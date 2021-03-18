Yirmi Yedinci Mektup: Lâhikalar

Lâhika mektupları, Barla’da Risale-i Nurlar’ın ilk telif yıllarından itibaren Üstadın başlattığı Kur’ân ve iman hizmetlerinin tarihçesinin yazılı vesikası mahiyetindedir.

Isparta ve havalisinde başlayıp inkişaf eden Risale-i Nur hizmeti, Nur Postacılarının gayretiyle Anadolu’da en ücra yerlere ulaştırılmıştır.

Nurlar’ın gittiği yerde insanlar, Kur’ân’ın ulvî hakikatlerini okuyup yazıp çoğaltarak İslâm dâvâsının şuurunu anlamışlar, tahkiki imanı elde etmişler. Lâhika mektuplarıyla Üstad’la irtibat kurup iman hizmetinin ölçülerini, düsturlarını ve bilemediği meseleleri sorup öğrenmişler.

Lâhikalar, Risale-i Nur’un küllî manada hizmet hatıralarının, müjdelerinin, sabır, sebat, sadâkat, teslimiyet numunelerinin nurlu hazinesidir. İhlâs, nezaket, letafet, samimiyet, selâm ve duâlarla hitabet örnekleri ile numune-i imtisaldir.

Üstadın ve Saff-ı Evvel talebelerinin samimî ve halisane gördükleri, hissettikleri ve yaşadıkları haberleri, vak’aları ifade eden lâhikalar, bütün zamanları içine alan, hayatın içinden değişmez hakikat ölçüleri manzumesidir. Bunu görmek için Emirdağ Lâhikası’nda birkaç misale bakmak kâfidir.

Sahabe mesleği

“Hem Risale-i Nur mesleği, tarikat değil, hakikattir; Sahabe mesleğinin bir cilvesidir. Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır. Risale-i Nur, bu hizmeti lillâhilhamd en müşkül ve ağır zamanlarda yapmış ve yapıyor.”

Risale-i Nur dairesi

“Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (r.anhüm) ve Gavs-ı A’zam’ın (ks) –ihbârât-ı gaybiyeleriyle– şakirdlerinin bu zamanda bir dairesidir.”

İmanı kurtarmak

“Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk-i enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikate lâzım ve elzemdir.”

Zahmet pek az, ücret pek çok

“Kardeşlerim, hiç merak etmeyiniz. Kat’i kanaatim geldi, bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir dest-i gaybi tarafından istihdam ediliyoruz. Çok defa “Belki sevmediğiniz şey hakkınızda hayırlıdır. (Bakara Sûresi: 216)” sırrına mazhar oluyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çok.”

İlim, marifet, ibadet

“Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.”

Ölümden başka her belâya

“Nurla iştigalin, ölümden başka her belâya, hastalıklara bir ilâç olduğu gibi, dehşetli ölümü de, Cennetin kapısı gösterip, ehl-i imanı heyecanla şevke getiriyor.”