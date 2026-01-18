Ekranı bırak, hayata bak

Sor Bakalım

Merhaba sevgili arkadaşlar. Birinci dönemi tamamlayarak yarıyıl tatiline girdiniz. Karneler alındı. Şimdi bir süreliğine dinlenme ve kendinize zaman ayırma vakti. Dinlenme ve kendine zaman ayırma deyince, bazı arkadaşlarımız her fırsatta hemen eline telefonunu, tabletini alıyor. Oysa kendimize zaman ayırmak demek, bir ekrana hapsolmak demek değildir.

Gerçek hayat daha güzel

Özellikle tatil zamanlarında çocukların daha fazla ekranlarla baş başa kaldığını biliyoruz ama bu konuda sizler bilinçli çocuklar olarak ekranlara çok fazla maruz kalan arkadaşlarınıza yardımcı olabilirsiniz. Uzun süre ekrana bakmanın gözlerimizi yorduğunu, bedenimizi tembelleştirdiğini ve bizi gerçek hayattan uzaklaştırdığını onlara anlatabilirsiniz. Hayat, koşarken, gülerken, oyun oynarken ve sevdiklerimizle sohbet ederken çok daha güzeldir. Ekrana bağımlı kalan arkadaşlarımız, gerçek hayatın bu güzelliklerini kaçırmış olurlar. Eğer sizin tanıdığınız, sanal âlemde çok vakit geçiren arkadaşınız varsa, onunla daha yakından ilgilenip bu bağımlılıktan kurtulmasına vesile olabilirsiniz. Meselâ daha sık oyun oynamaya, sohbet etmeye davet edin. Birlikte çalışmalar yapın, bir konu üzerinde konuşup fikirlerinizi söyleyin. Hayallerinizden bahsedin. Böylece onun gerçek hayatın içine katılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ekran seni değil, sen ekranı yönet

Arkadaşlar, elbette ekranlardan tamamen uzak duramayız. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalıyız. Ama onun bizi kullanmasına, yormasına, hasta etmesine izin vermemeliyiz. Faydalanabileceğimiz, eğlenebileceğimiz öğretici videolar, güzel çizgi filmler, bilgilendirici oyunlar vardır. Fakat uzun süre ekrana bakmak bizi sosyal hayattan koparır, tembelleştirir ve yalnızlaştırır.

Yarıyıl tatilinde neler yapabiliriz?

- Öncelikle “oyun zamanı” diyelim. Evde saklambaç, kelime oyunları, masa oyunları, dışarı çıkabiliyorsak, parkta koşmak, top oynamak hem eğlenceli hem de sağlıklıdır.

- Kitaplarla dost olalım. Tatilde her gün kısa da olsa kitap okumak, bizi bambaşka dünyalara götürür. Masal kitapları, macera hikâyeleri ya da merak ettiğimiz konulardaki kitaplar tatilin en güzel arkadaşları olabilir.

- Ailece vakit geçirmek de çok değerlidir. Birlikte kahvaltı hazırlamak, bir tatlı yapmak, büyüklerimizle sohbet etmek hem öğretici hem de çok keyiflidir.

Bu yarıyıl tatilinde kendimize bir söz verelim. Ekranı azaltalım, yaşadığımız güzel anları çoğaltalım. Önümüzde yaşamak için güzel ve gerçek bir hayat dururken, ekranların hem zamanımızı hem de sağlığımızı bizden çaldığını unutmayalım.