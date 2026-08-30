ŞİİR

Mekke fethedilince hicret artık son buldu, Mekke Darü’l-İslâm'a böylece teslim oldu. Ne kadar zorluk çeksen sarıl Darü’l-İslâm'a, Dar-ul İslâm’dan hicret yine Darü’l-İslâm'a. Darü’l-harbe gitmek yok, İslâm diyarında dur, İslâm’a hizmet için iman hizmetini kur, Tahkik-i iman için nurları daim okur, Zındıka komitesi elbette mağlub olur. İfsad komitesini mağlub etmenin yolu, Risale-i Nurlar’ı hiç durma daim oku, Nokta-i istinad ol, ehl-i İslâm’a daim, Nurlar’ı tebliğ eyle, def olur ye’sin şoku. Taklidden tahkike geç, gerçek hicret bu işte, Saadet-i dareyni esas alın her işte, Günahtan sevaba geç, hayır hasenatı seç, Masivayı terk edip fenadan bekaya geç. Günah ve menhiyattan uzak kalmak hicrettir, Emir dairesinde amel etmek hicrettir. Dil, kalbin tasdikini ikrar etmeli her hal, Söz, fiil ve halimiz İslâm’a uysun derhal. İşte gerçek hicret bu, başka bir hicret yoktur, Dünya ve ukbadaysa mükafatı pek çoktur, Her bir masiyet ise kalbe saplanan oktur, Bunun çaresi ise nurları okumaktır.

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