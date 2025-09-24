"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hâl eklerini kullanmada hata (1)

Nahit TOPALOĞLU
24 Eylül 2025, Çarşamba
Şapka Deyip Geçmeyin-53 - Anlatım Bozuklukları-34

Adam sahnede türkü söylüyor: “Bitlis’tee üç minâreee” diye âvâzını salmışken sesini kısarak “bir rivâyete göre beş” demiş ve devam etmiş: “Beri gel ağam beri geel!”

Hâl ekleri,  ilk mektebe göre beş (yalın, -i,-e,-de,-den); liselere göre ilgi hâli (-in,-nin) ilâvesiyle altı; üniversitede ise vasıta hâli (-le) ve  eşitlik (–ce) hâli ilâvesiyle sekiz ve dahi  bir rivâyete göre de yön hâli (-eri,-arı) zammıyla dokuz tanedir.

Hâl ekleriyle ilgili  hataların ilk misalleri, ilgi hâli denilen ekle (-in,-nin) alâkalı olacak. Eksiklik veya fazlalığı anlatım bozukluğuna yol açan bu ekten, tamlama yanlışlarını işlerken önceki yazılarımızda söz etmiştik. 

Şapka Deyip Geçmeyin 28, 29,30,31,32,33’te tamlama yanlışlarını işlerken bu ekin hatalı kullanımlarını örneklerle göstermiştik. Şimdi yine ilgi hâli hatalarını hatırlatıp sonra diğer hal eklerine geçeceğiz.

*“İmân esasları ahlâkî normları sonsuzluğa taşıdığı gibi; ibâdetler, muâmelât ve davranış biçimleri de ahlâkî değerleri hem teorik, nazarî hem de pratik olarak uygulamasını yapar.”  İlgi hali eksik.

“…ahlâkî değerleri … uygulamasını yapar.”

“…ahlâkî değerlerİN … uygulamasını yapar.”

*“Bu durum Sovyetler’in, OPEC’in lideri konumundaki Suudi Arabistan’la ilişkilerinde dönem dönem dostluk ve yabancılaşmasına sebebiydi.”

“… dostluk ve yabancılaşmasıNA sebebiydi.”

Yönelme hâli yerine ilgi hali kullanılmalıydı:

“… dostluk ve yabancılaşmasıNIN sebebiydi.”

*”Hayatının birikimlerini eserlere dönüştürdüğü dönemde sosyal hayata yansıyan dinsizlik cereyanı Bediüzaman’ın eserlerine odaklanmaya sevk etmiştir.”

İlgi hâli gereksiz. Yerine, belirtme hali kullanılmalıydı.

“Hayatının birikimlerini eserlere dönüştürdüğü dönemde sosyal hayata yansıyan dinsizlik cereyanı BEDİÜZZAMAN’ı,  eserlerine odaklanmaya sevk etmiştir.”

*“Gazetenin, Risâle-i Nur hizmetin meşveret heyetindeki kimselerin reyleri ile çıkarıldığını halka; Mustafa Polat, Mehmed Kutlular, Bekir Berk, Fırıncı Mehmed ve mesele ile alâkalı diğer Nur Talebeleri tarafından suret-i kat’iyede söylenmeyecek.”

Cümledeki anlatım pürüzünün giderilmesi için gerekli yere ilgi hali eklenecek, hem de lüzumsuz kullanılmış belirtme hâli kaldırılacak:

“Gazetenin, Risâle-i Nur hizmetiNİN meşveret heyetindeki kimselerin reyleri ile ÇIKARILDIĞI,  halka; Mustafa Polat, Mehmed Kutlular, Bekir Berk, Fırıncı Mehmed ve mesele ile alâkalı diğer Nur Talebeleri tarafından suret-i kat’iyede söylenmeyecek.”

*“Elbette İsrailli idarecilerin bu pervasızlığın sebebi, sırtlarını ‘büyük devletler’e dayamış olmalarıdır.”

“Elbette İsrailli idarecilerin bu pervasızlığınIN sebebi, sırtlarını ‘büyük devletler’e dayamış olmalarıdır.”

* “Peygamberimiz (asm), en büyük özelliklerinden birisi de istikamettir.” 

“PeygamberimizİN (asm), en büyük özelliklerinden birisi de istikamettir.”

*“Dinen zengin sayılan mukim ve hür kişilerİN Hanefî mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre müekked sünnet olan bir ibadettir.”

“Dinen zengin sayılan mukim ve hür kişilerE Hanefî mezhebine göre vacip, Şâfiî mezhebine göre müekked sünnet olan bir ibadettir.”

* Kürtçe ile eğitim yapılması ise; Kürtler elli sene sonra ana dilim nerede, itirazının önüne geçmek ve muhtemel bir probleme de bir çözüm olarak ortaya koymuştur.

Cümlede eksik olan belirme ve ilgi hali ekleri, anlatım bozukluğuna yol açmış. Doğrusu:

Kürtçe ile eğitim yapılmasıNI ise; KürtlerİN elli sene sonra “Ana dilim nerede?” itirazının önüne geçmek ve muhtemel bir probleme de bir çözüm olarak ortaya koymuştur.

Devam Edecek

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te camide çıkan yangın kundaklama şüphesi ile soruşturuluyor

    Füze menzilini düşürme şartı, nükleer müzakereleri olumsuz etkiledi

    Rusya: New START anlaşmasına 1 yıl daha uyacağız; ABD'nin de aynı tutumu sergilemesi gerekiyor

    Afganistan: Trump'ın çağrısını kesin bir dille reddediyoruz; Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğiz!

    157 BM üyesi ülke Filistin'i resmen tanıyor

    İspanya'dan İsrail'e tam silah ambargosu

    Marmara'da sıcaklıklar perşembeden itibaren 10 derece düşebilir

    Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız, Google'ı suçladı

    Tanınma soykırımı durdurur mu?

    Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

    Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta da 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine konser harcamaları soruşturması: 13 şüpheli gözaltına alındı

    Zulümlere sessiz kalmayalım

    Tüketici güveni Eylül’de geriledi

    Kanal İstanbul’un bilirkişi raporu tamamlandı

    ABD ürünlerine vergi kolaylığı - Otomobil ithalatına yeni ek vergi

    Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

    Avrupa Havalimanlarındaki aksaklıkla ilgili açıklama: Fidye yazılımı sebep oldu

    ABD-California'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.