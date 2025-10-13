“Nereyi tutsak elimizde kalıyor”

Meclis açıldı. İki buçuk aylık tatilde vatandaşların dertlerini dinleyen milletvekilleri Meclis kürsüsünden bunları anlatıp, iktidardan çözüm bekliyor.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da kürsüden Balıkesir’de bir esnafın mağduriyetini anlattı.

Esnafın, “Anadolu Otoyolu’ndan geçtim, 76 lira yazdı, param var zannettim, orada ödememiş, ama iki ay sonra e-devlete girdiğim zaman icraya verilmişim. İki ay sonra 76 lira ne olmuş biliyor musunuz? 1.725 lira olmuş. Nereye başımı vuracağım Selçuk Bey, nereye şikâyet edeceğim? Nereyi elimizle tutsak elimizde kalıyor” sözlerini aktaran Özdağ, Ulaştırma Bakanına, “Enflasyon ne kadar Allah aşkına, faizler ne kadar? Yüzde 100 olsun faiz, bu 75-76 lira 150 lira olmaz mı? 150 lira, iki ay bekletse 300 lira olmaz mı?” diye sormuş.

Özdağ bunu soru önergesi yapıp ve sosyal medya hesabından paylaşınca eski bir vali, “Ben de hiç İstanbul’a uğramadım, ama bana da 10 bin lira ‘Oradan geçmişsin, parayı ödememişsin’ diye ceza gelmişti” diye yazmış.

Meclis kürsüsünden vatandaşın bu şikâyetlerini anlatan Özdağ, “O nedenle, bu Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini bir kez daha tartışmaya açmak istiyorum” diyerek noktaya koymuş.

Hakikaten de, nereyi tutsanız elinizde kalıyor?

***

DÜRÜMFLASYON

Asgarî ücretli, emekli, memur, çiftçi, esnaf yaşanan ekonomik krizden mağdur. Çalışanlar açlık sınırının altında maaş alır duruma düştü. Bu kesimin yanında öğrencilerde mağdur. Üniversite öğrencileri şu anda sonradan ödemek üzere ayda 3 bin lira kredi alıyor. Aldıkları bu para yol parasına ancak yetiyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci dostumuz Mustafa Yılmaz, TÜİK’in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yılmaz, “Dürümflasyon” adını verdiği yeni bir kavramla enflasyonu tavuk dürüm ve öğrenci bursları üzerinden değerlendirdi.

Yılmaz, elinde tavuk dürümü ile kürsüye çıkıp basın toplantısı düzenledi. Öğrencilerin 2002 yılında KYK bursuyla 86 adet tavuk dürüm alabildiğini, bu rakamın bu yıl 20’ye düştüğüne dikkat çekerek, “Gençlerimizin, öğrencilerimizin dürümlerini kim yiyor? Son 23 yılda 66 dürümümüz, son 2 yılda ise 11 dürümümüz nereye gitti? Eğer gerçekten enflasyon düşüyorsa bizim dürümlerimiz neden artmıyor? Eğer gerçekten ekonomi büyüyorsa bizim porsiyonlarımız neden küçülüyor” diye öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara parmak basmış.

Sahi, öğrencilerin dürümlerini kim yedi? 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidara bunu sorsanız, yemediklerini söyleyecekler. O zaman dürümleri yiyen parmak kaldırsın da öğrenelim.

***

İŞÇİYİ KİM SAVUNACAK?

Yılsonuna yaklaşırken asgarî ücretli, memur ve emekliler merakla alacakları zammı bekliyor.

Asgarî ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmadığı için çalışanların kaybı büyük.

Şu anda asgari ücret 22.104 lira. Ocak ayında bu maaşla 627 dolar alınırken, şu anda 525 dolar alabiliyor. Yani, kayıp 102 dolar…

Ocak ayında 7.3 gram altın alabilirken şu anda ancak 4.1 gram altın alabiliyor. Kayıp 3.2 gram altın…

Asgarî ücretlinin hakkını savunacak da kalmadı.

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’na hükümet ve işveren kesimi ile birlikte işçi sendikası (Türk-İş) katılıyordu. Sendikalar Aralık ayında yapılan komisyon toplantılarına katılmayacaklarını açıkladılar. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, komisyonun mevcut yapısının işçilerin aleyhine işlediğini belirterek, “İşçi temsilcisi olmadan masada alınacak kararlar, çalışma barışını zedeler ve kaosa yol açar” ikazında bulunuyor.

Gerçi katılsalar da hükümet ve işverenin dediği oluyordu ya…

Bu yüzden de komisyonun yapısının değişmesi gerekiyor.

Peki, Aralık’ta asgarî ücretliyi kim savunacak?

