17 günlük kapanmanın bugün 4. günü… Erdoğan’ın “kapanma kararını” açıkladığı kabine toplantısından sonra başta esnaf olmak üzere çalışan, çalışmayan, işsiz, kirada olanlar için bir paket açıklamaması tepkilere sebep oldu.

Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere muhalefet partilerinin genel başkanları ve milletvekilleri açıklanmayan destek paketler için iktidarı eleştirdi, eleştiriyor.

Meclis’te gündem dışı konuşan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da bu sıkıntıya veciz şekilde cevap veriyor: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekranların karşısına geçip on yedi günlük tam kapanma kararını açıkladı ve ‘Sağlıcakla kalın’ dedi, sırtını döndü gitti. Halkımız şaşkınlıkla ekranlara bakakaldı, çünkü ne esnafa, ne çalışanlara, ne de gündelik yevmiyeyle hayatını idame ettiren vatandaşlara tek bir destek paketi açıklamadı. Lebaleb kongrelerin, mitinglerin bedelini yine vatandaş ödemek zorunda kaldı. Hiçbir destek paketi açıklamadan esnafa, vatandaşa ve evinde oturan insanlara ‘aç kalın’ demek ile bu karar aynı şeyi ifade etmektedir. Günlük yevmiyeyle hayatını kazanan vatandaş ne yapacak? Borç yükü altında faturalarını, SGK primlerini nasıl ödeyecek? Vatandaş taş mı yiyecek?” diyerek soruları ardı ardına sıraladı, ama bu soruların cevabını alacağı Meclis’te kimse yoktu.

Olsa da ne diyeceklerdi ki… “Taş yesin” mi diyeceklerdi!

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VEKİL KÖŞESİ

Tam kapanma yaşadığımız şu günlerde başta esnaf olmak üzere birçok kesim sıkıntı içinde. Hayat pahalılığı ülkenin büyük kesimini etkiliyor. Bu sıkıntıları dile getiren MHP Mersin Milletvekili Bati Şimşek, sokağa çıkma yasakları olduğu için esnafın kredi, çek ve senet ödemelerinde sıkıntı yaşanacağına dikkat çekerken, Meclis Genel Kurulu’ndaki bir dakikalık konuşmasında şu önerilerde bulundu:

“Hükûmetimizin buradaki ödemeleri mutlaka bayram sonuna ertelemesini, kredi, çek, senet ve kredi kartı ödemelerinin mutlaka ertelenmesini ve pandemiyle ilgili kapanmadan sonra yapılmasını, bir de pandemiyle ilgili verilen desteklerin iki ayın birleştirilerek kısa çalışma ödeneği dâhil olmak üzere mutlaka Mayıs ayı ortalarında, bayramdan önce ödenmesi ve zor durumda olan insanlarımızın yaralarına merhem olmasını talep ediyorum.”

Hükümet belki ortaklarının bu sesine kulak verip sıkıntıları giderir… Zira muhalefet partilerinin seslerine hep kulaklarını tıkıyorlar…

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“DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN…” DEDİ, AMA DESTEK GELMEDİ!

Bu konuşmalardan sonra İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve 19 milletvekili tarafından “pandemi kısıtlamaları sebebiyle ekonomik zorluk çeken esnafımıza destek ödemesi” konusunda Meclis başkanlığına verdiği önerge AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

Şaşırdık mı, elbette şaşırmadık. Şu ana kadar muhalefetin getirdiği hiçbir teklif, önerisi kabul edilmedi. Bir tanesi edilmişti onun oylaması da Meclis tarihine geçerek tekrar yapıldı.

Önerge üzerine AKP Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Hacı Özkan’ın AKP sıralarından alkış alan konuşmasının sonunda söylediği, “Özellikle esnaf ve sanatkârlarına her zaman desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanım olmak üzere bütün kesimlere teşekkür ediyorum” cümlesi ise tutanaklarda yerini aldı…

Akıllarda esnaf ve sanatkâra nasıl destek verildiği sorusu kaldı

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İNŞAALLAH, MAŞALLAH

Mübarek Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Pandemi döneminde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yine buruk bir Ramazan ayı yaşıyoruz. Camilerde teravih namazları kılınamıyor, aileler, komşular birlikte iftar, sahur yapamıyorlar. “İnşaallah önümüzdeki yıl bu musîbetten kurtulur, eski günlerimize döneriz” diye duâ ediyoruz.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve bayram sonuna kadar devam edecek adına “tam kapanma” denilse de aslında kısmî kapanma dönemi yaşıyoruz.

Meclis’in son çalışma günlerinde genel kurul da “Sivas’ta yapılan yatırımlar” konusunda gündem dışı konuşan Sivas Milletvekili Semiha Ekinci’nin konuşması sırasında Ramazan ayının manevî ikliminden olacak ki, karşılıklı “inşallah”lı, “maşallah”lı bir konuşma oldu.

Ekinci’nin “Uzman hekim sayımız 333’ten 583’e, diş hekimimiz 75’ten 294’e, hemşiremiz 792’den 2.387’e çıkmıştır” sözlerine Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Helâl olsun” diye seslendi.

Yine “Ambulans sayımızı 20’den 89’a yükselttik” diyen Ekinci’ye Kırıkkale Milletvekili oturduğu yerden Ramazan Aydın “Maşallah” diyerek destek verdi.

Ekinci’nin “Cumhuriyet Üniversitemizin yeni hastanesinin inşaatına başlanmış, inşallah 2023 yılında hizmete girecektir” sözüne ise İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “İnşaallah” diyerek seslendi.

Alkışlar ve “bravo” sesleri ile konuşmasını tamamlayan Ekinci konuşmasını tamamlarken, farklı bir konuşmada tutanaklara not düşüldü.

BİR SÖZ

“Tedbirler tüy dikti. Eğer rakamlarla oynanmazsa 17 gün sonrası sonucu göreceksiniz. Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. Yazık. Alkol meselesi de geri tepti. Piyasada alkol talebi patladı. Böyle bir sosyal siyaset plânlaması olamaz.” (Abdurrahman Dilipak-Yazar)