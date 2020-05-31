Cuma namazı ve keyfi muamele

Bugün (29 Mayıs 2020) Cuma namazı kılmak için sevinçle Kayseri Yahyalı İsmet Mahallesi’ndeki yeni yapılan 15 Temmuz Şehitler Camii’ne gittim. Cami avlusunda Cuma kılınma hazırlıkları yapılıyordu.

Sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak seccademi de elime aldım. Avluya girer girmez bir polis memuru ‘Sen namaz kılamazsın’ dedi. “Niçin” diye sordum. Kaç yaşındasın dedi. 65 dedim. “Size yasak” dedi.

Dedim ki “Memur bey ben üç aya yakındır evdeyim. Müsaade et, açık avluda bir kenarda bu hafta olsun Cuma namazını kılalım.” “Hayır olmaz, kimliğini ver.” Ben de “kimliğim üzerinde değil” dedim. “Öyleyse kimlik numaranı söyle” dedi. Ben de söylemedim. O zaman ‘Sen burda bulunamazsın’ dedi.

Ben de döndüm evime üzgün bir şekilde gittim, öğle namazını evimde eda ettim. Ama ne yazıkki bana bu muameleyi yapan polis memuru benden sonra gelen kaç tane 65 yaşı ve üstünde olanlara müsaade etmiş. Benden önce de bir 85’lik ihtiyarı evine göndermiş. Bu keyfîlik karşısında ‘Hasbinallahu venimelvekil’ demekten başka birşey yapamadım. Onları Allah’a havale ettim. Hatta “Ben bir emir kuluyum” diyen memura da “Allah’ın kulu ol yeter” diye karşılık verdim.

Ne diyelim istibdat devam ediyor.

R. Özcan