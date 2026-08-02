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2 AĞUSTOS 2026 PAZAR - YIL: 57

Yaylada bunları fikretmeliyiz

Mehmet KOVANCI
02 Ağustos 2026, Pazar
ŞİİR

Kargı yaylasının mesire yeri,

Fevc fevc gelir Nur’un Talebeleri,

Hazret-i Üstadın hizmet erleri,

Hiçbir zaman bitmez hizmet şevkleri.

 

Üstadın tefekkür bahçesi bu yer,

Zemin ve semanın yeşili ne der,

Allah’tan bizlere veriyor haber,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Yaylalar tefekkür ufkunu açar,

Şeytan-ı ins ve cin durmayıp kaçar,

Külliyatın hepsi nurları saçar,

Yaylada bunları fikretmeliyiz

 

Elli yıldan beri, buradayız biz,

Nur’a aşk ve şevkle bağlı hepimiz,

Mehdi-i A’zam’ın talebesiyiz,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Farklı farklı görüşler başta iki göz,

Bu iki göz ile bir görmeliyiz,

Yoksa ahvel olur iki görürüz,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Müfritâne irtibatın sağlandığı yer,

Risale-i Nur’u kâfi görün der,

Kargı yaylasında nurlandı her yer,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Üstad rehberimiz etmeliyiz derk,

Şahsî görüşleri etmeliyiz terk,

Nur talebeleri olmalı tek renk,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Yayla hatırlatır arşı ve ferşi,

Mevcudat, mahlukat kulluktur işi,

Hayrı celbederek defeder şerri,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Şahs-ı manevîde esas meşveret,

Alınan karara, der isek evet,

Meslek ve meşrebe ver ehemmiyet,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Birinci ikinci, üçüncü Said,

Üçü birlikteyse oluruz Said,

Olmalıyız elbet Nurlara şakird,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Maksat yemek içmek değildir elbet,

Burda atılacak ülfet ve gaflet,

Şevk alıp vermektir burdaki hikmet,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

 

Nur’a talebeyiz hepimiz kardeş,

Şahs-ı manevîyle bir olup birleş,

Nurlar’ın harici elbette ateş,

Yaylada bunları fikretmeliyiz.

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