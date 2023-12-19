"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Risale-i Nurlar ve İslam dünyasındaki önemine bir bakış (2)

Nejat EREN
19 Aralık 2023, Salı
2009 Şubat ayında düzenlenen “RİSALEİ NURUN ASRIMIZA DİNİ HİTABETİ” Konulu sempozyum notlarını sunmaya devam ediyoruz.

Rahmetli Mustafa Sungur Ağabeyle birlikte bazı değerli Nur talebesi ağabeyler de o konferanstaydı. İlk sözü alan, Mustafa Sungur Ağabey şunları söyledi: “Ben sizlere hitap edeceğimi düşünmemiştim. Risale-i Nurlar Arapçaya tercüme edilmiştir. Kitaplardan okuyarak bu meseleyi asıl kaynağından öğreniyorsunuz ve öğrenebilirsiniz. Mısır, Âlem-i İslâm içerisinde mümtaz bir beldedir.”

“Üstad; “Mısır İslâm’ın zeki bir mahdumudur.” Diyor. Siz Mısır uleması buna sahip çıktınız. Türkiye’de bir Âlim olan, Ali Sert Hoca yıllar önce bana “Mısır Uleması Risale-i Nur hakkında ne diyor?” diye sordu. Ben de: “Sahip çıkıyorlar, benimsiyorlar.” Deyince: “Elhamdülillâh, bu çok önemlidir. Mısır Risale-i Nuru kabul ettikten sonra âlemi İslâm’da bu eserler hiç tereddütsüz yayılacaktır.” Dedi. Siz de bu tespiti ifa ediyorsunuz Allah Razı olsun. Kur’an’ın mübarek bir tefsiri olan Risale-i Nur ile bütün Âlem-i İslâm’a alakalarımız açılmıştır. Bütün dünyaya Risale-i Nuru neşretmek emelimizdir.”

“Üstad Ceylan ve bu fakire bir ara bir ay kadar Arapça dersleri verdi. Sarf nahiv okuduk sonra da bizleri bundan azletti. Demek ki İhsan Kasım’ın arkadan gelip bu güzel tercümeyi yapacağını Üstad manen keşfetmiş.”

“Mısır ve Ezher uleması Risale-i Nurlara en güzel şekilde sahip çıkmıştır. Risale-i Nur Külliyat Mısır’da Arapça olarak neşredilmiştir. Bundan dolayı sizleri bütün kalbimizle tebrik ediyoruz.” Dedi.

Mustafa Sungur abi sözlerini şöyle tamamladı: “Risale-i Nur bu fenlerin dilleriyle tevhit hakikatini çok net olarak ispat edip anlatıyor. Her bir risalede bu hakikatin kendini gösterdiğini dikkatlice okuyanlar kolayca anlarlar.” 

Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği

Daha sonra Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği Başkanı Dr. Abdulmu’in Yunus söz aldı ve sunumunu yaptı. Abdulmu’in sunumunda şu çok beliğ ve önemli konuları şöyle beyan etti: “Bizim için Üstad Bediüzzaman’dan bahsetmek şereftir. Üstad sadece sizin Türklerin değil, bütün İslâm âleminin de Üstadıdır. Bizim büyük âlimlerimizden Hasan Nedvi’den de Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında çok övgü dolu sözler söylediğine bizzat şahit oldum.”

“Risale-i Nurları okuyup, araştırmalar yaparken, ben net olarak şunu anladım ki: Risale-i Nur sahili bulunamayan çok geniş ve devasa bir okyanustur! Büyük ve yüksek bir belagat ürünüdür. Onun için de Risale-i Nurların hakikatlerini kavramak, özünü, beşeriyete mesajlarını, hakikatlerini kavramak o kadar kolay değil, çok zor bir konudur.”

“Risale-i Nurlar ilmi ve belagat yönü ve açısından da; bütün ulama, üdeba ve şairlerin ittifak ettikleri eşsiz güzellikte bir yüksek ve ilmî hakikattir. Bu hakikatin en önemli sırrı ise; “ihlâstır.” Risale-i Nurlardaki bu yüksek ve ilmî hakikatler doğrudan doğruya ihlâsın bir tecellisidir.”

“Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur külliyatının tamamında asırlardan beri gölgelenen ve birçok âlime nasip olmayan: Kur’an ve İslâmiyet hakikatlerinin bütün hasadını çıkarıp bu asra ve beşeriyete sunmuştur. İslâm akide ve esaslarının hazinesi olan bütün değerleri Risale-i Nurlara sığdırmıştır. Onun için her konuda, her sahada, uhrevî, dünyevî kim ne ararsa Risale-i Nur Külliyatında bulabilir.”

İstifade edenlere, bu davet ve tebliği yapmaya devam edenlere ne mutlu!

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mabede bomba barbarlıktır

    MB Başkanı yakınıyorsa millet ne yapsın?

    Ev fiyatlarında OECD birincisiyiz

    Yaralıların üstüne köpek saldı

    Soykırımı durdurun

    İsrail müttefiki üç ülkeden ateşkes mesajı

    Molozların altından ihmaller fışkırıyor

    Evi yıkıldı ama ‘hasarsız’ deniyor

    Prof. Dr. Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

    Çocuklara kumar tuzağı

    Yeniden seçilirse göçmenleri sınır dışı edeceğini bir kez daha dillendirdi

    Gazze'deki hasar, Ukrayna'dan daha fazla

    Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı

    Tobias Menzies: Gazze'deki durum yürek parçalayıcı, Gazze halkıyla dayanışma içindeyiz

    DSÖ: Dehşete kapıldık

    İsrail'in hastane dehşetine ilişkin Euro-Med'den de uluslararası soruşturma çağrısı

    2023’te rekor, 2024’te daralma

    Ekonomik kriz psikolojiyi de bozuyor - Geleceğe dair endişeler artıyor

    İsrail, Hıristiyanlara da savaş açtı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi dayanışması
    Faruk ÇAKIR

    Dalga geçmeyin?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Mendilimde zâm sesleri
    Süleyman KÖSMENE

    Yeryüzü neden hiddete gelir?
    Risale-i Nur'dan

    Kurûn-u Ûlânın vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu
    Cevher İLHAN

    İsrail’i daha da azdıran politikalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce iktidarı mı, yoksa muhalefeti mi sorgulamalıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi ve sahte ekmek karneleri
    Genel

    Mabede bomba barbarlıktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.