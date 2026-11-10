Okuyucular iyi kitaplarla buluştu - 2026 Samsun kitap fuarları verimli geçti

Samsun, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde kitap fuarlarına Yeni Asya Neşriyat olarak katıldık. Fuara gelen okuyucular, iyi kitaplarla tanışmış oldu. Fuarlar tanışmaya da vesile oluyor.

Yeni Asya Neşriyat adına Samsun, Çarşamba ve Vezirköprü ilçelerinde kitap fuarlarına iştirak ettik. Fuarları, neşriyat hizmetlerinin farklı kesimlere ulaştırılması ve Risale-i Nur’un fikir dünyasının daha geniş çevrelerle buluşturulması bakımından önemli bir hizmet faaliyeti olarak görüyoruz.

Kitap fuarları, sadece neşriyatın sergilendiği ve kitap satışının yapıldığı organizasyonlar olmamalıdır. Aynı zamanda fuarlar, fikirlerin ve manevî değerlerin cemiyetle buluştuğu çok mühim ilânat zeminleridir. Yeni Asya’nın 2026 senesi içinde bu üç ayrı fuarda yer alması, neşriyatını farklı okuyucu kitlelerine tanıtma, yeni insanlarla tanışma ve mevcut okuyucularla irtibatı güçlendirme açısından çok güzel imkânlar sağlamıştır.

FUARLARA İŞTİRAK NEDEN ÖNEMLİ

Farklı yerleşim merkezlerinde gerçekleştirilen fuarlara iştiraklar, Risale-i Nur hizmetinin sadece belirli bir çevreyle sınırlı kalmaması açısından da önemlidir. Şehir merkezinden ilçelere kadar uzanan bu çalışmalar, Yeni Asya Neşriyat yayınlarının daha geniş kesimlerde tanınmasına vesile olmuştur. Özellikle Risale-i Nur Külliyatı'nın, gençlerin, talebelerin, eğitimcilerin ve farklı meslek gruplarından insanların dikkatine sunulması, neşriyat çalışmaları açısından çok önemli bir kazanımdır

Bu organizasyonlarda standın hazırlanması, kitapların sergilenmesi, ziyaretçilerle ilgilenilmesi ve neşriyatın muhtevasının anlatılması ciddi bir emek ve fedakârlık gerektirmektedir. Bu yönüyle fuar hizmetleri, sadece kitap satışı üzerinden değil, tesanüd, dayanışma, temsil ve fedakârlık esasları çerçevesinde de çok kıymetlidir. Hizmete iştirak eden herkesin katkısı, şahs-ı manevînin ortak gayretinin bir parçasıdır.

OKUYUCULARIMIZLA BULUŞTUK

Fuarların bir diğer mühim yönü de okuyucularla yazarları buluşturmasıdır. Bizler de Sami Cebeci ağabey ve Prof. Dr. Ahmet Battal hocamız ile kitaplarımızı imzalayarak okuyucularla buluştuk, tanıştık ve sohbetler yaptık. Bizim açımızdan verimli ve istifadeli bir imza programı oldu. Böylece fuarlar, fikir alışverişine ve yeni insanlarla tanışmaya vesile olan bir hizmet vesilesine dönüşmüş oldu.

Elbette bu çalışmaların hakikî neticesi, fuarların sona ermesiyle ölçülmemelidir. Fuar süresince tanışılan insanlarla irtibatın devam ettirilmesi, yeni okuyucuların düzenli okuma faaliyetlerine kazandırılması ve gençlere yönelik tanıtım çalışmalarının sürdürülmesi, elde edilen kazanımların kalıcı hâle gelmesini sağlamalıdır. Bu manada gerekli iletişim kanalları açık tutulmalı, karşılıklı alınan telefon ve irtibat numaraları ile iletişime geçilmelidir. Fuarlar bu noktada çok fırsatları içinde saklayan münbit zeminlerdir.

Neşriyat hizmetinin yaygınlaştırılması

Yeni Asya Neşriyat’ın Samsun, Çarşamba ve Vezirköprü kitap fuarlarına katılımı, neşriyat hizmetinin yaygınlaştırılması, Risale-i Nur’un tanıtılması ve toplumla daha güçlü iletişim kurulması bakımından anlamlı bir gayrettir. Bu hizmetlerin temelinde, kitapları okuyucularla buluşturmanın ötesinde, hakikatleri insanlara ulaştırma ve gönül köprüleri kurma fikri açısından kıyasa gelmeyecek kadar kıymetlidir. Çünkü neşriyat hizmeti, sadece kitapları raflara taşımak değil; fikirleri zihinlere, hakikatleri gönüllere ve hizmet şuurunu toplumun farklı kesimlerine ulaştırmak açısından önemlidir. Bu noktada fuarlarda çok hatıralar biriktirdik, bir tanesine kısaca temas edelim.

AMASYA ELMALI TEVAFUK

Tuğba kızımız aslen Amasyalı. Liseyi bitirmiş, üniversiteye hazırlanıyor. Samsun fuarına çok sevdiği bir yazarı ziyaret etmek için gelmiş. Geldiği gün ise o yazar fuara gelmemiş. Gelirken elinde Amasya’nın meşhur elmalarından küçük bir paket hazırlamış. Yazar gelmediği için paketi geri götürmek yerine stantları gezerek bir yazara vermeyi düşünmüş ve tevafuken bizim stantta karar kılmış. Tuğba kızımız ile tanışıyor ve uzun sayılabilecek soru-cevap şeklinde insan, yaratılış, imtihan, musibetler ve ölüm üzerine sohbetler yapıyoruz. Neticede “Eşref-i mahlûk olan insan” kitabımızı imzalı alıyor; sonra da “Hocam bu paketi size vermek istiyorum, nasip sizinmiş” diyor. Bunun üzerine Tuğba kızımıza yaşanmış bir elma hadisesini anlatıyoruz. Hadise şöyle: Türk Halk müziği sanatçısı Bülent Serttaş anlatıyor: “Beverly Hills’ten bir elma aldım, sokakta yiyemeyip otele sakladım. O elma benimle New York’a uçtu, orada da iki gün kaldı. Sonra benimle İstanbul’a geldi, çantamda Elazığ’a kadar gitti. Elazığ’da yeğenim çantamı karıştırırken bulup yedi. İddia ediyorum, dünyanın öbür ucunda yetişen o elmanın üzerinde yeğenimin ismi yazıyordu, onun nasibiymiş."