Milletin iradesi ne olacak?

Meclis’in yeni yasama yılının başlamasına dokuz gün kaldı. Bu dönemin gündeminin yeni anayasa ve erken seçim olacağını görülüyor.

İktidar partinin etkili isimleri erken seçimi ısıtmaya başladı. Normal zamanda yapılmasına 20 ay varken Erdoğan’ın tekrar aday olacağını söylemeye başladılar. Bunun amacı kamuoyunu hazırlamak…

Tayyip Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ya Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor.

Anayasa’nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl, bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebiliyor.

2014, 2018 ve 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın bu kanuna göre Erdoğan’ın 3. defa aday olması mümkün değil.

Erdoğan’ın ilk Cumhurbaşkanlığının Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden önce olması ve dolayısıyla 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilmesinin sayılamayacağını savunanlar oldu. Buna itiraz edenler olmasına rağmen Erdoğan aday oldu ve seçildi.

Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Karar içinde 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Şu anda AKP ve MHP’nin oyları buna yetmiyor. İki partinin toplam milletvekili sayısı 320. Buna Cumhur İttifakı ortakları DSP ve Hür Dava Partisi’ni de katsak, toplam 325 milletvekiline sayısına ulaşıyor. Yani, erken seçim kararını Meclis’te alabilmek için 35 milletvekiline daha ihtiyaç var.

Dolayısıyla iktidarın Meclis’te 360 oya ulaşabilmesi için muhalefet sıralarından da milletvekillerinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

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TRANSFERLER

Meclis tatilde iken bu mesele ısıtılırken bir yandan hem belediye başkanı hem de milletvekili transferleri devam ediyor.

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden bu yana İYİ Parti’den 8, Gelecek Partisi’nden 4, CHP’den 2, YRP ve DEVA Partisi’nden 1’er milletvekili olmak üzere toplam 16 milletvekili AKP’e geçti. Meclis’in açılmasıyla birlikte yeni transferleri de olacağı da konuşuluyor.

AKP, bir yandan da belediye başkanı transferlerini sürdürüyor. CHP’den çok sayıda belediye başkanı AKP’ye katılırken, 2023 seçimlerde ittifak içinde olduğu YRP’den AKP’ye geçenlerin sayısı ise dikkat çekici.

31 Mart mahallî seçimlerinde 63 belediye kazanan YRP’den 34 belediye başkanı AKP’ye geçerken, Konya’da 6 belediye başkanı AKP’ye katıldı.

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BARİ ERDOĞAN’A KULAK VERİN!

Peki bu, millî iradeye ve demokrasiye zarar vermiyor mu?

Bu sorunun cevabını, bugün transfer için teklif götüren Erdoğan geçmişti söylemişti.

Erdoğan, parti değiştiren milletvekilleri için, “Gönül şunu arzu eder ki; bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, o parti ile hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Olması gereken ahlâkî durum bunu gerektirir” ifadeleri arşivlerde duruyor.

Peki, şimdi ne değişti de artık uluorta yerde transfer teklifi yapılıyor?

Dün yanlış olduğu söylenen bir davranış bugün neden normal karşılanıyor?

Bir milletvekili seçildiği partiden ayrıldığında, yalnızca partisinden mi ayrılmış oluyor, yoksa kendisine oy veren seçmenin iradesini hiçe mi sayıyor? Siyasetçilerin her şeyden önce milletin iradesine karşı sorumluluk taşıması gerekmez mi?

Milletvekili transferleri Meclis’teki sandalye sayısını artırmak için yapılıyor da belediye başkanı transferlerinin amacı ne?

Bir milletvekili veya belediye başkanı parti değiştirirken, oy aldığı milletten izin alması gerekmez mi? Parti değiştirirken, “Millî iradeye ve demokrasiye zarar veriyoruz” diye hiç düşünmezler mi?

Bugün yaşananları değerlendirirken, geçmişte söylenen sözleri hatırlamakta fayda var.

