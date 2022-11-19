"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bayram Yüksel Ağabey ve Ali Uçar

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
19 Kasım 2022, Cumartesi
Vefatlarının sene-i devriyeleri münasebetiyle...

Üstad’ı gören ve ona talebe olma mazhariyetine eren her şahsiyete karşı muhabbet içinde olmak; Nurların bizlere kazandırdığı hususiyetlerden biridir.

Bayram Yüksel ağabey 1931 yılında, Bolvadin’e bağlı Çoğul Köyü’nde dünyaya geldi. Bu vesileyle “Çoğullu Bayram” olarak da bilinir. Nur hizmeti içinde ihlâsıyla öne çıktı, Afyon zindanlarına düştü. Nur’larla hemhal oldu.

Vatanî vazifesi sırasında, Üstad’ın yönlendirmesiyle Kore Savaşı’na katıldı; gazi oldu. Kore Savaşı’na giderken, Üstad’ın talimatıyla Risale-i Nur eczalarını Japon başkumandanına vermek üzere Japonya’ya götürdü. “Korkma!” dedi Üstad ona: “Sıkılır, daralırsan Cevşen’i oku.” Asker dönüşü Ankara’da, Isparta’da ve Emirdağ’da bulundu; Üstad’a hizmette ve Nurlar deryasında hayatını sürdürdü. 

Yurt içi ve yurt dışı hizmet seyahatlerinde bulundu. Yine bir hizmet seyahatinde yurt dışından dönerken 19 Kasım 1997 tarihinde, bir trafik kazasında vefat etti. Mezarı Barla’da yukarı mezarlıktadır.

ALİ UÇAR...

Merhum Ali Uçar, 1978 yılında Nur hizmetleri adına Van’a geldiğinde medrese-i nuriyede ikamet ediyorduk. Hizmet içinde birlikteliğimiz uzun yıllar sürdü.

Van’da bulunduğu yıllarda Van’a yeni bir medrese-i nuriye kazandırmanın yanı sıra, sabah namazlarını kalabalık bir cemaat halinde dershanede kılmak gibi bir hayra vesile olmuştu. Van’ın köylerinin yanı sıra yakın illere ve ilçelere de sık sık seyahatlerde bulunurduk. Nurları heyecanlı bir anlatım tarzı vardı. Uzun yıllar kaldığı Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hizmetle alâkalı hatıraları sık sık paylaşırdı. Şevk ve gayret vesilesi oluyordu bunlar.

Kendisiyle birlikte Van’da kaldığımız yıllarda, Van’daki üniversitenin kuruluş çalışmaları başlamıştı. Bu aşamada Üstad’ın Medresetüzzehra faaliyetlerini anlatmak için bir çalışmanın yapılması gereğini kendisiyle paylaşmıştım. O da: “Birlikte yapalım.” demişti. Röportajları, haberleri ve başka çeşitli dokümanları beraber yapmıştık; metin kısmını ise kendisi hazırlamıştı. Böylece bu yazı gazetemiz Yeni Asya’da dizi halinde yayınlanmıştı. Yine merhumun müdebbirliğinde Erek Dağı’nın eteklerine kurulu Çoravanis Köyü’nde bir okuma programı planlanmış ve başarıyla sonuçlanmıştı.

Şu dâr-ı âlemde son yolculuğu yine hizmet adına dış memleketlere olmuş, dönüşte merhum Bayram Yüksel Ağabey’le birlikte Bulgaristan yolunda 19 Kasım 1997’de trafik kazasında vefat etmişti.

Merhum Bayram Yüksel’le Barla’da aynı mezarlıkta defnedilmiştir. Ali Uçar’a  Allah’tan rahmet diliyoruz.

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı

    İsrail ile yakınlaşma tam gaz

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'

    Elysee Sarayı: Macron "espiri" yaptı

    "Sahte mezarlarla" Filistin mahallelerini Yahudileştirmek istiyorlar!

    FIFA, Dünya Kupası'nda statlarda ve çevresinde alkol satışını yasakladı

    Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı

    Almanya'daki kasırgada 50 evde ağır hasar oluştu

    ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

    Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 polis yaralandı

    Dünya gıda israfında nerede?

    Millet İttifakı arayı açıyor

    Berlin Hayvanat Bahçesi kuş gribi sebebiyle kapatıldı

    Pasaport ücretlerine büyük zam yolda

    İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisini kapattı

    Sıkıntılar demokrasi ve hukukla çözülür

    Eksi net yaptıkları bölüme yerleştiler

    Gereksiz antibiyotik kullanımı ölüme yol açıyor

    İkinci elin müşterisi aileler oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin yeni skandalları
    Cevher İLHAN

    ABD ile işbirliğinin karambola getirilmesi
    Ahmet BATTAL

    Kaygan satıh milliyetçileri netleştiriyor
    Sebahattin YAŞAR

    Eski hukukumuzun hakkı için
    Genel

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayram Yüksel Ağabey ve Ali Uçar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Deliyiz, deli olmasına da...
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi ve hukuk yolu
    Genel

    İsrail ile yakınlaşma tam gaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.