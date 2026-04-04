Münazarat'tan günümüze ışık tutan dersler… (2) - Birlik, adaletle ayakta durur

Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat’ta “birlik” kavramını çok net bir ölçüye bağlar: Adalet yoksa birlik sadece slogandır.

Bediüzzaman'ın tarif ettiği meşrutiyet, keyfiliği ortadan kaldıran, şeffaf, hesap verebilir ve temsili parlamentoya dayanan bir sistemdir. O, bugün bile karşılaştığımız "din elden gidiyor" korkularına karşı, dinin asıl koruyucusunun baskıcı rejimler (istibdat) değil, hürriyet ve adalet olduğunu savunur.

Zorla susturulmuş bir toplumda birlikten bahsedilebilir; ama bu birlik kalıcı değildir. Çünkü baskıyla sağlanan sükûnet, ilk sarsıntıda dağılır. Gerçek birlik, hakkın teslim edildiği yerde doğar. Bugün sıkça “beka”, “güvenlik”, “istikrar” gibi kavramlar üzerinden adaletin ötelenmesine şahit oluyoruz. Oysa Münazarat, tam tersini söyler: Adalet ertelendikçe beka zayıflar.

Bediüzzaman’ın en çarpıcı mesajlarından biri şudur: “İman, insanı kula kul olmaktan kurtarır.”

Kula kul olmayan insan; hakkını ister ama başkasının hakkına da saygı duyar.

Toplumsal barış; inkârla değil, tanımayla; baskıyla değil, hukukla mümkündür. Münazarat, farklılıkları tehdit değil; rahmet vesilesi olarak görür. Münazarat, farklılıkları ayrışma sebebi olarak görmez. Bilakis adalet zemininde buluştuğunda, farklılıklar birliğin zenginliği olur. Zorla tekleştirilen toplumlar değil; hukukla çoğullaşan toplumlar ayakta kalır.

Bugün bu metni yeniden okumaya ihtiyacımız var. Çünkü Münazarat, sadece geçmişi anlatmaz; bugünü ikaz eder, yarını inşa eder.