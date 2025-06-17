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17 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Venezuela eyaletimizdeki Gabar petrolleri

Nahit TOPALOĞLU
17 Haziran 2025, Salı
HADİS-İ ŞERİF:

“Başınıza bir takım liderler geçecek. Yiyeceklerinize el koyacaklar. Konuşacaklar, size yalan söyleyecekler. Çalışacaklar, kötü iş yapacaklar.”1

“Şimdi nereden icap etti bu Gabar hikâyesi. Fos çıkmamış mıydı?” diyenleriniz olacaktır.

Niye hatırladık? Cumhurbaşkanımız, “75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık, bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3.5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.” dedi ya! Ondan işte.

Bir inceliğe dikkat: Konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3.5 yıl boyunca karşılayacak. Hesap kitap da yapılmış hani. 3 yıl değil, 4 yıl değil. İnce hesapla 3.5 yıla yakın…

Bir deterjan reklamı var ya. “Mikropların %99’unu temizler.” diye. Şimdi gel de inanma. İnceden tetkik ve araştırma yapılmış. Tamı tamına mikropların %99’unu temizlediği görülmüş. Nedense %1’ine güç yetirilememiş!

Bundan iki yıl önce de “Gabar’da petrol fışkırıyor!” korosu vardı hani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Gabar Dağı’nda, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu 2 Mayıs 2023’te.  Sahibinin sesi Devlet kanalı, hayalî müjdeler veriyordu:

- Gabar’da petrol fışkırıyor.  Şırnak’ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfedildi. Günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip rezerv, 6 Şubat depremlerinin maliyetini tek başına karşılayabiliyor…

Bu petrol bir başka petroldü ama, benzerleriyle karıştırmayın. Öyle rafineriye falan da gerek yok. Yanaştır traktörü, doldur depoyu. Hani bahçenize artezyen çaktırıyorsunuz ya. Su çıkınca daya ağzını iç. O hesap işte.

Kuyu bin 800 râkımda olunca demek ki rafineriye bile gerek yok. Akılsız Araplar çölde neredeyse sıfır râkımlı mekânlarda petrol çıkarıp, sonra da onu işlemek için milyarlar harcayarak rafineri falan kurduruyorlar.  Bizim Venezuela eyaletimizdeki bu kuyudan şimdilik indiğimiz derinlikte doğrudan mazot çıkıyor. Belki daha aşağılarda benzin, biraz daha inersek uçak yakıtı falan da çıkabilir.  Yaparsaaa...

Bir bakanımız nasıl nutuk atmıştı?

-Şimdi Amerika çıldırmaz mı, Avrupa çıldırmaz mı? Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek kabiliyeti var. Gravitesi çok yüksek. Gabar’da bulduğumuz petrolü, direkt olarak traktöre koy, çalıştır!”

- Kim mi bu bakan? Adını boş verin, “bakan“ işte. Soylu bir bakan ama.

- Neye mi bakıyor? Saray medyasındaki Gabar petrol kuyularının fotoğraflarına bakıyor tabii. Adı üstünde “bakan”. Bakacak elbet. Hem öyle bakan ki sadece memleketin içine değil, Venezuela petrol kuyularının derûnuna dahi bakıyor. Adamda göz var. Boşuna “bakan” yapmıyorlar insanı. Bakıyor işte.

-Sen İçişleri Bakanı’ndan söz ediyorsun; anladım. Ama neden Enerji Bakanı değil de İçişleri Bakanı açıklıyor kuyudaki petrolün kalitesini?

-İçişleri ne demek? Dâhiliye yâni. Petrol kuyuları toprağın içinden tâ derinliklerinden çıkmıyor mu? Dağdaki teröristleri ayakkabı numaralarına kadar bilen bakan, Gabar’dan çıkan petrolün gravitesini bilmese olur mu?

İşin kötüsü, Saray medyasında “Gabar’da petrol!” başlığıyla servis edilen görüntülerin Venezuela’da çekildiği ortaya çıkınca iktidara iliştirilmiş Saray medyası ve maaşlı troller, sosyal medyadan o görüntüleri apar topar silmişlerdi.

Yaa, Venezuela bizim eyaletimiz değilmiş, üzüldüm desem yalan olur!

Başa dönersek, Cumhurbaşkanımız, “75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık, bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.” dedi ya!

Seçimler yaklaştıkça keşiflerimizin artacağı tecrübeyle sabit. Toprağın derûnundan çıkan şeylerin “ne idüğünü ve ne olduğunu” ve dahi kalitesini şıp diye tespit eden o bakanımız ne yazık ki terk-i mevkî eyledi.

Bundan sonra “petrol keşfettik” müjdesi duyduğunuzda, mazot mu, benzin mi, uçak yakıtı mı olduğu meçhulken, sakın ha yine mazottur diye traktörü yanaştırmayın.  

Belki uçak yakıtıdır; motor yanar, traktör uçar!  

Benden söylemesi.

Dipnot:

1-  Câmiu’s-Sağîr, No: 2342

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