İstiğfar insanın kusur ve ayıplarını görmesi ve elinden geldiği kadar ondan kaçınması diye tanımlanır.

Başımıza gelen bütün bu olaylar aslında bizim yaptığımız hataların neticesidir. Biz insanlık olarak toplu hatalar yaptık. Neticesi musîbet olan bu olaylar belki yeni bir dönem için de başlangıç olabilir.

Nimet ve rahmet-i İlâhiye’nin fiyatı şükür iken, biz hakkıyla şükür etmedik. Şükürsüzlükle beraber zulüm yaptık zulme sessiz kaldık. Başta nefsimiz olarak, daireyi dünya ölçeğine göre büyütürsek, bütün insanlık olarak tokatlara müstahak olduk. Elbette herkesin bir parça hisse vardır.

Ama şeytan ve şeytanî düşünceler öyle bir şey yapmaya devam ediyor ki insana kusurunu itiraf ettirmiyor. Nefis hesabına avukatlık yapıyor.

Hâlâ ders alamıyoruz. Ibretlik olayların karşısında kusurumuzu görmediğimiz gibi, kendi kendimize yorumlar yaptık. Yaptığımız bütün günahlara bir kılıf uydurduk. Aklî deliller getirmeye çalıştık. Fetvalar bulduk tarihte örneklerle, yaptığımız zulümleri meşrûlaştırdık.

Aslında kusurunu görmek kusuru kusurluktan çıkarır. Bu formülü pek kullanmadık. Tarafgirlik hissi o kadar hücrelerimize girmişti ki bu his ile kendimize bile taraftar olduk. Hiçbir ayıbımızı göremedik. Çünkü kusurunu bilen ve gören bir kimse suçu ve günahını telâfi edebilir. Hem istiğfarla bunları, hemde kul hakkında bedel ödeyerek temizlenebiliriz.

Bu itibarla istiğfar, bizim hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz bir temizlik ve tamir vasıtamız olmalıdır. Çünkü bu dünya misafirhanesinde uzun ve zorlu bir imtihan sürecinden geçmekteyiz. Bu imtihanın gereği olarak, insanı her an büyük tehlikelere atmakla vazifeli şeytan ve şeytanı her vakit dinleyen, ondan ders alan bir nefisle birlikte yaşıyoruz. Hata ve kusurlarımızı görüp, Rabbimize arz ederek, istiğfar etmemiz lâzımdır. Bütün tahribatlara karşı en mühim silâhımız ve tamir cihazımız olan istiğfarı kullanmamız şarttır ve elzemdir.

Bu günah sağanağını bertaraf etmenin bir yolunun ve çaresinin de istiğfar yani Cenâb-ı Hak’tan af dilemek, tevbe etmek ve pişmanlığımızı sunmaktır. Bir nevî manevî temizlik cihazı olan istiğfarı, her an devrede tutarak, her taraftan hücum eden günahlara karşı kullanıp; günahlarımızın birikmesine meydan vermeden, onları hemen imha etmemiz gerekir.

Yağmursuzluk zamanlarında olduğu gibi bu günlerde belki de tevbe ve istiğfar seansları düzenlenmeli manevî temizlik için. Zaten maddî temizlik dezenfektanlar ile yapılıyor.

Herkes kendi evinde günahlarına ağlamalı. Şahıslar, cemaatler, dernekler, devletler, siyasî partiler ve bütün sivil toplum kuruluşları istiğfar programları yapmalı. Geçmiş süreçte yaptıkları hatalar için kendilerini yeniden temizlemeleri gerekiyor. Aynı zamanda bütün dünyada bu faaliyetler devam etmeli…

Aynen bilgisayarlarımıza giren virüsleri temizleme programı ile temizlediğimiz gibi, istiğfar programı ile bütün maddî ve manevî virüsleri temizlememiz gerekir. Gerekirse bilgisayarlarımıza format çektiğimiz gibi, hayatımıza format çekip fabrika ayarlarına dönmemiz gerekir.

Temizlik imandandır. Öyle ise hem imanımızın inkişafı için, hem ibadetlerimizin sağlığı için, hem hizmetlerimizin makbuliyeti için, hem şevk ve moralimizin devamı için her hâl-ü kârda istiğfarı esas almalıyız.