Bayram Yüksel Ağabey ve Ali Uçar

Vefatlarının sene-i devriyeleri münasebetiyle...

Üstad’ı gören ve ona talebe olma mazhariyetine eren her şahsiyete karşı muhabbet içinde olmak; Nurların bizlere kazandırdığı hususiyetlerden biridir.

Bayram Yüksel ağabey 1931 yılında, Bolvadin’e bağlı Çoğul Köyü’nde dünyaya geldi. Bu vesileyle “Çoğullu Bayram” olarak da bilinir. Nur hizmeti içinde ihlâsıyla öne çıktı, Afyon zindanlarına düştü. Nur’larla hemhal oldu.

Vatanî vazifesi sırasında, Üstad’ın yönlendirmesiyle Kore Savaşı’na katıldı; gazi oldu. Kore Savaşı’na giderken, Üstad’ın talimatıyla Risale-i Nur eczalarını Japon başkumandanına vermek üzere Japonya’ya götürdü. “Korkma!” dedi Üstad ona: “Sıkılır, daralırsan Cevşen’i oku.” Asker dönüşü Ankara’da, Isparta’da ve Emirdağ’da bulundu; Üstad’a hizmette ve Nurlar deryasında hayatını sürdürdü.

Yurt içi ve yurt dışı hizmet seyahatlerinde bulundu. Yine bir hizmet seyahatinde yurt dışından dönerken 19 Kasım 1997 tarihinde, bir trafik kazasında vefat etti. Mezarı Barla’da yukarı mezarlıktadır.

ALİ UÇAR...

Merhum Ali Uçar, 1978 yılında Nur hizmetleri adına Van’a geldiğinde medrese-i nuriyede ikamet ediyorduk. Hizmet içinde birlikteliğimiz uzun yıllar sürdü.

Van’da bulunduğu yıllarda Van’a yeni bir medrese-i nuriye kazandırmanın yanı sıra, sabah namazlarını kalabalık bir cemaat halinde dershanede kılmak gibi bir hayra vesile olmuştu. Van’ın köylerinin yanı sıra yakın illere ve ilçelere de sık sık seyahatlerde bulunurduk. Nurları heyecanlı bir anlatım tarzı vardı. Uzun yıllar kaldığı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hizmetle alâkalı hatıraları sık sık paylaşırdı. Şevk ve gayret vesilesi oluyordu bunlar.

Kendisiyle birlikte Van’da kaldığımız yıllarda, Van’daki üniversitenin kuruluş çalışmaları başlamıştı. Bu aşamada Üstad’ın Medresetüzzehra faaliyetlerini anlatmak için bir çalışmanın yapılması gereğini kendisiyle paylaşmıştım. O da: “Birlikte yapalım.” demişti. Röportajları, haberleri ve başka çeşitli dokümanları beraber yapmıştık; metin kısmını ise kendisi hazırlamıştı. Böylece bu yazı gazetemiz Yeni Asya’da dizi halinde yayınlanmıştı. Yine merhumun müdebbirliğinde Erek Dağı’nın eteklerine kurulu Çoravanis Köyü’nde bir okuma programı planlanmış ve başarıyla sonuçlanmıştı.

Şu dâr-ı âlemde son yolculuğu yine hizmet adına dış memleketlere olmuş, dönüşte merhum Bayram Yüksel Ağabey’le birlikte Bulgaristan yolunda 19 Kasım 1997’de trafik kazasında vefat etmişti.

Merhum Bayram Yüksel’le Barla’da aynı mezarlıkta defnedilmiştir. Ali Uçar’a Allah’tan rahmet diliyoruz.