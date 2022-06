Yeni Asya, Afyon kitap fuarına renk kattı

Gençlerin iman, ümitsizlik, deizim, Allah ve ahiret inancı sorularına cevaplar bulduğu Yeni Asya Neşriyatı Afyon Kitap Fuarında büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye Başkanlığı’nın desteklediği 4. Kitap Fuarı 27 Mayıs ve 05 Haziran 2022 Tarihleri arasında Motor Sporları Alanında 10 gün devam etti. Fuar, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Fuara katılan 200’e yakın yayınevi ve yazarlar kitaplarını 50 stantla, rengârenk reyonlarda, çeşitli, görkemli tezgâhlarda kitapseverlerin hizmetine sundular. İslam’ın ilk emri olan “Oku!” ideali ile yola çıkan Yeni Asya Neşriyat, yarım asrı aşkın bir sürede düzenli, disiplinli ve istikrarlı çizgisiyle “Gayemiz, vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolası ile gece gündüz demeden yaptığı çalışmalarla birçok hayri ve külli hizmetlere imza atmıştır. “Ebedî hayat hazinesini gösteren Kur’an-ı Hakîm’in nuru olan Risale-i Nur, elbette bir zaman dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir” (Asa-yı Musa)

Kur’an hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırıyor

Yeni Asya Neşriyat, vatan sathının sınarlarını aşmış, dünya sathında İslam’a nura ve huzura muhtaç insanlara neşriyat hizmetleriyle muazzam eser Risale-i Nurları ve Kur’an hakikatlerini ulaştırıyor. Yeni Asya markasıyla her alanda yayınladığı kitap, gazete, dergi, sesli ve görüntülü medya yayınlarıyla İslam inancının esaslarını ve Kur’an hakikatlerini; iman, tevhit, nübüvvet, haşir, adalet, hürriyet, meşveret, ahlak ve fazilet değerlerini neşretmiş, geniş kitlelere yaymıştır. Bediüzzaman Said Nursi’nin bir asır önce telif ettiği, Kur’an’ın asrımıza bakan izahı, hakikatleri ve tefsirleri olan Nur Risaleleri, Saffı evvel Nur talebelerinin ve Nur postacılarının omuzlarında günümüze taşınmıştır. Yeni Asya Neşriyat; azim, sorumluluk ve gayretle her yerde ve her zaman insanlara ilim, iman, irfan mektebi anlayışıyla İslam’ın ulvi hakikatlerini tanıtmayı, neşretmeyi ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı gaye edinmişlerdir.

Kitap şöleni havası

Yeni Asya Neşriyat’ın standı, Bediüzzaman resmi ve vecizeleri, kitap posterleri ve reklam afişleriyle hoş bir görünüm kazandı. İnsan ve kâinatı okumak ve okutmak için pırlanta gibi alımlı tasarımıyla, gözlere ve gönüllere hitap eden birbirinden güzel ve zengin çeşidi bulunan Kur’an-ı Kerimler, Risale-i Nur Külliyatı, muhtelif kitaplar, tarihi, kültürel, fikir kitapları, dergiler, gençlik ve çocuk yayınlarıyla bakınca kitap şöleni havası hissediliyordu. Daha önemlisi stantta dönüşümlü görev yapan bay- bayan kitap tanıtım, satış ve pazarlama görevlileri son derece dikkatli, aktif başarılı çalışmalarla ziyaretçilerle ilgilendiler. Eserleri tanıtıp anlattılar. Gelen soruları cevaplandırdılar, kitaplardan konu ile ilgili bölümleri gösterip izah ettiler. Özellikle gençlerden iman, ümitsizlik, deizim, bunalım, inkâr, intihar, Allah ve ahiret inancı gibi muhtelif sorularla, reyondaki bayan ve bay görevliler ilgilenip; gerekli doküman ve kaynaklardan çözüm yolları anlattılar ve hediye kitap dağıtıldı.

Bediüzzaman’ın neşrettiği hakikatler

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye Aile Yapısı Araştırması çerçevesinde elde edilen sonuçlara bakıldığında: “Türkiye’de kişi başına 8,4 kitap düşüyor” olması ve “Kitap okumaya ayrılan süre günde ortalama 1 dakika ile sınırlı kalmış” ifadesi kitap tanıtıp fuarlarına, kitap okumanın önemine, özendirilmesine ve sevdirilmesine olan ihtiyaca dikkat çekti. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarının, Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yıldönümünde kitapseverlerle buluşması ayrı bir anlam ifade etmekte. Kılıçla kazanılan zaferlerin; imanla, ibadetle, kitapla, kültürle, ahlak ve maneviyatla korunması düşüncelerini hatırlatmıştır. 4. kitap fuarında gençlerden gelen endişeler, şüpheler, sorular; Bediüzzaman’ın yıllar önce iman ve İslam aleyhine yapılan tahribatlara karşı, neşrettiği hakikatlerin çığlıklarını kulaklarımızda yankılatıyordu: Dünya, büyük bir manevi buhran geçiriyor… Karşımda müthiş bir yangın var… Alevleri göklere yükseliyor… İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor… Onun için, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum…