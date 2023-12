Risale-i Nurlar ve İslam dünyasındaki önemine bir bakış (2)

2009 Şubat ayında düzenlenen “RİSALEİ NURUN ASRIMIZA DİNİ HİTABETİ” Konulu sempozyum notlarını sunmaya devam ediyoruz.

Rahmetli Mustafa Sungur Ağabeyle birlikte bazı değerli Nur talebesi ağabeyler de o konferanstaydı. İlk sözü alan, Mustafa Sungur Ağabey şunları söyledi: “Ben sizlere hitap edeceğimi düşünmemiştim. Risale-i Nurlar Arapçaya tercüme edilmiştir. Kitaplardan okuyarak bu meseleyi asıl kaynağından öğreniyorsunuz ve öğrenebilirsiniz. Mısır, Âlem-i İslâm içerisinde mümtaz bir beldedir.”

“Üstad; “Mısır İslâm’ın zeki bir mahdumudur.” Diyor. Siz Mısır uleması buna sahip çıktınız. Türkiye’de bir Âlim olan, Ali Sert Hoca yıllar önce bana “Mısır Uleması Risale-i Nur hakkında ne diyor?” diye sordu. Ben de: “Sahip çıkıyorlar, benimsiyorlar.” Deyince: “Elhamdülillâh, bu çok önemlidir. Mısır Risale-i Nuru kabul ettikten sonra âlemi İslâm’da bu eserler hiç tereddütsüz yayılacaktır.” Dedi. Siz de bu tespiti ifa ediyorsunuz Allah Razı olsun. Kur’an’ın mübarek bir tefsiri olan Risale-i Nur ile bütün Âlem-i İslâm’a alakalarımız açılmıştır. Bütün dünyaya Risale-i Nuru neşretmek emelimizdir.”

“Üstad Ceylan ve bu fakire bir ara bir ay kadar Arapça dersleri verdi. Sarf nahiv okuduk sonra da bizleri bundan azletti. Demek ki İhsan Kasım’ın arkadan gelip bu güzel tercümeyi yapacağını Üstad manen keşfetmiş.”

“Mısır ve Ezher uleması Risale-i Nurlara en güzel şekilde sahip çıkmıştır. Risale-i Nur Külliyat Mısır’da Arapça olarak neşredilmiştir. Bundan dolayı sizleri bütün kalbimizle tebrik ediyoruz.” Dedi.

Mustafa Sungur abi sözlerini şöyle tamamladı: “Risale-i Nur bu fenlerin dilleriyle tevhit hakikatini çok net olarak ispat edip anlatıyor. Her bir risalede bu hakikatin kendini gösterdiğini dikkatlice okuyanlar kolayca anlarlar.”

Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği

Daha sonra Mısır İslâm Edebiyatçılar Derneği Başkanı Dr. Abdulmu’in Yunus söz aldı ve sunumunu yaptı. Abdulmu’in sunumunda şu çok beliğ ve önemli konuları şöyle beyan etti: “Bizim için Üstad Bediüzzaman’dan bahsetmek şereftir. Üstad sadece sizin Türklerin değil, bütün İslâm âleminin de Üstadıdır. Bizim büyük âlimlerimizden Hasan Nedvi’den de Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakkında çok övgü dolu sözler söylediğine bizzat şahit oldum.”

“Risale-i Nurları okuyup, araştırmalar yaparken, ben net olarak şunu anladım ki: Risale-i Nur sahili bulunamayan çok geniş ve devasa bir okyanustur! Büyük ve yüksek bir belagat ürünüdür. Onun için de Risale-i Nurların hakikatlerini kavramak, özünü, beşeriyete mesajlarını, hakikatlerini kavramak o kadar kolay değil, çok zor bir konudur.”

“Risale-i Nurlar ilmi ve belagat yönü ve açısından da; bütün ulama, üdeba ve şairlerin ittifak ettikleri eşsiz güzellikte bir yüksek ve ilmî hakikattir. Bu hakikatin en önemli sırrı ise; “ihlâstır.” Risale-i Nurlardaki bu yüksek ve ilmî hakikatler doğrudan doğruya ihlâsın bir tecellisidir.”

“Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur külliyatının tamamında asırlardan beri gölgelenen ve birçok âlime nasip olmayan: Kur’an ve İslâmiyet hakikatlerinin bütün hasadını çıkarıp bu asra ve beşeriyete sunmuştur. İslâm akide ve esaslarının hazinesi olan bütün değerleri Risale-i Nurlara sığdırmıştır. Onun için her konuda, her sahada, uhrevî, dünyevî kim ne ararsa Risale-i Nur Külliyatında bulabilir.”

İstifade edenlere, bu davet ve tebliği yapmaya devam edenlere ne mutlu!