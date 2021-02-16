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16 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Tabak dönüşümü

Meslihan Çetin
16 Şubat 2021, Salı
Merhabalar!

Çok güzel bir dönüşüm fikriyle karşınızdayım. Hepimizin evlerinde seti bozulmuş, kenarı deforme olmuş ya da desenini beğenmediğimiz tabakları vardır. Onlara yeni bir görünüm kazandırmaya ne dersiniz?

İşe tabaklarımızın desenini kapatmakla başlıyoruz. Öncelikli ihtiyacımız olanlar; beyaz akrilik boya ile ince ve yumuşak uçlu bir fırça. Tabağımıza ilk kat boyamızı sürüp kurumaya bırakıyoruz. Eğer bu ilk kat boyamada tabağımızın deseni kapanmadıysa, kuruduktan sonra ikinci katını sürüyoruz. Tabaklarımızı boyadıktan sonra 24 saat kurumasını beklemeliyiz. Şimdi ihtiyacımız olan ise beğendiğimiz desenli bir peçete. Boyanın tabağa oturup peçetenin daha kalıcı olması için 24 saatlik bekleme süresi önemli.

Dönüşümün en zevkli kısmı için hazır mısınız? İstediğimiz renk ve desende aldığımız peçetenin katlarından desen katını çıkarıyoruz. Beyaz zeminli tabağımızın üzerine yerleştiriyoruz. Yumuşak kıllı fırçamızla tutkaldan bolca alıp tabağın merkezinden kenarlarına doğru tutkalımızı sürüyoruz. Bu işlemi yaparken dikkatli olmakta fayda var, zira peçetemizi yırtabiliriz. Tabağımızın kenarlarına geldiğimizde fazla olan peçeteleri tabağın arkasına doğru yapıştırıp işlemi bitiriyoruz ve tabağı kurumaya alıyoruz.

Tabak kuruduktan sonra kullanıma hazır. Ben daha şık bir görüntü olsun diye gold sprey boyayı bir kaba sıkarak, boyadan ince uçlu bir fırça ile alıp tabağın kenarlarına uyguladım. Bu işlemi farklı renk boya ile de yapabilirsiniz, tercih sizin.

Dönüştürdüğünüz tabakları, ister dekoratif bir aksesuar olarak ister takılarınızı koyduğunuz bir aksesuar olarak kullanabilir veya duvarınıza asarak sergileyebilirsiniz. Ben tabakları duvara asmak için tabak asma aparatı kullandım. Tabak askısı bulamayacak olanlar için de önerim var. Montaj yapıştırıcısı ile tabağa bir çerçeve askısı yapıştırarak duvara asabilirsiniz. İşte bu kadar! Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Çalışma ile ilgili sorular için mail adresimden ulaşabilirsiniz.

Not: Genç Yorum Dergisi Aralık sayısından alınmıştır

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