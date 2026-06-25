Keşke biz örnek olabilseydik...

Artık konuşmalardan ziyade icraat ve fiillerin dikkate alındığına dünya şahittir. Bazı liderle “çok güzel konuşuyor” ama sıra iş yapmaya ve icraata geldiğinde yollarını şaşırıyorlar.

Türkiye’de yaşayanların günde beş defa kınadığı Avrupa’dan gelen bazı haberler, Avrupa’da yaşayan “duyarlı ve insaflı insanlar”ın güzel işler yaptığını ve dolasıyı ile İslâm dünyasında yaşayanlara dahi örnek olduklarını göstermiş oluyorlar.

Hollanda kaynaklı “güzel ve örnek haber”de şu bilgiler var: Hollanda’da, mültecilerin yeni bir hayata kavuşma hayaliyle katettikleri uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla “Mültecilerin Gecesi” adıyla destek yürüyüşü düzenlenmiş. Mülteci Vakfının düzenlediği ve Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht ile Groningen şehirlerinde akşam saatlerinde başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona ermiş. Vakfın 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rotterdam, Utrecht ve Nijmegen şehirlerinde bir defaya mahsus olmak üzere 50 kilometrelik parkur programa eklenmiş. Mülteci Vakfının 17’nci yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katılmış. 10, 20 ve 40 kilometrelik parkurlarda yürüyen binlerce kişi 2 milyon 309 bin avro bağış toplamış.

Yürüyüşe katılanların sözleri de dikkat çekici: Marina Zieleman yaptığı açıklamada mültecilere duyduğu saygıdan dolayı yürüyüşe katıldığını söylemiş. Zieleman, “Biz iyi hazırlanmış bir şekilde yürüyoruz, oysa çocukları ve eşyalarıyla yollara düşen insanlar için bu çok daha ağır bir yük. Bu nedenle onlara duyduğum saygıdan dolayı bu mesafeyi yürüyorum” şeklinde konuşmuş.

Yürüyüşe ilk defa katıldığını ve 50 kilometre parkurda yürüyeceğini belirten Marije Slump isimli katılımcı da “Etrafımızda olup bitenler ve başkalarına yardım etmeye yönelik olumsuz söylemler karşısında artık farklı bir ses yükseltmenin zamanı geldiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunmuş. Slump, “İster yürüyerek ister yürüyenlere destek vererek olsun, insanların dayanışma göstermesi çok değerli. Bu dönemde hala insanlığın ve merhametin var olduğunu göstermek çok önemli” görüşünü paylaşmış. (aa.com.tr, 21 Haziran 2026)

Fransa’nın başşehri Paris’te de ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı yürüyüş düzenlenmiş. Göstericiler, aşırı sıcaklar nedeniyle Paris’te kırmızı alarm verilmesine rağmen ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı tarihi Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürümüş. Ellerinde “Bir çocuk ırkçı doğmaz, ırkçı olmayı öğrenir” yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, faşizm karşıtı sloganlar da atmış.

Şimdi, bu güzel davranışlar bütün dünyaya örnek olmalı değil mi? Zor olan yürüyüşü yapmak yerine “çok güzel konuşmalar”ı tercih edebilirlerdi. Öyle yapmayıp insanlık dersi veren herkes alkışı hak eder.

Keşke Türkiye ve İslâm dünyası bu “güzel yürüyüş”lere öncü ve örnek olabilseydi...