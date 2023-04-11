Hz. Ali'den hikmetli sözler

Bir gün adamın birisi geldi. Hz.Ali’ye (ra) “Bir günah işlediğim zaman ne yapmalıyım?” diye sordu.

Hz. Ali (ra) “Tövbe etmelisin” diye cevap verdi. Adam: “Ya yine aynı günahı işlersem!” Hz. Ali (ra) “Yine tövbe etmen gerekir” dedi. Adam sordu: “Ne zamana kadar tövbe etmeliyim?” Hz. Ali(ra) “Şeytanı susturup mağlup edene kadar”diye cevap verdi. * “Beş huy olmasaydı insanlar hep salih olurdu. Cehle kanaat. Dünyaya hırs. Malda cimrilik. Amelde riyakârlık. Kendi görüşünü beğenmek.” * “İnsanlar dört sınıftır: Bilmediğini bilen isteklidir; ona öğretin. Bildiğini bilen âlimdir; ondan öğrenin. Bildiğini bilmeyen uykudadır; onu uyandırın. Bilmediği hâlde fetva vermeye kalkar; o ahmaktır.” (Hz.Ali, Yeni Asya Neşriyat)

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