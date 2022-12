Yaşar Gökçek ve Bediüzzaman

Yaşar Gökçek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne devam ederken, bir taraftan da hemşehrisi Diyarbakırlı Avukat Reşat Köksal’ın yanında avukat kâtipliği yapıyordu. Av. Reşat Köksal, sohbetlerinde Yaşar Gökçek’e sürekli Bediüzzaman’ın mahkemelerinden ve şehirden şehre olan sürgünlerinden bahsediyordu.

Bir gün Yaşar Gökçek adliyede iş takibi yaparken Bediüzzaman’ın “Gençlik Rehberi” davasından dolayı İstanbul’a geldiğini öğrenir. Mahkemeyi takip etmek için duruşma salonuna doğru giderken koridorda Bediüzzaman’ı görür. Yaşar Gökçek, o zaman İslâmî konularda kulaktan dolma bilgilere sahip biriydi. Bediüzzaman’ı farklı kıyafetler içinde görür. Gökçek Bediüzzaman’ın bu kıyafetlerini yaşadığı bölgenin âdetiymiş diye düşünür. O anki davranışları ve bakışları onu kendine hayran bırakır.

Yaşar Gökçek, yıllar sonra Konya’da tanıştığı Dr. Sadullah Nutku ile o güne kadar neşredilmiş tüm Risale-i Nur külliyatını okumaya başlar. O okuyuşu öyle candan ve istekle olur ki çölde suya kavuşmuş biri gibi her bir risaleyi yutarcasına okur. Bu okuyuşlar devam ederken Bediüzzaman’a karşı büyük bir muhabbet ve hürmet duymaya başlar. İçindeki muhabbet ve hürmet dayanılmaz bir hal alınca Bediüzzaman’ı ziyaret etmeye karar verir. Önce Bediüzzaman’ın adresini öğrenmek için Yorgancı Mehmet Efendi’nin yanına gider. Bu arada Abdülmecit Ünlükul da Isparta’da bulunan Bediüzzaman’a selam göndermek için Yorgancı Mehmet’e Isparta’ya gidecek birini bulmasını ister. Yorgancı Mehmet Efendi Bediüzzaman’ı ziyaret etmek isteyen Yaşar Gökçek’i yanına alarak Abdulmecid Ünlükul’un yanına gider. Yaşar Gökçek ile Abdulmecit Ünlükul’un uzun yıllar önce tanışmışlıkları vardı ama Abdülmecid onu o an hatırlamayınca Yaşar Gökçek kendini tanıttı. Hâlbuki Yaşar Gökçek’in Konya’ya yerleşmesinde Abdülmecid’in rolü olmuştu. Abdülmecid Ünlükul Bediüzzaman’ı ziyarete gidecek Gökçek’e şunları söylemesini ister: “Üstada hürmetlerimi arz et! Hamdolsun hep iyiyiz. Yaramaz hiçbir şey yoktur. Saadet, Konya öğretmen okulunu bitirdi, Elhamdülillah. İnşallah Konya’ya tayinini bekliyoruz.”

Yaşar Gökçek, hemen ertesi gün, yola çıkarak Isparta’da gider ve Bediüzzaman Hazretlerinin kaldığı evi bulur. Bediüzzaman ile görüşmek istediğini kapıyı açan talebeye söyler. Yaşar Gökçek Bediüzzaman’ın odasına girdiğinde içerde iki veya üç kişi vardı. Bediüzzaman’ın ellerini öpmek için uzanır ama elini öptürmeyince o da yüzünü, gözünü, ellerini, cübbesine ve dizlerine sürer. Bu arada duyguları zirve yapınca sevinçten ağlamamak için kendini zor tutar. Bu heyecan dolu duyguları devam ederken Bediüzzaman nereli olduğunu, ne iş yaptığını, nereden geldiğini sorar. Gökçek, Konya’dan geldiğini söyleyince “Abdülmecid’i gördün mü, nasıllar?” diye sorar. Yaşar Gökçek Abdülmecid ile bir gün evvel görüştüğünü ardından Abdülmecid’in ona söylediklerini tek tek söyler. Ardından Bediüzzaman herkese özellikle de Saadet’e dua eder. Sohbet devam ederken Bediüzzaman, Yaşar Gökçek’in Diyarbakır Erganili olduğunu öğrenince Ergani ve Diyarbakır’dan bazı kişileri sorar. O da bildiği kadar haklarında bilgi verir. Bediüzzaman daha sonra “Seni de eşini de bugünden itibaren Risale-i Nur şakirtleri listesine kaydettim” dedi.

Yaşar Gökçek, 1921 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Aşağı Blahur (Ortayazı) köyünde doğdu. İlkokulu ve ortaokulu burada bitirdikten sonra liseyi Konya’da yatılı olarak okur. İstanbul’da yükseköğrenimi yaparken Av. Şehbal Ökte Hanımla evlendi. Askerlik sonrası İstanbul’da kendi işini kurdu. 1954’te Konya’ya taşınır, 1970 yılında ise tekrar İstanbul’a döner. Konya’da 1958 yılında Dr. Sadullah Nutku vasıtasıyla Risale-i Nur ile tanışır. Yaşar Gökçek Konya’da kaldığı süre içinde istişare ettiği kişilerden birisi Hacıveyiszâde, diğeri Lâdikli Ahmet Ağa idi. Yaşar Gökçek emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşti ve Çengelköy Kerime Hatun Kur’an Kursu’nda talebe okutmaya başladı. Yaşar Gökçek 12 Temmuz 2008’de İstanbul’da vefat ettiğinde arkasında dört eser bırakarak bu dünyadan göç etti.

Kaynak; Necmeddin Şahiner- Son Şahitler-4