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11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Bediüzzaman ve talebeleri

Muzaffer KARAHİSAR
11 Ekim 2022, Salı
Risale-i Nur hakikatlerinin tarihi seyri içinde Bediüzzaman Hazretlerinin etrafında Kur’an davasına gönül vermiş hizmet erleri Nur Talebeleri unvanını almışlar.

Onlar karanlığa, zulme, haksızlığa, istilaya, inkâra, istibdada boyun eğmemiş, hapis yatmış, çile çekmiş, iman ve Kur’an davasında sadakatten ayrılmamış isimsiz kahramanlardır.

Birinci Cihan Harbinde Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte Van’dan Erzurum’un Pasinler Cephesi’ne giderek Gönüllü Alay Komutanı olarak din, vatan, mukaddesat uğruna savaşa katılmışlar, Kafkas cephesinde düşmanla göğüs göğüse mücadeleler etmişlerdir.

Pasinler cephesinde Rus ve Ermeni güçlerine karşı vatan müdafaası yaparken Bediüzzaman’ın birçok talebesi ve yeğeni şehit olmuş, kendisi ayağı kırıldığı için Ruslara esir düşmüştür. O yaralıyken talebelerine gitmelerini söylese de talebeleri ölümü göze alarak bırakıp gitmemişler. 

Hayatını dinine, davasına, vatanına adamış Bediüzzaman ve Kur’an talebeleri, riyadan, gösterişten, şöhretten, maddi menfaatten uzak kalmayı destur bilmişler. Allah yolunda, rızası dairesinde İslam’ı, imanı, ibadeti, ihlâsı, istikameti, istiğnayı, tevazuu, takvayı, sünnet-i Seniye mesleğini rehber edinmiş bahtiyarlardır. 

Ali Ulvi Kurucu Tarihçe-i Hayat’ta güzel ifade etmiş:  “…gönüller fâtihi büyük Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye, onun yüz otuz parçadan ibaret olan Risale-i Nur Külliyatına ve ahlâk ve faziletleri, ihlâs ve samimiyetleri, iman ve irfanlarıyla hayatın her safhasında sadece bir ülkeye değil, bütün insanlık âlemine ter temiz örnekler vermekte devam eden Nur talebelerine aittir.”

Osman Yüksel Serdengeçti 1952 yılında Serdengeçti Mecmuası’nda Said Nur ve Talebelerini yazmış: “Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı... Fakat bu ayrılıkta gayrilik yok! Hepsi bir şeye inanmış... Allah’a!.. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a... O’nun ulu Peygamberine… O’nun büyük kitabına… Kur’an henüz yeni nâzil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini âdeta Asr-ı Saadet’te hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur... Hepsi huzur içindeler…”

Bediüzzaman’ın ilim ve irfan mektebi hayatı boyunca mümtaz nur talebeleriyle dolup taşmıştır. Son nefesine kadar O’nun talebeleri yanından ayrılmamışlar. Kur’an nurlarıyla ve iman hakikatleriyle aydınlanmış insanlar dağda, kırda, bahçede rahle-i tedrisinde şefkat dersi alarak hayatın gayesini, insan olmanın şerefini, kâinatın mahiyetini ve tevhit delillerini öğrenmişlerdir. Dördüncü Mektup’ta “Senden sır saklanmaz.” dediği talebesine bir hakikati beyan etmiş: “Öyle de şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’an’a istihdamı hengâmında ve o hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş…”

En karanlık, zulümatlı ahirzaman fitnelerinin ve inkârcı felsefenin zihinleri karıştırdığı hengâmda, ehl-i dalaletin ve fesat şebekelerinin tahribatlarına karşı Kur’an nurları olan Risale-i Nurları gören, bilen herkes o meşalenin ışığına koşmuşlar. 

Gecelerin karanlığında divit gıcırtılarıyla seferber olan Nur Talebeleri, imkânsızlık içinde çoğalttığı Risaleler, elden ele dolaşmış. Hafız, âlimler, kadınlar, çobanlar, çiftçiler, efeler, çavuşlar, ümmi ihtiyarlar, masum çocuklar ve adı bilinmeyen yüzlerce isimsiz kahramanlar Risale-i Nur tarihinin şeref levhalarında yerlerini almışlar… 

Asrımızın inkârcı fikir karanlıkları Kur’an nuruyla aydınlanmış, imanlı, itibarlı, istikametli nur gençliği örnek davranışlarıyla, ahlaklı ve faziletli yaşantısıyla gelecek için ümit ve şevk veriyor. 

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