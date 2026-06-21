En güçlü sığınak (9)

Resulullah’ın (asm) her hâl ve davranışını örnek almak, bizi Sünnet-i Seniyye’nin nurlu dairesine ulaştıran bir kutup yıldızı gibi rehberlik edecektir. Bu davranışların hayatımıza uygulanması, hem hayatî faydalar sağlayacak hem de ibadet hükmü kazanacaktır. Bu sebeple, söz konusu hatırlamanın bizleri en güçlü sığınaktaki saflarda cemaat olma nimetine ulaştırmasının, bu bağlılık hürmetine lütfedileceği kuvvetle ümit edilebilir. Uygulaması en kolay olan bir sünnetin hatırlanıp, hayatımızda yaşanması, manevî meyveler vereceği için çok değerlidir. Bu düşünceler çerçevesinde, günlük beslenme uygulamalarımızda kolaylıkla gerçekleştirebileceğimiz, Resulullah’ın (asm) sevdikleri gıdaların bulunduğu nurlu ve şifalı sofralarına sizleri davet ediyorum.

Resulullah’ın (asm) sofrasında “Yemeklerin efendisi olarak tanıtılan et, sevilerek tüketilen bir nimetti. Bir hadislerinde “Eğer paça veya kürek eti yemeye davet edilirsem, hemen icabet ederim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilirse, onu da kabul ederim” buyurmuşlardır. (Müslim-Nevevî). Etin en lezzetli yerinin, sırt ve kol tarafının olduğunu, etin kendi yağıyla pişirilmesini, ayrıca değişik yağ ilave edilmemesini önemle tavsiye etmişlerdir. Et yemeklerinde çoğunlukla tercih ettikleri, haşlama şeklinde hazırlanmış olanıdır. Haşlamanın hazırlanması; sofraya oturacak şahısların sayısına uygun miktarda koyun eti, irice doğrandıktan sonra, tuz ilave edilerek tencereye konur. Kendi suyunu çekene kadar kavrulduktan sonra, bol miktarda su ilave edilerek, pişinceye kadar kaynatılır. Ayrıca et ve bulgur ile yapılan “tafeyşel” yemeği de en sevdikleri yemeklerdendir.

Resulullah’ın (asm) sevdikleri yemeklerden birisi de “serid” veya “tirid” adı verilen et yemeğidir. Hazırlanması kolay olan tiridin tarif ve uygulamasını şu şekilde anlatabiliriz. 1 kg. kemikli koyun eti, 3 litre su, 2-3 ekşi mayalı sert ekmek (arpa ekmeği olursa daha makbuldür), uygun miktarda kaya tuzu hazırlanır. Et, su ve tuz birlikte iyice pişinceye kadar, kısık ateşte kaynatılır. Etin kendi yağından başka yağ ilave edilmez. Genişçe bir kabın içine ekmekler doğranır. Orta sıcaklıkta olan et suyu, ekmeklerin üzerine ağır ağır dökülür. Son olarak, iyice pişen etler kemiklerinden sıyrılarak, hazırlanan yemeğin üzerine döşenir. Ayrıca 1-2 su bardağı haşlanmış nohut karıştırılarak, baharat ve yeşillik serpilebilir.

Resulullah’ın (asm) sevdiği kolay ve lezzetli yemeklerden biri de “hazîra”dır. Bu yemeğin sade, hazırlanmasının kolay olması ikramlarda tercih sebebiydi. Kişi sayısına göre (4 kişilik bir yemek için): 500 gram doğranmış yağlı koyun eti, 5 yemek kaşığı kepekli buğday unu, 2,5 litre su, yeteri kadar tuz hazırlanır. Yapılışı: Küçük doğranmış etler, suda haşlanır. Un eklenerek, tuzu ilave edildikten sonra iyice kaynatılır. Biraz koyulaşmaya başlayınca, ocaktan alınarak ılıklaşınca sofraya ikram edilir.

Resulullah’ın (asm) sevdiği tatlılardan birisi “ferika”dır. Yapılışı kolay, enerji deposu ve çok sağlıklı olan ferika tatlısı, her bütçeye uygun ve kısa sürede yapılabildiğinden, pratik bir yemektir. Hazırlanışı: 500 gram hurma, çekirdekleri ayıklanarak kaşıkla ezilir. 50 gram tereyağı ile karıştırılarak kavrulur. Üzerine bir bardak süt ilave edilerek, özleşinceye kadar karıştırılır.

Resulullah’ın (asm) yemeklerden önce veya sonrasında severek içtikleri, hazırlanması kolay olan, sindirimi rahatlatan, aynı zamanda enerji kaynağı olan “nebiz” içeceğidir. Kuru-yaş hurmadan veya kuru üzümün ezilerek suda bir gün bekletilmesinden elde edilir. Bir veya en fazla iki gün içinde tüketilmelidir. Hurma veya kuru üzüm ayrı ayrı kullanılmalıdır.

Sağlıcakla kalın...

