Ey İnsanoğlu!

Dünyaya misafir olarak geldin,
Düşün görevin var, ey insanoğlu!
İmtihan başladı geçiyor vaktin,
Ahrete çalış, ey insanoğlu!
Rabbin uyarıyor seni Kur’ân’da,
İyi düşün pişman olma sonunda,
Nimetlerden hesap sorulduğunda,
Cevabı hazırla, ey insanoğlu!
Attığın adımları dikkatle at.
İyiliğe koş, kötülüğü azalt.
Nefsini Cennet karşılığında sat.
Mükâfatını al, ey insanoğlu!
Gerçek hayat ahiret hayatıdır,
Mal, mülk, şöhret insanları kandırır,
Her bir günah zehirli birer baldır,
Fânî zevke kanma, ey insanoğlu!
Gecenin sonunda gelir sabahı,
Unutma Rahman ve Rahîm Allah’ı,
Gafur’dur Rabb’in affeder günahı,
Tevbeyi bırakma, ey insanoğlu!