Hz. Ali'den hikmetli sözler

Bir gün adamın birisi geldi. Hz.Ali’ye (ra) “Bir günah işlediğim zaman ne yapmalıyım?” diye sordu.
Hz. Ali (ra) “Tövbe etmelisin” diye cevap verdi. Adam: “Ya yine aynı günahı işlersem!” Hz. Ali (ra) “Yine tövbe etmen gerekir” dedi. Adam sordu: “Ne zamana kadar tövbe etmeliyim?” Hz. Ali(ra) “Şeytanı susturup mağlup edene kadar”diye cevap verdi.
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“Beş huy olmasaydı insanlar hep salih olurdu. Cehle kanaat. Dünyaya hırs. Malda cimrilik. Amelde riyakârlık. Kendi görüşünü beğenmek.”
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“İnsanlar dört sınıftır: Bilmediğini bilen isteklidir; ona öğretin. Bildiğini bilen âlimdir; ondan öğrenin. Bildiğini bilmeyen uykudadır; onu uyandırın. Bilmediği hâlde fetva vermeye kalkar; o
ahmaktır.”
(Hz.Ali, Yeni Asya Neşriyat)