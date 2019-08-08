"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kurbanlık duygular

Mikail YAPRAK
08 Ağustos 2019, Perşembe
Halk arasında “kurban olma”nın olabildiğince cömertçe bol keseden yerli yersiz sarfını bilirsiniz. Her fırsatta, “kurban olayım, canım sana kurban, veya annen sana kurban olsun yavrum” gibi ifadelerle ucuz ucuz kurban olunur ya; bugünkü dünya gidişatında bu ucuzluk lâfta kalmayıp, aynen hayata geçirilmiştir.

Dünyaperestlik, şöhretperestlik, makamperestlik, hırs, intikam ve yanlış politikalar yüzünden nice paha biçilmez değerler bedavadan kurban edilmiştir, ediliyor!

Bir de basit dünya menfaatleri uğruna kan dökülür ki, halkımız bunu “Ne şehittir, ne gazi, hiç yoluna gitti Niyazi!” yakıştırmasıyla kritize eder.

Bugün İslâm ve insanlık dünyasının içinde bulunduğu keşmekeş ve çekilen acılar dolayısıyla, vicdanlarımız hüzün ve ıztıraba gark olup, hakikî sevinci duyamıyorsak, yani bayramlık duygularımızı da hak ve hakikat uğruna “kurban“ ediyorsak, feda olsun, kurban olsun!

Biz, su gibi aziz, zemzem gibi pâk ve gözyaşı gibi halisâne akarsak, kanlar durur ve durulur. Buradaki kastımız, beşerin zalim eliyle, zulmen akıtılan, ya da kaderin fetvasıyla, istenilmeden, acıyla ve ıztırapla akan ve akıtılan kandır. 

Gerçi zalimlerin zulmüne maruz kalan mazlûmların hakları zayi olmaz, onlar da mertebe kazanırlar. Hatta deprem, sel, yangın, trafik kazaları ve ağır hastalık gibi musîbetlerle hayatlarına hatime çektirilen salih kulların manevî mertebeler kazandığına dair çok kudsî rivayetler vardır. 

Biz; Kurban Bayramlarında “kan” akıtırken, “canlar Sana kurban” diyoruz. Çünkü biz “millet-i İbrahimiz, ümmet-i Muhammediz (asm). O zat (asm) ki, Hz. İsmail’i ve bahtiyar pederi Abdullah’ı kastederek, “Ben iki kurbanlığın neslinden geliyorum” demişti. Bundandır ki, sevgili Efendimize (asm) “İbn’üz Zebihayn- iki kurbanlığın oğlu” denilmiştir.

Kesilen hayvanlar, buraklık mertebesine ulaşarak, sahiplerine Sırat’ta bineklik yapacaklardır. İnsana gelince; Allah rızası için, din ve vatan uğruna can veren insan şehit olur ki, Kur’ân onlar için “ölü demeyiniz” diyor. Allah yolunda, mücahade anında akan ve akıtılan kan ise zaten pâktır, kutsîdir.

Bu duygularla ruhumda, hayalimde, tasavvurumda, zihnimde, fikrimde, hülâsa topyekûn manevî varlığımda taht kuran Kâbe-i Muazzama’ya, Hacer-ül Esved’e, Safa ve Merve’ye, Mescid-i Haram’a, Mescid-i Nebevî’ye, Mescid-i Kıbleteyn’e, Mescid-i Aksa’ya, Ravza-i Mutahhara’ya, Cebel-i Nur’a, Uhud’a, hülâsa Ahirzaman Nebîsinin (asm) ayak bastığı her yere, oralarda ve dünyanın her yerinde Allah için kesilen kurbanlara kurban olasım geliyor. Ve sadece Allah’a kurban olmalı ki, bütün bu güzellikleri O bize ihsan etmiştir.

**

Bir Kurban Bayramı’nın hemen akabinde ruhunu Rahman’a teslim eden Celal Yaprak Ağabeyimi bu Kurban Bayramı’nda da anmak adına; gazeteye göndermek üzere son gecesinde yazdığı şiirin son kıt’asıyla ve bayramınızı tebrik dileklerimle noktalayalım müsaadenizle..

Sabahına vefat ettiği gecede yazdığı şiirin son kıt’ası:

“Pişmanlık, nedamet sardı ruhumu..

Nurlar’a bağladım son umudumu..

Sekerat anında bir yudum su(yu)mu,

İçerek gözümü yumdum bu gece..”

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez

    Yakalayanlar yandı!

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Bodrum'da 50 hektar orman alanı zarar gördü

    Süper Kupa da Galatasaray'ın oldu

    Başakşehir saha avantajını kullanamadı

    Erdoğan'dan ve Zelenskiy'den görüşme sonrası açıklamalar

    Pakistan'dan BM'ye ''Keşmir'' mektubu

    Çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Yemen'de 1 yılda 335 çocuk savaş sebebiyle öldü

    Kurban görevlileri Sudan yolunda

    İnsanî yardım suç olamaz

    Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Devlet, ideolojiden kurtulmalı

    Bu nasıl adalet?

    Kaz Dağları’nı koruyalım

    Erişim engelleri kalksın

    Krediler mevduatı geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Raporlarla OHAL haksızlıkları…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Roller değişirken
    Genel

    Yakalayanlar yandı!
    Genel

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Topluma şahsiyet kaybettirildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asya mı, Avrupa mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt dışı kurbanlarına sahip çıkalım
    Ali Rıza AYDIN

    Ezan okunurken müezzine icabet etmek
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman nuru ve dağlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.