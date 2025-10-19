“Niyet belgesi”ndeki niyetler

İsrail’in iki yıldır Gazze’de yaptığı soykırımda resmî rakamlara göre 70 binden fazla insanın şehit olmasına ülkelerini yönetenler sessiz kalırken, ülke vatandaşları dünyanın dört bir yanında protestolarını sürdürüyor.

Gazze şeridinde uygulanan yasadışı ablukayı delmek ve insanî yardım ulaştırmak amacıyla 46 ülkeden toplam 497 aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu ile 12 farklı ülkeden 11 gemiden oluşan “Özgürlük Filosu”nda yer alan insanların gözaltına alınıp sınır dışı edilmesiyle dünya ayağa kalktı.

Bu, insanlığın büyük bir başarısı olarak tarihe geçti. Birçok ülkenin Filistin’i tanıması Trump’ı rahatsız ederken, 20 maddelik “Gazze Barış Planı” adını verdiği bir plan ortaya attı. Belirsizlikle dolu planı birçok ülke ihtiyatlı bir iyimserlikle destekledi.

Ardından, 20 ülkenin liderini Mısır’da toplayıp şov yapan Trump, öncesinde İsrail’i gidip Netanyahu’nun başarısını(!) kutladı. Mısır’daki zirvede liderlerle poz verirken de şovlarına devam etti, onları alaycı bir üslupla övdü.

İmzalanan “niyet belgesi”nde ne İsrail’in yakıp yıktığı Gazze’den, ne soykırımından, en önemlisi de barışın ilk şartı olan iki devletli çözümden hiç bahsedilmedi.

Peki, ne imzalandı? Ateşkes ilân edildi, ama bu belge barışı getirecek mi?

İmzalar atıldıktan sonra dahi İsrail’in Gazze’de insanları şehit etmesi bu işin şovları alkışlamakla olmayacağını, Netanyahu’nun katilliğine devam edeceğini gösterdi.

Ateşkes, katliam ve işgalin duracak olması önemli, ancak bundan sonra olacaklar dikkatle takip edilmeli. Barışın sağlanması için vicdanların ayakta tutulması, uyanık olunması, Netanyahu’ya hiç güvenilmemesi gerekiyor.

Niyet belgesindeki gerçek niyetleri neler önümüzdeki günlerde göreceğiz.

İnşaallah acılar katlanarak devam etmez, Ortadoğu’da yeni planlar ortaya çıkmaz.

***

5 LİRA İLE NE ALINIR?

Ülkemizde ise asgarî ücretli, emekli ve çiftçilerin geçim sıkıntısı artık dayanılmaz hâle geldi. Yılsonuna yaklaşılırken çalışanların gözü maaşlarına gelecek zamlarda, ama görünen o ki, 2026, 2025’i aratacak. Hükûmet ekonomi iyi yolda diyerek pembe tablolar çizse de çarşı pazara giden vatandaşın yaşadığı gerçekler ortada.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiyi çeyrek altınla değerlendirirken, “Çeyrek altın olmuş 9 bin 500 TL. Şu anda en düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altını alamıyorsunuz. 200 TL ilk tedavüle çıktığında 3 çeyrek altın alabiliyordunuz. Şu anda böyle bir şey mümkün mü?” diye soruyor.

SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, en büyük banknot olan 200 lira ile ne kadar alışveriş yapılabileceğini görmek amacıyla akşam saatlerinde Ankara İskitler Semt Pazarı’na gitmiş. Cebindeki 200 lira ile 1 kilo elma için 60, 1 kilo üzüm için 70, 1 kıvırcık için 50, yarım kilo biber için 20 lira ödemiş.

En büyük banknot ile 4 tane kıvırcık alınabiliyorsa, ekonominin halini varın siz hesap edin.

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TÜİK’in enflasyon rakamlarına atıfta bulunarak, en güvenilir enflasyon ölçütü kendi cüzdanı olduğunu söylerken, Konya Milletvekili Barış Bektaş, en küçük banknot olan 5 lira neler alınabileceğini hesaplamış. “5 lira 2009 yılında tedavüle ilk çıktığında 8 ekmek, 1 kilo tavuk, 7 kilo patates alabiliyordu, bugün ise aynı parayla sadece yarım ekmek, 100 gram tavuk derisi ya da yarım kilo patates alınabiliyor” ifadesiyle ekonominin durumu özetlemiş.

Anlaşılan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de pazara gidip bunları görmesi gerekiyor.