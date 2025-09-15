"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Nurlarda şu cümle bozuk mu? (2)

Nahit TOPALOĞLU
15 Eylül 2025, Pazartesi
Şapka Deyip Geçmeyin-51 - Anlatım Bozuklukları-32

“İçin” edattır. Edatların bir kısmı yalın hâldeki sözler, bir kısmı belirtme (-i ) hâlindeki sözler, bazısı da  çıkma (-den) ve ilgi (-in) hâlindeki kelimelerle öbekleşerek farklı manâları ifâde için sıfat veya zarf göreviyle kullanılırlar:

Yalın haldeki sözlerle öbekleşme: lokum gibi, iş için, dost diye…

 Yönelme (-e) haliyle öbekleşme:  mezar-a kadar, akşam-a doğru, sabah-a değin, ölen-e dek…

Çıkma (-den) halindeki sözlerle öbekleşme: sen-den başka, bun-dan sonra, gece-den beri,  sen-den gayri, ölüm-den öte… (Dikkat ettiyseniz misallerin arasında  “–den için” yok)

 İlgi (-in) haliyle öbekleşme: sen-in gibi, o-nun için, siz-in kadar… 

Hattâ, “Edatlar isimlerle öbekleşir.” hükmü, neredeyse bütün hatırlı dilbilgisi kitaplarında  müşterek bir düşünce olarak ifâde edilir ise de mevzumuz olan İÇİN edatı, “…ölsün içün; yaraġsız sözlese yârânlar işitmesün üçün; Müsülmanlara sebeb olsun içün; raġbet eylesün içün; seni ibret  alsun içün, suyu soğusun içün…” gibi ifadelerde olduğu gibi  emir kipindeki fiillerle de kullanılmıştır.

Seyehatnâmesi’nde, Beşiktaş isminin esbâb-ı mûcibesini anlatırken Evliya Çelebi şöyle der: “Leb-i deryâsı amîk olup lodos rûzgârı telâtumu  HARÂB ETMESÜN İÇÜN  mîşe dırahtların deryâya kakup beşik beşik edüp leb-ber-leb taş ile memlû edüp istihkâm bulmağın Beşiktaş derler.”

Nurları tanıdığımızda neredeyse her ay yaptığımız İstanbul ziyaretlerimizde mutlaka kapısını çaldığımız bir mekân da sahile pek yakın olan Beşiktaş dershanemizdi. Bu vesileyle Beşiktaşlılara semtlerinin tesmiye sebebini de izah etmiş olalım:

Deniz kıyısı derinmiş. Lodos rüzgârıyla denizin dalgaları kıyılara çarpıp sahili harap etmemesi için meşe ağaçlarını denize dikip beşik beşik etmişler ve taşlarla tepesine kadar doldurup sağlamlaştırmışlar. İşte bu sebeple  semtin ismi  BEŞİKTAŞ olmuş.

İÇİN edatı Türkiye Türkçesinde, amaç ( İş için geldim.), -e göre (Benim için fark etmez.), hakkında (O adam için ne konuştular?), karşılık olarak (Motor için ne ödedin?), uğruna, yoluna  (Vatan için öldüler.) vb. mânâlar için kullanılıyor, fakat –den (çıkma) hâlindeki kelimeyle öbekleşip “-den için” şeklinde sebep bildirdiğinin misâli yoktu. 

Devam edecek.

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yapay zeka

    Çocukları dijital dünyadan koruyalım - 'Bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız'

    Nepal'in geçici Başbakanı Karki'den sükunet çağrısı

    İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail karşıtı gösterilerden dolayı gurur duyuyorum

    Avustralyalılar 100 haftadır Gazze için ayakta: "İsrail terörist devlettir" - "Gazze'deki soykırımı durdurun"

    Aile Hutbesi rahatsız etti

    İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değiller

    Adalet hatemi ve zulüm uysallığı

    2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

    Kütahya'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli Yücel Yeşil şehit oldu

    'Köye ekmeği Bakan Şimşek getirsin'

    Hani satış yoktu?

    Gençler ne eğitimde ne istihdamda

    YSK: Yetki gasbı yok

    'Gazze, insani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü durumda'

    Sakızlardaki mikroplastiklere dikkat!

    Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: Başkan Mutlu ve 36 şüpheli gözaltına alındı

    Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya

    Kimliğimizle barışık olmak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.