Ekonomiyi arabanın deposu ile anlatmak

Seçimlerin ardından büyük umutlarla göreve getirilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomide başarılı olamadığı ortada.

Göreve geldiğinde uyguladığı ekonomik politikalarla yüzde 38.2 olan enflasyonu 27 ayda yüzde 33’e ancak indirebildi. Bu yılın sonunda yüzde 30’un altına ineceğini söylüyor. Tabiî bu resmî rakam… Bir de milletin enflasyonu var, o daha yüksek.

Geçen yıl 17,52 olarak belirlenen 2025 enflasyonu yüzde 28,5’e, 2026 için önceden yüzde 9,7 olan hedef yüzde 16’ya yükseltildi. Enflasyon hedefleri 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 oldu. 2025-2026 ve 2027 yılları büyüme hedefleri yeni OVP’de düştü. 2028 büyüme hedefi de yüzde 5 oldu. İki yıl önceki OVP’de bu sene resmî enflasyonun tek haneye inmesi hedeflenmişti. Hedef geçen yıl %15,2’ye son OVP’de %28,5’e revize(!) edildi.

Buradan da görülüyor ki, hükümetin enflasyon hedefleri tutmuyor.

Hükûmet ekonomide emekli ve asgarî ücretlerinin altın ile kıyaslanmasını istemiyor. Erdoğan geçmişte ekonomiyi simit-çay üzerinden yaparken, şimdi onunla yapılmasından da pek hoşnut değil.

Erdoğan, şu anda 22.104 lira alan asgarî ücretlinin durumunu iyileştirdiklerini, “Asgarî ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” sözü ile anlatsa da bu bile gerçek değil.

60 litrelik bir depo şu anda 3 bin 180 liraya dolduğuna göre 10 depo 30 bin lirayı geçiyor. Yani asgarî ücretin 8 bin lira üzerinde.

Diğer yandan asgarî ücretli sadece arabasının deposunu doldurmuyor ki… Arabasının deposunu doldurursa, kira, yeme, içme, giyinme, çocuğunun okul masrafları ve faturaları nasıl karşılayacak? Esas soru da, asgarî ücretlinin arabayı nasıl alacağı…

Anlaşılıyor ki, hükûmet altın, simit-çay hesabından sonra araba deposunu doldurmakla ekonominin durumunu anlatmaya da son verecek.

***

BİR BARDAK SUYUN LAFI MI OLUR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir büyük müjde açıkladı. Buna göre artık uçaklarda su bedava verilecekmiş.

Sosyal medya hesabından, #TürkiyeHızlanıyor etiketiyle 1.5 litrelik şişelerde pet bardaklarla su dağıtıldığını gösteren 4 fotoğrafla birlikte paylaştığı açıklamada, “Tüm iç hat uçuşlarımızda su ikram etmeye başladık. ‘Bir bardak suyun lafı mı olur?’ diyenler olabilir. Ama biz biliyoruz ki küçük ayrıntılar, gönüllerde yer eder. Milletimiz için her detayı düşünmeye, en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diyen bakana aynı günlerde yurtdışı çıkış harcının 710 liradan 1000 liraya çıkartılmasını hatırlatmak lâzım.

5-10 liralık suyu parasız verip yurtdışı çıkış harcına 290 lira zam yapılmasına ve 2024 yılı Nisan ayına kadar ücretsiz olan suyun ücretli hale getirilip 40 liraya satılmasına ne demek lâzım bilemedik.

Bakan’ın paylaşımının altında, “Koskoca bakan, uçakta bir bardak su dağıtmayı hizmet olarak anlatıyor. Ne günlere kaldık” yorumu yapan da vardı, otobüs firmalarının bunu yıllardır yaptığı, bazı firmalarının dondurma, kremalı bisküvi, tuzlu kraker ile beraber çay, kahve ve soğuk içecek ikram ettiği, koca havayolu şirketlerinin bir otobüs firması kadar olamadığı” yorumları yapıldı.

Sumud filosunu katılmak için Mısır’a giden ancak filoya alınmayan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da yaptığı yorumda, “Sayın Bakan, sudan meselelerle uğraşmak yerine THY’daki gerçek sorunlara yönelmeniz bekleniyor. Herkesin malumu olduğu üzere, THY’nda uçuşlar bilet fiyatlarında başlıyor! Tunus’tan İstanbul’a Tunis Air 6 bin liraya uçarken, THY aynı hat için 30 bin lira talep ediyor. Açıklanmasında yarar görmediğimiz kimi giderler kısıldığında, vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla seyahat edebilecektir” derken esas meseleyi hatırlatmış.

Bir bardak suyun epey lafı oldu…