Kur’an ve Sünnet emanet bize

ŞİİR

Rasulüllah, bıraktı iki büyük emanet. Biri Kelamullahtır, diğeri ise sünnet. Bunlara uyulmazsa ümmet için felaket. Bunlara uysa ümmet hakimdir İSLAMİYET. Kur’an ve Sünnet ise birer pusula bize. Bunlar rehber olursa zındık geliyor dize. Bunlara uymaz isek düşeriz çok zulmete. Zalim bir şey yapamaz sahipsek dinimize. Allah’ı seviyorsan Resule ittibâ et. İttibâ yollarının en makbulüdür sünnet. En kısa ve müstakim sünnettir bu gayet net. Kuran ve sünnet ile kaimdir İslamiyet Onun sünneti edeb tabi olmak ibadet. Sünnete uymak ise Allah’adır muhabbet. Deniz feneri gibi yol gösteriyor sünnet. Bir pusula gibidir doğru yolda isal et. Tembellik sebebiyle uyulmazsa sünnete. Bu çok büyük kabahat hasaret-i azime. Ehemmiyet vermezse cinayet-i azime. Sünneti tenkit. İnkâr dalalet-i azime Mehasin-i ahlakın Resulüllah misali. Nev-i beşere model bize örnek her hali Kuran ahlakı elbet Resulün her ahvali Bize rehberdir elbet onun ef’ali, kali. Bidalar, dalaletler ettiğinde istila. Sünnet-i seniyeye sarıl temessük eyle. Hakaik-ı Kurana hizmet eyle gayretle. Yüz şehid sevabını alırsın elbet böyle. Hakaik-ı Kur’an’ı kendine hep rehber et. Sünnet-i seniyeye ittibada et gayret. Kur’an ve sünnet yolu, rehberdir ilelebet. Kur’an, sünnet kaledir, gir kurtulursun elbet.

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