAMAMIŞTI

İki sene önce yapılan toplu sözleşmeye taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle imza atmayan Memur-Sen, 2022 yılı için yüzde 21 zam, 600 lira iyileştirme isterken, bu sene hükümetin 5+7 teklifine imza atması eleştiri oklarını üzerlerine çekmesine sebep oldu.

2018 yılında bir seçim vaadi olarak gündeme gelen 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusu da 2022 yıl için yine “vaat” düzeyinde kaldı. Şu anda başta öğretmenler olmak üzere bazı memurlar sözleşmeli olarak işe alınıyor. Bu da bazı sosyal haklardan mahrumiyet demek.

Memur-Sen’e bağlı Eğitim-Bir-Sen yıllardır bu uygulamaya karşı çıkıyor ve “sözleşmeli, ücretli uygulamasından vazgeçilmesi” gerektiğini söylüyor. Ama 3 senedir yerine getirilmeyen vaat önümüzdeki sene için de bir “vaat” olarak yerini alırken sözleşmeye imza atılması da eleştirilen konulardan birisi oldu. Yalçın’ın, “Sözleşmede her iki konuda 2022 yılı içinde çalışmaların tamamlanmasına ilişkin maddelerde mutabakat sağlandı” derken “üç senedir gerçekleşemeyen bu vaadin, ekonominin bu kadar kötü olduğu bir dönemde gelecek yıl gerçekleştirileceğinin garantisi var mı?” sorusuyla muhatap olunuyor.

Bu vaat için ortak kanaat bunun bir seçim yatırımı olduğu… 2018 yılında seçim meydanlarında da seçim yatırımı olarak gündeme getirilen bu iki konu, önümüzdeki yılda da bir seçim yatırımı olarak mitinglerin ana konusu olacağı şimdiden görülebiliyor.

Tıpkı 2023’ün ilk yarısında yapılacak yüzde 8 zam gibi…

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ZAM ORANI NEDİR?

Dikkat çeken bir durumda, zam konusunda farklı farklı açıklamaların yapılıyor olması... Sözleşmeyi imzalayan Çalışma Bakanı, Memur-Sen ve Cumhurbaşkanı ayrı ayrı zam oranı açıklıyor. Çalışma Bakanı yüzde 12+14, Memur-Sen yüzde 28, Cumhurbaşkanı ise yüzde 31.2 olarak zam oranlarını açıklaması en başta memurların kafalarını karıştırıyor. Memurlar hangisine inanacağını bilemiyor.

İmzalanın sözleşmeye göre iki yıl için yüzde 26 zam yapıldı. Hadi diyelim ki Memur-Sen kümülatif olarak yüzde 28 derken iki yılı birden söylüyor. Peki, yüzde 31.2 nereden çıkıyor?

Bir de yanıltma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir” diye bir açıklaması oldu. Birincisi o rakama iki yılsonunda, yani 2023 Temmuz ayında yapılacak zamla ulaşılacak. İkincisi de 5.610 lira oluyor. Bir de bu rakam sendikalı üyenin alacağı ücret…