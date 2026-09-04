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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Nefse güvenme sakın

Mehmet KOVANCI
04 Eylül 2026, Cuma
ŞİİR

Her türlü kötülüğe meyyal nefs-i emmare,

Onun taleplerini yapmamaktır tek çare.

 

Hiçbir zaman pes etmez kollar gaflet anını,

Yoksa mahveder senin uhrevî hayatını.

 

Her türlü kötülüğü cazip gösterir sana,

Haramı helâl gibi gösteriyor insana.

 

Abdullah olduğunu unutmak ister nefis,

Kendime malikim der, şeytana olur enis.

 

Aldanırsan nefsine sana biner yönetir,

Dalalet vadileri seni bekler bitirir.

 

Kulluğu unutturup sevkeder günahlara,

Alışırsan isyana, uzaksın sevaplara.

 

Resulün sünnetini hafif görmeye başlar,

Mekruhu işleyerek haram kapısın açar.

 

Çok büyük bir vartaya düşürüp nâra atar,

Şeytanın güruhuna bedava seni satar.

 

Kurtulmanın çaresi, Kur’ân’dır ve sünnettir,

Bu kalelere sığın, kurtuluşa senettir.

 

Allah’ın rızasına uygun hareket eyle,

Saadet-i dâreyni kazanacaksın böyle.

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