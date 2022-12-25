"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Yaşar Gökçek ve Bediüzzaman

Misbah ERATİLLA
25 Aralık 2022, Pazar
Yaşar Gökçek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne devam ederken, bir taraftan da hemşehrisi Diyarbakırlı Avukat Reşat Köksal’ın yanında avukat kâtipliği yapıyordu. Av. Reşat Köksal, sohbetlerinde Yaşar Gökçek’e sürekli Bediüzzaman’ın mahkemelerinden ve şehirden şehre olan sürgünlerinden bahsediyordu.

Bir gün Yaşar Gökçek adliyede iş takibi yaparken Bediüzzaman’ın “Gençlik Rehberi” davasından dolayı İstanbul’a geldiğini öğrenir. Mahkemeyi takip etmek için duruşma salonuna doğru giderken koridorda Bediüzzaman’ı görür. Yaşar Gökçek, o zaman İslâmî konularda kulaktan dolma bilgilere sahip biriydi. Bediüzzaman’ı farklı kıyafetler içinde görür. Gökçek Bediüzzaman’ın bu kıyafetlerini yaşadığı bölgenin âdetiymiş diye düşünür. O anki davranışları ve bakışları onu kendine hayran bırakır.

Yaşar Gökçek, yıllar sonra Konya’da tanıştığı Dr. Sadullah Nutku ile o güne kadar neşredilmiş tüm Risale-i Nur külliyatını okumaya başlar. O okuyuşu öyle candan ve istekle olur ki çölde suya kavuşmuş biri gibi her bir risaleyi yutarcasına okur. Bu okuyuşlar devam ederken Bediüzzaman’a karşı büyük bir muhabbet ve hürmet duymaya başlar. İçindeki muhabbet ve hürmet dayanılmaz bir hal alınca Bediüzzaman’ı ziyaret etmeye karar verir. Önce Bediüzzaman’ın adresini öğrenmek için Yorgancı Mehmet Efendi’nin yanına gider. Bu arada Abdülmecit Ünlükul da Isparta’da bulunan Bediüzzaman’a selam göndermek için Yorgancı Mehmet’e Isparta’ya gidecek birini bulmasını ister. Yorgancı Mehmet Efendi Bediüzzaman’ı ziyaret etmek isteyen Yaşar Gökçek’i yanına alarak Abdulmecid Ünlükul’un yanına gider. Yaşar Gökçek ile Abdulmecit Ünlükul’un uzun yıllar önce tanışmışlıkları vardı ama Abdülmecid onu o an hatırlamayınca Yaşar Gökçek kendini tanıttı. Hâlbuki Yaşar Gökçek’in Konya’ya yerleşmesinde Abdülmecid’in rolü olmuştu. Abdülmecid Ünlükul Bediüzzaman’ı ziyarete gidecek Gökçek’e şunları söylemesini ister: “Üstada hürmetlerimi arz et! Hamdolsun hep iyiyiz. Yaramaz hiçbir şey yoktur. Saadet, Konya öğretmen okulunu bitirdi, Elhamdülillah. İnşallah Konya’ya tayinini bekliyoruz.”

Yaşar Gökçek, hemen ertesi gün, yola çıkarak Isparta’da gider ve Bediüzzaman Hazretlerinin kaldığı evi bulur. Bediüzzaman ile görüşmek istediğini kapıyı açan talebeye söyler. Yaşar Gökçek Bediüzzaman’ın odasına girdiğinde içerde iki veya üç kişi vardı. Bediüzzaman’ın ellerini öpmek için uzanır ama elini öptürmeyince o da yüzünü, gözünü, ellerini, cübbesine ve dizlerine sürer. Bu arada duyguları zirve yapınca sevinçten ağlamamak için kendini zor tutar. Bu heyecan dolu duyguları devam ederken Bediüzzaman nereli olduğunu, ne iş yaptığını, nereden geldiğini sorar. Gökçek, Konya’dan geldiğini söyleyince “Abdülmecid’i gördün mü, nasıllar?” diye sorar. Yaşar Gökçek Abdülmecid ile bir gün evvel görüştüğünü ardından Abdülmecid’in ona söylediklerini tek tek söyler. Ardından Bediüzzaman herkese özellikle de Saadet’e dua eder. Sohbet devam ederken Bediüzzaman, Yaşar Gökçek’in Diyarbakır Erganili olduğunu öğrenince Ergani ve Diyarbakır’dan bazı kişileri sorar. O da bildiği kadar haklarında bilgi verir. Bediüzzaman daha sonra “Seni de eşini de bugünden itibaren Risale-i Nur şakirtleri listesine kaydettim” dedi.

Yaşar Gökçek, 1921 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Aşağı Blahur (Ortayazı) köyünde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu burada bitirdikten sonra liseyi Konya’da yatılı olarak okur. İstanbul’da yükseköğrenimi yaparken Av. Şehbal Ökte Hanımla evlendi. Askerlik sonrası İstanbul’da kendi işini kurdu. 1954’te Konya’ya taşınır, 1970 yılında ise tekrar İstanbul’a döner. Konya’da 1958 yılında Dr. Sadullah Nutku vasıtasıyla Risale-i Nur ile tanışır. Yaşar Gökçek Konya’da kaldığı süre içinde istişare ettiği kişilerden birisi Hacıveyiszâde, diğeri Lâdikli Ahmet Ağa idi. Yaşar Gökçek emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti ve Çengelköy Kerime Hatun Kur’an Kursu’nda talebe okutmaya başladı. Yaşar Gökçek 12 Temmuz 2008’de İstanbul’da vefat ettiğinde arkasında dört eser bırakarak bu dünyadan göç etti.

Kaynak; Necmeddin Şahiner- Son Şahitler-4

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı

    Şiddeti önlemek de, aileyi korumak da önceliğimiz

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi

    Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

    Mahkemelerin görevi adaleti tesistir

    DESAM: Artış gerçek enflasyonun üçte biri bile değil

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL ceza

    Meclis bürokrasiye teslim

    AYM sansür kanununu görüşecek

    En çok şikâyet yüksek kira ve gıda fiyatlarından

    Haftanın maçında 3 puanı Trabzonspor aldı

    ‘Seyyar satıcılar’ ne olacak?

    “Salep” kış aylarının vazgeçilmezi

    Beklentileri karşılamadı

    Biden: Libya'ya desteğimiz devam edecek

    Kırgızistan'da uzaktan eğitim devam edecek

    ABD'de kar fırtınasında 12 kişi öldü

    Koca: MHRS'deki randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama başladı

    Tokyo 2020'nin maliyeti 12,8 milyar dolar olarak güncellendi

    Rusya'da huzurevinde yangın çıktı: 20 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asıl olan, manevî hizmetler
    Genel

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nereden bakarsanız “ahmak”ça
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve propaganda metodu
    Faruk ÇAKIR

    Hukukun üstünlüğü şart değil mi?
    Genel

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı
    Mehmet KARA

    Zor bir yıl daha bizi bekliyor
    Adnan NACİR

    Ali Baba’nın çipliği
    Genel

    Mahkemelerin görevi adaleti tesistir
    Genel

    Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.