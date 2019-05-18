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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Slogana sinir olmak!

Mehmet KARA
18 Mayıs 2019, Cumartesi 00:12
Yüksek Seçim Kurulu’nun dört oy pusulasının atıldığı zarftaki sadece bir oyu iptal edip, 23 Haziran’da sadece Büyükşehir Belediyesi seçimini yenileme kararını vermesinin ardından seçim takvimi devam ederken, cumhur ve millet ittifakının adayları arasındaki yarış kızışıyor.

İstanbul’daki seçimlerde ilginç olan Millet İttifakı’nın adayı tek başına Cumhur İttifakı’nın adayının arkasında ise hem Cumhurbaşkanı hem de MHP Genel Başkanın olması… Bahçeli seçime kadar İstanbul’a “mitil” attı. Erdoğan ise İstanbul’dan ayrılmıyor.

Burada dikkat çeken bir husus da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganı haline gelen “Her şey çok güzel olacak” cümlesinin hem Erdoğan hem de Bahçeli tarafından çok ağır şekilde eleştiriliyor olması…

İlk bakışta “her şeyin güzel, hem de çok güzel olmasından neden rahatsız olunur?” sorusu akıllara takılırken sanatçıların, yazarların, futbol statlarındaki onbinlerce kişinin aynı anda bu sloganı seslendirmeleri öyle görünüyor ki iki lideri de hayli sinirlendirmiş.

Spor müsabakalarında tribünlerden “Her şey çok güzel olacak” sloganları atılmasına Erdoğan o kadar sinirlenmiş ki, “Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor” diyerek kızgınlığını ifade ediyor.

Devlet Bahçeli Erdoğan’dan daha sert ifadelerle bu slogana, “Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış. Yerin dibine batsın sizin güzeliniz” şeklinde tepki gösteriyor.

Bu arada dikkatinizi çekiyor mu? Erdoğan’ın üslûbu bilinir. O dahi bu kadar kızgın ifadeler kullanmazken, Bahçeli’nin son günlerde bu kadar sert ağır ve hırçın olmasına bir anlam verilemiyor. 

Bunca sinir ve ağır sözlerin söylendiği ortamda AKP’nin seçim kampanyasında “kucaklayıcı bir dil kullanmayı” plânladığı haberi yapılıyor! Bırakın kucaklamayı bu dille ne ayrışma, ne de kutuplaşma biter… “Türkiye ittifakı, kucaklama” deniyor, ama huylu huyundan bir türlü vazgeçmiyor…

Hangi slogan tutar?

“Her şey çok güzel olacak” sloganına karşı Cumhurbaşkanı  Erdoğan İstanbul’da, “Daha güzel olacak” deyince AKP’liler de bunu hemen kullanmaya başladılar. 

İstanbul’da tramvayda, “Her şey çok güzel olacak başkanım” diye kendisine seslenen vatandaşa iki sefer yüksek sesle “daha güzel olacak” diye seslenen Erdoğan’ın yakındakiler gülüşüyorlar, ama Erdoğan’ın yüz hatlarından bunu pek de hoş karşılamadığı anlaşılıyor. İstanbul’da AKP’nin adayını destekleyen MHP de ise “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganı kullanacakmış…

Şimdi diğer bir parti çıkıp, “İstanbul fevkalâdenin fevkinde iyi ve harika olacak” derse hiç şaşırmamak gerekiyor. Bu işte, “Öz, hakikî” gibi isimler kullanan otobüs firmalarının durumuna döndü.

Bakalım hangisi daha çok tutacak? 

12 gündür gerekçe bekleniyor

YSK’nın İstanbul’daki seçimleri yenileme kararını verdiği 6 Mayıs’taki toplantı 5.5 saat sürmüştü. Ancak aradan 12 gün geçti, ama kararın gerekçesi bir türlü açıklanamıyor. Gerekçe ve bu karara red veren 4 üyenin “muhalefet şerhi” ortaya çıksa da bu kararın neden alındığını millet öğrense…

Yoksa birçok soru hâlâ cevap bekliyor. En çok merak edilen de, bir zarf içindeki 4 oydan neden birinin iptal edildiği ve bunun nasıl tesbit edildiği?…

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