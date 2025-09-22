Milletin onayı alınmalı

Meclis’in tatilde olduğu dönemde siyaset vatandaşın dertlerini dinleme ile değil de mahkemelerde yapıldı.

15 Eylül’de CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayların iptali talebiyle açılan davanın 24 Ekim’e ertelenmesi, tansiyonu düşürürken, krizi bir ay daha erteledi.

Gündemin mahkeme salonları ve transferler olması milletin sıkıntılarının konuşulmamasına sebep oluyor. Oysa siyasetin gündemin milletin dertleri ve çözüm teklifleri olması gerekiyor. Çünkü büyük bir ekonomik kriz var ve vatandaş ne yapacağını şaşırmış durumda. Emekli ve asgarî ücretli açlık sınırının altında maaş alırken siyasetin gündemine dahi giremiyor. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programda da bu problemlere çözüm yok.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmaması ile başlayan süreçte şu ana kadar 12 belediye başkanı tutuklandı. 31 Mart 2024 mahallî seçimlerinden bu yana muhalefetin kazandığı 59 belediye başkanı partilerinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

“Katılımlar” seçimin üzerinden henüz iki yıl geçmeden milletvekili transferleri ile başlamıştı. Milletvekili istifası en çok İYİ Parti’den olurken, 44 milletvekili ile Meclis’e giren parti, şu anda 29 milletvekiline düştü.

2023 genel seçimlerinde Millet İttifakı’ndan seçilen 10 vekil ile YRP’den bir vekil AKP’ye katıldı. İYİ Parti’den 6, DEVA’dan 2, DP’den 2 milletvekili de CHP’ye katılmıştı.

Gerek milletvekili, gerekse de belediye başkanlarının istifa edip başka partiye katılmaları öncelikle millî iradeye haksızlık olarak değerlendiriliyor. En fazla zararı da demokrasiye verdi, veriyor. Siyasetin itibarını zedeliyor.

***

“DÜRÜSTSE”DEN “MUTLU” OLMAYA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti değiştiren milletvekilleriyle ilgili geçmişte söylediği cümlesini tekrar hatırlatalım: “Gönül şunu arzu eder ki; Bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, o parti ile hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Olması gereken ahlâkî durum bunu gerektirir.”

Erdoğan Katar dönüşü söylediği “Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum” ifadesi önceki sözleri ile çelişmiyor mu?

Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, transferler devam edecek.

Peki, ne oldu da gerek milletvekili, gerekse de belediye başkanları transferleri yapılıyor?

Transferler yapılırken, arka plânları, konuşulanlar demokrasiye büyük yara açıyor. Bu böyle biline…

***

MİLLÎ İRADEYE SAYGI

Milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, parti değiştirirken kendisine oy veren milletten onayını alıyor mu? Almadığını görüyoruz. Doğru olan, partisinden istifa eden siyasetçi başka partiye geçmesi değil, ya bağımsız kalması ya da görevinden istifa etmesidir. Bu vekiller için olduğu gibi belediye başkanları için de geçerlidir.

Çünkü millet iradesini ortaya koyup oyunu verdiyse o iradeye saygı da bunun gerektirir.

***

TRANSFER OLUR MU?

Meclis’in 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte yeni anayasanın gündeme geleceği görülüyor. Yeni anayasa yapmak içinde ise değişikliğin referanduma götürülebilmesi için 360 milletvekilini ihtiyaç var.

Cumhur İttifakı’nın (AKP, MHP, DSP, HÜDA-PAR) şu andaki sandalye sayısı 324. Yani Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesine yetmiyor. Bunun için de transferlere ihtiyaç var. Önümüzdeki günlerde “transferler”in olabileceği, yeni çözüm sürecinde 56 milletvekili bulunan DEM’in desteğinin alınabileceği de kulislerde konuşuluyor.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek? Siyasette bir gün bile uzun bir süre olduğu için bekleyelim görelim…

