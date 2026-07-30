Saadete giden yol

ŞİİR

Bir imtihan salonu fânî dünya elbette, Son nefesini versen kelime-i tevhidle. ««« Kiramen kâtibine cevap versen Nurlar’la, Kabrin Cennet bahçesi hemen olur o anda. ««« Mahşerdeki sorguda dosdoğru cevap verdin, Amel defterin sağdan alıp safaya erdin. ««« Sırat köprüsü olur sana cadde-i kübra, Şimşek gibi bir hızla geçtin düşmezsin nâra. ««« İlâhî bir nidayı duydun hemen o anda, ‘’Haydi Cennetime gir’’ müjde var hitabında. ««« Ebedî saadeti buldun her hâlükârda, Rabbimin nimetleri bitmez tükenmez orda. ««« Beş yüz senelik Cennet her mü ‘mine verilir, Cennetin nimetleri önümüze serilir. ««« Nimetin en üstünü rü’yet-i Cemalullah, ‘’Ayı gördüğün gibi’’, görünür elbet Allah. ««« Orada ölüm yoktur, ebedî saadet var, Yolculuk son bulmuştur, Rabbim yardımcı ve yâr.

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