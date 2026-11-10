Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! - 1

Güzel isimlerinin, İsm-i A’zam’ın,
Sureler ve ayetlerin nurlarının,
Resul-i Ekrem’in, yardımcılarının,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Arşını taşıyan tüm meleklerinin,
Onların tesbih ve ibadetlerinin,
Vazifeli dört büyük meleklerinin,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Hazret-i Âdem’in kelimelerinin,
Hazret-i Havva’nın güzel şefkatinin,
Hazret-i Şit’in ve peygamberliğinin,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Hazret-i İdris’in ve yüceliğinin,
Hazret-i Nuh’un duası, gemisinin,
Hazret-i İbrahim haliliyetinin,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Hazret-i Lut ve hem onun gayretinin,
İshak ve zürriyyetinden gelenlerin,
Hazret-i İsmail ve onun neslinin,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Eşref-i mahlûk Hazret-i Muhammed’in,
Hazret-i Yakub’un yalvarışlarının,
Hazret-i Yusuf’un dürüstlüklerinin,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Hazret-i Eyyub’un sabrı hakkı için,
Hazret-i Cercis’in ve metanetinin,
Hazret-i Üzeyir’in ve hayatının,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.
Hazret-i Hızır’ın ve seyahatinin,
Hazret-i İlyas’ın ve elçiliğinin,
Hazret-i Musa’nın kitabı Tevrat’ın,
Hürmetine bizi muhafaza eyle.