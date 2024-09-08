"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Yetki artarken “yeni anayasa”yı konuşmak…

Mehmet KARA
08 Eylül 2024, Pazar
Meclis 1 Ekim’e kadar tatiline devam ederken adli yıl açıldı. Meclis’in açılışıyla birlikte 2025 bütçesi gündemin birinci sırasında yer alırken, “yeni anayasa” konusu da gündeme gelecek. Ancak şu anda ortam yeni bir anayasa çıkarılması için uygun değil.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni adli yılın açılışında, Türkiye’nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin geldiğini dile getirip “samimi ve kararlı” olduklarını belirtirken, “Türkiye yeni anayasaya hazırdır. En büyük engel önyargılar” diyor ama bunun böyle olmadığı da görülüyor.

***

YENİ YAMA MI?

Anayasa’nın 177 maddesinin 134 maddesini değiştiren AKP’nin, sonuçsuz kalacağını bile bile her sıkıştığında “Yeni Anayasa müjdesi!” vermesi bu konudaki samimiyetini gösteriyor. “Yamayasadan kurtaralım” derken yeni yamalar atma peşinde.

AKP 2021 yılında da Anayasayı Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine “uyumlu hale getirmek” iddiasıyla anayasa değişikliği teklifi hazırlığı içinde olduğunu açıklamış, seçim sistemi ve siyasî partiler kanununun da yeni sisteme uyumlu hale getirilmesi için de çalışıldığı belirtilmişti. Ama ortaya ne bir taslak ne de yeni bir teklif çıkmadı.

MHP tarafından 100 maddelik bir teklif hazırlanarak Bahçeli’nin tabiriyle “alayını” AKP’ye sunmuştu. AKP’nin de 128 maddelik bir teklif hazırladığı söylenmişti. Aradan geçen iki yıla rağmen bu hazırlıkların ne aşamada olduğu bilinmiyor. 

Anayasa tekliflerinin Meclis’e getirilmesi yetmiyor. Milletin onayına sunulması için 360, Meclis’te kabulü için de 400 milletvekilinin imzası gerekiyor. Oysa Cumhur İttifakı’nın şu anda Meclis’teki sandalye sayısı buna yetmiyor. Muhalefetin de buna destek vermesi gerekiyor.

***

MUHALEFET CHS’DEN KURTULMAK İSTERKEN…

Muhalefet yeni bir anayasa isteniyorsa önce “tek adam” rejimini doğuran Türk Tipi Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nden kurtulmak gerektiğini söylüyor. Yani, “yeni bir anayasa” yapılmak isteniyorsa, ucube sisteme uyum için değil, bütün kesimlerin üzerinde uzlaşacağı sivil, demokratik ve hürriyetçi bir anayasa yapılması gerektiğini söylüyor. Bu da şu an için mümkün değil… 

Muhalefet tek adam rejiminden şikâyet edip ucube sistemden kurtulmak gerektiğini söylerken, Erdoğan’ın imzasıyla atamalarda Cumhurbaşkanının yetkilerini artıran “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yürürlüğe girdi.

Yeni kararnameye göre, Tayyip Erdoğan 81 ilin emniyet müdürünü belirleme yetkisini de dahil olmak üzere pek çok atamada kendi inisiyatifine aldı. Bugüne kadar birçok makama yapılacak atamalar, ilgili bakanlık ve kurumlarca belirlenip onay için Erdoğan’a sunulurken şimdi atanacak isimleri de Erdoğan belirleyecek.

***

YETKİLER DAHA DA ARTTI

Oysa daha geçtiğimiz Nisan ayında Anayasa Mahkemesi, düzenlemeler arasında Cumhurbaşkanı’nın rektör atama yetkisi ile Merkez Bankası Başkanı’nı görev süresi dolmadan görevden alma yetkisinin olduğu 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) bazı maddelerini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin uygulamaya başladığı ilk yıllarda Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iyileştirilmesi, revizyona gidilmesi, sistemin rehabilite edilmesi, MR’sinin çekilmesi konuşulurken, hatta bu amaçla cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında bir heyet oluşturulurken gelinen noktada “tek adam rejimini” daha da pekiştiren karar ve kararnameler çıkarılırken, güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyen muhalefetin CHS’ye uyum sağlamak adına yine bir anayasa değişikliğine “evet” demesini beklemek zor…

Özetle, bu ortamda yeni anayasayı tartışmanın bile nafile olacağı aşikâr. Yapılması gereken demokratik, hürriyetçi ve sivil bir anayasadır, ucube sisteme uyum için anayasa yapılması değildir. Nokta…

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okul önlerindeki zehir tacirlerine dikkat

    İsrail askerleri kasten hedef aldı

    Filistin yönetimi: Batı Şeria’yı yeniden imara başladık

    Gıda enflasyonu dünyada düştü, bizde yüzde 45 arttı

    Tatil dönüşü temizlik ve beslenme uyarısı

    Eski okul alışverişleri yok

    Yemen’de yüz binler temel ihtiyaçlara erişemiyor

    Depremzedeler: 19 aydır sorunlarımız çözülmedi

    ABD'li Senatör Van Hollen'dan Ayşenur Ezgi Eygi çağrısı: "ABD, kayıtsız kalamaz"

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesi hakkında Biden'dan ilk açıklama

    ABD'den İsrail'e Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısı

    Kahramanmaraş - Pazarcık'ta 5 büyüklüğünde deprem

    Fatura yine vatandaşa

    160 bin öğrenci kayıt yaptırmadı

    ABD’den Putin’e, ‘konuşma’ uyarısı

    Bir kişinin hezeyanının bedelini milyonlar ödüyor

    İsrail’in yaptığı savaş suçu

    Ürdün: Savaş ilanı kabul edeceğiz

    Sanatçılardan Biden’a ‘ateşkes’ çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müsbet ihtilâf
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur’u hareketlerinle yaşa
    İ. Seyda DURGUN

    Peygamberin (asm) avucunda zikreden taşlardan Yapay Zeka uygulamaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdil YILDIRIM

    İman var, iman var
    Mehmet KARA

    Yetki artarken “yeni anayasa”yı konuşmak…
    İbrahim Aktaşcı

    Düşün ki o bunu okuyor!
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur bu zamanın yarasına bir tiryak
    Genel

    Okul önlerindeki zehir tacirlerine dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.