"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Münazarat'tan günümüze ışık tutan dersler… (2) - Birlik, adaletle ayakta durur

Muhammed Yusuf Akbaş
04 Nisan 2026, Cumartesi
Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat’ta “birlik” kavramını çok net bir ölçüye bağlar: Adalet yoksa birlik sadece slogandır.

Bediüzzaman'ın tarif ettiği meşrutiyet, keyfiliği ortadan kaldıran, şeffaf, hesap verebilir ve temsili parlamentoya dayanan bir sistemdir. O, bugün bile karşılaştığımız "din elden gidiyor" korkularına karşı, dinin asıl koruyucusunun baskıcı rejimler (istibdat) değil, hürriyet ve adalet olduğunu savunur.

Zorla susturulmuş bir toplumda birlikten bahsedilebilir; ama bu birlik kalıcı değildir. Çünkü baskıyla sağlanan sükûnet, ilk sarsıntıda dağılır. Gerçek birlik, hakkın teslim edildiği yerde doğar. Bugün sıkça “beka”, “güvenlik”, “istikrar” gibi kavramlar üzerinden adaletin ötelenmesine şahit oluyoruz. Oysa Münazarat, tam tersini söyler: Adalet ertelendikçe beka zayıflar.

Bediüzzaman’ın en çarpıcı mesajlarından biri şudur: “İman, insanı kula kul olmaktan kurtarır.”

Kula kul olmayan insan; hakkını ister ama başkasının hakkına da saygı duyar.

Toplumsal barış; inkârla değil, tanımayla; baskıyla değil, hukukla mümkündür. Münazarat, farklılıkları tehdit değil; rahmet vesilesi olarak görür. Münazarat, farklılıkları ayrışma sebebi olarak görmez. Bilakis adalet zemininde buluştuğunda, farklılıklar birliğin zenginliği olur. Zorla tekleştirilen toplumlar değil; hukukla çoğullaşan toplumlar ayakta kalır.

Bugün bu metni yeniden okumaya ihtiyacımız var. Çünkü Münazarat, sadece geçmişi anlatmaz; bugünü ikaz eder, yarını inşa eder.

  • Fatih Akyüz

    4.04.2026 13:35:45

    ABD’nin kuruluşunun fikri mimarlarından sayılan Benjamin Franklin ise bir keresinde şöyle demiş: “Biraz güvenlik elde etmek için özgürlükten vazgeçebilenler ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler.”

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

Günün Ayet ve Hadisi
Nurdan Katreler

