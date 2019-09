Van’ı Bediüzzaman ile yaşamak - 1

“Aziz, sıddık, vefâdar âhiret kardeşlerim Hacı Nuh Bey, Molla Hamid, Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz. “Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur” diyenlere karşı sizleri gösteriyorum. Yirmi sene Van’da geçirdiğim hayat-ı ilmiye benim için Van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van’a karşı şedid hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz.” (Barla Lahikası, Sh: 85)

Van hakkında Hz. Bediüzzaman’ın bir tesbiti böyledir.

Bu fakirin yurt içi ve yurt dışında; Nur Hizmeti amaçlı, devamlı seyahet ettiği erbabının malumudur. Bunu bilen aziz dostların kaç senedir; “Van Mevlidine özel bir vasıtayla hizmet beldelerini ziyaret ederek” gitme istek, arzu ve müracaatları, çok şükür bu yıl gerçekleşmiş oldu. Düzce’den İsmail Özdemir İstanbul’ dan Süleyman kardeşimiz, Antalya’dan da benimle birlikte Gazipaşa’dan Mustafa hocam olmak üzere dört kişilik ekibimiz geçen hafta başında Anadolu’nun merkezi Mevlâna diyarı Konya’dan, Van Mevlidine iştirak etmek üzere bu uzun seyahate başladık.

Güzergâhımızı iki ay önceden planlamıştık. İşin başında bu seyahat için müracaat eden on kişi vardı. Ama en son dört kişide karar kılmak zorunda kaldık.

Gidiş güzergâhımızı; Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Muş, Ahlat, Erciş üzerinden Van’a ulaşmak şeklinde planlamıştık. Dönüş güzergâhımız da; Van, Tatvan, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Silifke, Antalya’da sona erecek şeklindeydi. Ufak- tefek farklılıklarla son yıllardaki en uzun ve zevkli bir kara yolu hizmet seyahatini Allah’a şükürler oldun ki kazasız belâsız tamamlanak nasip oldu.

Beiüzzaman Mevlidinin yapılacağı mekân; Van Yeni Norşin Camisiydi.Yurdun dört bir bucağından can dostlar, Yeni Asya sevdalıları, doğu Anadılu’nun vefakâr ve cefakâr sakinleri hep oradaydılar. Bu na müsait şartlar ve ortama rağmen, katılım, muhabbet, hasret ve kucaklaşma; kemmiyetin değil, keyfiyetin önemli olduğunu bir defa daha göstermekti. Bu da gerçekleşmiş oldu.

Yol güzergâh üzerindeki mahallerdeki çok güzel nurani hizmetleri dinlemek, o manevî atmosferle hemhal olmak ruh ve kalplerimize güzel pencereler açtı.

Zamanımızın dar ve sınırlı olması ve yolumuzun uzun olması sebebiyle buluşma noktamız olan Konya dershanesine uğrayamadık. Ama oradaki kardeşlerimizin bir haftalık “Lise okuma programı” yapmalarını öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduk. Konya’nın son yıllardaki bu güzel hizmet hamlelerini tebrik ediyoruz.

Bundan sonra güzergâhımızın ilk durağı Nevşehir ilinde, o gün mutad ders vardı. Ders anında, burada kararlı ve istikrarlı bir cemaate muhatap olmanın saadetini yaşadık.

Oradaki ehli hizmet kardeşlerimizden aldığımız bilgiye göre;

Nevşehir’de Pazartesi semt dersi. Salı Dershanede belli bir grupla devam eden müzakereli ders. Çarşamba semt dersi. Perşembe Ürgüp dersi. Cuma umumi ders. Cumartesi Lise dersi (30-35 Kişi abilerin çocukları ağırlıklı) Bayanlar. Cuma gündüz umumi ders. Pazartesi semt dersi yapmaya devam ediyorlar.

Nevşehir’den sonra hedefte kısa bir an için Kırşehir’e uğrayıp oradan akşama Kayseri’ye ulaştık. Öğle vakti Kırşehir’de kısa bir muhabbetten sonra akşam namazını Kayseri’de tarihi Hunat Camisinde cemaatle eda etmek nasip oldu. Dostların ikramından sonra dershanemizde kısa bir sohbet ve istirahat.

Antalya’da öğretim ve eğitimini tamamlayıp Şanlıurfa’dan sonra Kayseri’de resmi hizmetini devam ettiren Adem Kardeşimiz bize tarihi şehir Kayseri’deki Nur Hizmetleri konusunda şunları bilgileri verdi.

Umumi ders Cuma günü. Ayrıca beş semtte, “erkek dersleri” yapılıyor. Bayanlar Cumartesi umumi ders yapıyorlar. Ayrıca onlar da haftada dört yerde semt derslerinde buluşuyorlar. Gençlik dersimiz 25-30 kişilik grupla Cumartesi merkez dershanede oluyor. Pazartesi Merkez Dershanesinde müzakereli olarak dar kapsamda yapılıyor. Her ayın ilk pazar günü sabahtan yatsı vaktine kadar istenen saatte istenildiği kadarıyla katılım sağlanan okuma ve farklı okuma metodlarıyla yapılan muhtevalı ders buluşmaları her ay devam ediyor. Ayrıca, günlük erkekler ve bayanlar olarak programlı olarak belli bir kitap okuma takibi de aralıksız devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günlerinde ortaokul dersleri devam ediyor. Bir vakıf görevlisi hizmetlere nezaret ediyor.

Taziye, düğün ve hasta ziyaretleri ile şehir içi ve dışı organizeli sosyal faaliyetlere katılımlar da ihmal edilmeden devam ediyor. Umumi ve semtlerdeki buluşmalarda gençlere okuma imkanı veriliyor.. “SMS” ile Sosyal faaliyetlerin bütün mahalli cemaate duyurusu yapılıyor. Umumi ve semt buluşmalarında gençlere okuma imkanı veriliyor. Gençlik dersi- Gençler ve abiler tarafından- seminer tarzı sunumlarla yapılıyor. Sosyal olarak, birinci ve ikinci derece yakınlığı olanlar tespit ediliyor. Birinci derece konumunda olanların düzenli katılımları sağlanıyor. Buna uyum sağlamayanların bağını diri tutmak, ikinci sıradakilerin dostluğunun devamını sağlamak amaçlı kişiler de yakından takip edilmeye çalışılıyor. Sosyal faaliyet destekleri herkesi kapsayacak şekilde manevi bir havuz haline dönüştürülüyor. Her bir kişinin faaliyeti; “şirketi maneviye” sırrıyla her faaliyete herbir nur hadimi iştirak etmiş oluyor. Maksat havuzdan herkes sevap alsın! Neşriyat hizmetleri; Yeni fikirler ve abonelik çalışmasıyla bir gece de dergi sayısını nerdeyse iki kat artırdık. Gazete için de yeni çalışmalarımız olacak. Yılda iki kez Kadınlar komisyonu ile istişare yapıyoruz..karar tebliği ve uygulama birlikteliği ile görüş alış veririşi..irtibatdevam ettiriliyor. Her çarşamba 14.00- 17.00 saatleri arası merkezde ders, ağırlıklı emekliler ve vakti müsait olanlar katılıyor. Bütün bu faaliyetlerin neticesi; muhabbet, şevk, irtibat, diri kalma, faaliyete odaklanma, tesanüd... Allah razı olsun!

Seyyar medresemizde; ders, cevşen ve Kur’an okuyarak yola devam ediyoruz.