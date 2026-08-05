Şeaire sahip çık

ŞİİR

Fert, toplum ve mekânın İslâm’ına işaret, Din hayata hayattır şeairi ihya et. Yeryüzünde çakılmış mismarlardır şeair, Minareler mabedler hepsi birer simgedir. Minarelerde ezan sesi haykırır bize, Burası darü’l-İslâm, haber verir herkese. Mübarek gün, geceler, çok önemli vakittir, Şeair-i İslâm’dır, Rabbimle bir akittir. Selam verip ve almak bismillah deyivermek, Hamd etmek ve şükretmek bunlar şeair demek. Müslümanca konuşmak mü’minliğe işaret, Hal ve etvar ve ahlak, mü ’min için alamet. Her bir mabed muallim, eğitiyor adamı, Her şeair Üstaddır, ders veriyor İslâm’ı. Her bir mezar mezarlık bura darü’l-İslâmdır, Kabrin yönü ve yanı şeair-i İslâm’dır. İçtimaî hayatta şeair pusuladır, Mü’mine yol gösterir, bir kutup yıldızıdır. Şeair söndürülmez yaşatılmalı daim, İslâm parlayacaktır o zaman kalmaz akim. Şeair bozulursa vicdan tefessüh eder, Hayatta ve ahlâkta çürüme sürüp gider. Ramazan’daki oruç şeair-i âzamdır, Açıktan oruç yemek ictimaî yaramdır. Toplumun hepsi oruç İslâm’ın simgesidir, Oruç tutan ahali İslâm’ın gür sesidir. Camiler dolup taşar teravih kılmak için, Bu mabed ve cemaat ehl-i imandır bilin. İmsak, iftar şeair bunu görebilene, Allah’a itaattir, orucu emredene. Hukuk-u umumiye nevindendir şeair, Cemiyet hayatına ait ubudiyettir. Şeairde riya yok, elbet ilan edilir, Nafile olsa bile şahsî farzdan ehemdir. Şeairin her biri bir hoca-i dânâdır, Daim ruh-u İslâmı enzara ders vermektir.

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