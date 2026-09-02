Ticaret ve siyaset, dini tebliğe mani

ŞİİR

Dine hizmet edenler etmeli dine hizmet, Dine hizmet diyerek yaparlarsa ticaret, Din ticarete âlet olsa sonu hezimet, Dini hiçbir şeye sakın etmeyin âlet. Din siyasete alet edilmez hiçbir zaman, Dünyevî makam mevki, dine zarardır aman, Siyaset boşaltıyor dinin içini her an, İlâhî tokat gelir güçlüyüm dediğin an. Asıl vazifene dön lillâh için et hizmet, Dine fayda vermiyor, ticaret ve siyaset, Dinle dünyalık saydı, dine elbet ihanet, Dinde sathî olanlar dinden uzaklaşır net. Zaman Mehdiyet asrı, son buldu şahsî hizmet, Şahs-ı manevî hâkim, gayrısı mağlubiyet, Siyaset ve ticaret, olursa elbet niyet, Bugün önünü açan yarın ödetir diyet. Tebliğde esas gaye, olmalı lillâh için, Hidayeti verecek Rabb'imdir böyle bilin, Başka gayeler varsa bunları toptan silin, Rabb'imin rızasına baş göz üstüne deyin.

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