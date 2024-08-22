"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bir katre serap ve bir ân-ı seyyâle

Muzaffer KARAHİSAR
22 Ağustos 2024, Perşembe
Her sabah güneşin doğuşu ile yeni bir gün başlar, yeni bir dünya kurulur yeryüzünde.

Ufuklardan şafakta başlayan ışık huzmeleri ile gecenin zulmeti siyah tül gibi yeryüzünden yavaşça çekilir. Etraf aydınlanır, hayat emareleri, işaretleri, renkleri, sesleri, nefesleri fark edilir. Kusursuz işleyen sistemin ölçülü, hikmetli, nizam ve intizamlı faaliyetleri insanları düşündürür, şuur sahiplerine ilhamlar verir.

Rabbimin yarattığı güzellikler, bir sanat galerisi, bir çiçek sergisi gibi teşhir edilir. Her yer sahibini gösteren isimlerin tecelligâhı, her şeyde kendine mahsus lisanlar tezahür eder, faaliyetler konuşur, intizamlar okunur arz sayfasındaki manzaralarda perde perde hikmetler görünür…

Güneşin ufuklardan her gün intizamla doğuşuna hayranlıkla bakarken o günün hikâyesi çoktan başlamış olur. Artık gecenin sessizliğinde insanın derdi, kederi, hastalığın sıkleti, ağrıların kâbusu ile dualar, rüyalar, hülyalar, hüzünler geride kalmış; yeni bir âleme uyanış ve dirilişler başlamıştır.

Günün erken saatlerinde penceredeki feslikanın kokusu, çiçeklerin rengi, kumruların ötüşleri, gökyüzünün mavi derinliklerinde akıp giden bulutlar ve uçuşan kuşların ardından uzaklara bakmanın huzur veren anları… Geçip giden yolculuğun ömür dakikalarında yeni bir günün eşiğinde, nazara çarpan tefekkür ummanından her saniyesi maziye dökülen seyyâl zamanlar…

İmanın verdiği ilim, irade ve şuur ile yeryüzü aynasında günlerin, ayların, mevsimlerin yenilenen, değişen, hayatlar, renkler, ışıklar, tazelenen nimetler, iç içe sıralanmış güzelliklerin manzarası gözlere gönüllere, ruh dünyamıza hitap ederler. Rabbimizin kudretini, rahmetini, merhametini, inayetini, nimetini nazara verir.

Ebedî âlemlerin yolculuğunda bir han ve bekleme salonu olan bu dünyadaki misafirlerine, “bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen” Rabbimizin ihsan ve ikramlarını hatırlatır.

Hayatta durgunluk, ülfet, atalet, yeknesaklık, usançtan uzak; her şeyin insan fıtratına uygunluğunu Üstad Hazretleri veciz ifade etmiştir: “Sâni-i Zülcelâl’in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mu’cizât-ı nakşını, havârik-ı kudretini, tecelliyât-ı rahmetini, kemâl-i lezzetle seyr ve temâşâya vâsıta sûretini alır.”

Dünyanın fânî, zâil, geçici olduğu, hiçbir şeyin kararında kalmadığı, ebedî memlekete yolculuğun devam ettiği Kur’ân hakikatlerinde izah ediliyor. “Aklı başında olan insan, ne dünya umûrundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz.”

Yunus Emre, “Ana rahminden geldik pazara/Bir kefen alıp döndük mezara” diyerek bu dünya hayatındaki ömrün kısalığını söylemiş. Fânî dünyada gençliğin, güzelliğin ve servetin ahirete nispetle hiç hükmünde olduğuna işaret etmiş.

Ahiret hayatı, bu kısa ömür içinde kazanılacağından bâkî hayata hazırlanmanın önemi anlatan Üstad: “Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zâhiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir ve her kim hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih [yönelmiş] ise, saadet-i dâreyne [dünya ve ahiret saadetine] mazhardır.” demiştir. Eserlerinde ahirete göre bir ân-ı seyyâle olan, şimşek gibi geçen dünya hayatı ve içindekiler, ebedî saadete nispeten “bir katre serap hükmünde” olduğunu ifade edilmiştir.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’li doktorlar: Tüm insanlığın iyiliği için İsrail'i silahlandırmayı bırakın

    Kredi kartı borçlarında takibe alınanlar yüzde 43 arttı

    İşçinin de sabrı taştı

    Çiftçinin en kötü kâbus yılı

    Yangın dönemine karşı hiç hazırlık yapılmamış

    Filistin’e destek eylemleri engellenemez

    Sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

    Galatasaray, Young Boys'a yenildi İstanbul'daki rövanşa odaklandı

    Ekonomi için de öncelik hukukta

    Sudan’da sağlık sistemi tahrip oldu

    Yapay zeka otizmi tespit edebilir

    İstanbul’da çocuk çetesi çocuk öldürdü

    Sıcaklık artacak, Eylül sonuna kadar orman yangını riski var

    Gürdoğan dualarla

    "Doğrulanmış ilan" uygulamasına ilişkin detaylar belli oldu

    Ankara - Kızılcahamam'da başlayan yangın Bolu - Gerede'ye sıçradı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için Young Boys karşısında

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e istifa çağrısı

    İsrail'den küstah açıklamalara devam: "BM binalarının yeryüzünden silinmesi gerekli''

    En Çok Okunanlar

    Mustafa Er

    Uyan!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP iktidarında değişen ne?
    Cevher İLHAN

    “Mavi vatan” meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Abdülkadir (G) Ceylan Çalışkan
    Ahmet BATTAL

    Günay’dan topuzculara günaydın
    Ali FERŞADOĞLU

    Merak edip okumamız gerekmez mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Elini uzatan ayağını uzatamaz”
    Genel

    ABD’li doktorlar: Tüm insanlığın iyiliği için İsrail'i silahlandırmayı bırakın
    Genel

    Çiftçinin en kötü kâbus yılı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.