Bin yüz on bir kıymeti

ŞİİR

Elif Allah demektir, Allah’ın simgesidir,

Birler elif gibiyse rızası gayesidir,

Her bir Nur talebesi birer elif gibidir,

Dördü bir aradaysa toplam bin yüz on birdir.

Ayrı ayrı olursa toplamı sade dörttür,

Bu sırr-ı ittihadı sağlayan tesanüddür,

Risale-i Nurları kâfi görüp tasdiktir,

Şahs-ı manevî esas, gayrı teferruattır.

Birler, onlar hanesi; yüzler binler hanesi,

Birler hanesinde bir, bir değildir hissesi,

Sırr-ı tesanüd ile bindir birin hissesi,

Risale-i Nurlar’a katmayiz hissimizi.

Birler hanesinde bir, kıymetsiz neyin nesi,

Denilip atılırsa yüze iner hissesi,

Her hanedeki birin kıymeti bire bindir,

İhlâsla dört tane bir, elbet bin yüz on birdir.

Binler hanesinde bir tekebbür eder ise,

Birler hanesinde bir kıymeti birdir dese,

Bin kıymetinden düşüp darbe vurur hizmete,

Her elif sarılmalı hep şahs-ı maneviye.

Eliflerin her biri , diyor elbette ya Hak,

Hakikati ararsan Hakk’ın tarafından bak,

İhlâs ve tesanüdle tecelli edecek hak,

Nurlar’a teslim olsak yüzümüz olur apak,

Dört elif tesanüdle bin yüz on bir olur bak.