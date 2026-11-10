Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! - 1

ŞİİR

Güzel isimlerinin, İsm-i A’zam’ın, Sureler ve ayetlerin nurlarının, Resul-i Ekrem’in, yardımcılarının, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Arşını taşıyan tüm meleklerinin, Onların tesbih ve ibadetlerinin, Vazifeli dört büyük meleklerinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Âdem’in kelimelerinin, Hazret-i Havva’nın güzel şefkatinin, Hazret-i Şit’in ve peygamberliğinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i İdris’in ve yüceliğinin, Hazret-i Nuh’un duası, gemisinin, Hazret-i İbrahim haliliyetinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Lut ve hem onun gayretinin, İshak ve zürriyyetinden gelenlerin, Hazret-i İsmail ve onun neslinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Eşref-i mahlûk Hazret-i Muhammed’in, Hazret-i Yakub’un yalvarışlarının, Hazret-i Yusuf’un dürüstlüklerinin, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Eyyub’un sabrı hakkı için, Hazret-i Cercis’in ve metanetinin, Hazret-i Üzeyir’in ve hayatının, Hürmetine bizi muhafaza eyle. Hazret-i Hızır’ın ve seyahatinin, Hazret-i İlyas’ın ve elçiliğinin, Hazret-i Musa’nın kitabı Tevrat’ın, Hürmetine bizi muhafaza eyle.

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