Gençliğin kurtuluşu Risale-i Nur ile olur

“Evet, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hâzır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder.” (Gençlik Rehberi)

Dalâlete, ilhada ve tabiat bataklığına düşmeye sebep olan, Üstadımızın ifadesiyle ikinci felsefe, gençliğin bu zayıf damarından istifade ederek, gençleri Kur’an hakikatlerinden uzaklaştırmaya hatta muarazaya çalışıyorlar. Kendi zehirli fikirlerini empoze etmeye çalışanlar, hakikat yolunda Risale-i Nur’un; bu fikirleri çürüteceğini bildikleri için elbette okunmaması için her yolu deneyecek, sağdan yaklaşma planları yapacaklar.

Zamanın gereği olarak ispatsız, delilsiz hakikati kabul etmeyen gençliği; ilmi ve imani şüphelerden, vesvese ve sıkıntılardan, dalâletten, maddi ve manevi felaketlerden, izmlere kapılmaktan kurtaracak olan, akli ve imani ispatlar ile imanları kurtaran Risale-i Nur’dur. Gençler, “Terbiye-i Kur’aniye ve Nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mes’ud bir müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur.” (Gençlik Rehberi)

Bu zamanın dehşeti bilhassa gençleri sarmış durumda. Üstadımızın “Karşımda müthiş bir yangın var; alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor,” (Tarihçe-i Hayat) dediği yangın, artık karşımızda değil, evlerimizin içinde, evlatlarımız tehlikede.

Evet, “hücum eden tehlikelere karşı Risale-i Nur’un Meyve ve Gençlik Rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir.” (Gençlik Rehberi)

Çünkü Risale-i Nur’u okuyan gençler, “kuvvetli bir imana sahip oluyorlar; sarsılmaz ve fedakâr bir dindar, bir vatanperver oluyorlar. Yıpranmaz bir imanın bulunduğu bir yere, menfi bir ideolojinin aşıladığı ahlaksızlık ve sefahet giremez.” (14. Şua)

“Öyle ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadâkatle, tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lazım...” (Hizmet Rehberi)

Evet bir genç, beş farz namazını kılıp, günahlardan çekilerek, gençlik nimetini istikamette geçirse, bâki bir gençlik kazanacağını Risale-i Nur müjde veriyor.

Rabbim gençlerimizi, Risale-i Nur hakikatleriyle ahir zamanın dehşetli imtihanlarından muhafaza edip, selamete çıkarsın. Amin.