Her şeyde hayır var dikkatle baksan

ŞİİR

Zifiri karanlık bu gece yine, Paramparça olmuş bu yufka sine, Dinsiz komiteler saldırır dine, Güvenmeli mü’min Hakk’ın vaadine. Zifiri karanlık dağılır nurla, Fecr-i sadık doğdu Hakk’ın lütfuyla, Güneş doğacaktır elbet sürurla, Hakk’ın rahmetini bekle umutla. Karardı ufuklar yakındır sabah, Zulmet kalkar artık, olunuz agâh, Âlem nurlanıyor söyleme ah vah, Hak galip gelecek müjdeler Allah. Rahmet sağnak sağnak, yağıyor bak gör, Fark etmeyenlerse kalp gözleri kör, Şer gibi görünen şerler hayır gör, Sulh-u umumiye sebeptir bak gör. Batıl zail olur geldiğinde hak, Sanemler suretler düşer yere bak, Şeytan-ı ins ü can yapamaz atak, Rabbimiz nurunu tamamlayacak. Kur’ân’ın nuruyla nurlanır âlem, İslâmiyet bize en büyük alem, Ona uyar isek kalmaz hiç elem, Dört elle sarılın İslâm’a her dem. Allah’ın rahmeti mü ‘mine yârdır, Kur’ân ve sünnetse bize miyardır, Böyle yaşar isen dünya saraydır, Aksine hareket dünya zindandır. Her şerde bir hayır, vardır muhakkak, Sonunda elbette zahir olur Hak, İttihad-ı İslam eder tahakkuk, Vicdanlarda makes bulur, hak, hukuk.

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