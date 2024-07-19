"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Nur postacılarına teşekkür

Orhan ALAGÖZ
19 Temmuz 2024, Cuma
Nur Postacılar için zaman mekân, mefhumu yoktur...

Bu yolda yürüyen nûrun kara sevdalılarının kafasında, yılmak yorulmak gibi bir terim yoktur… Çünkü Onlar, nûra müştâk oldukları için, nurlara ihtiyacı olan gönüllere ulaştırmak gayretiyle, meşru dairede her yolu denemektedirler... Şöyle geriye dönüp, geçmişin izine bakınca, yapılan bu hizmetlerde öyle fedakârlıklar görünmektedir ki, her şeyden mahrum olan o insanların bu kadar muazzam hizmetleri nasıl gerçekleştirdiklerini anlamakta zorlanmaktayız...

Öyle anlar olmuş ki, çoğu zaman, sırtlarında kitap yüklü heybe ile kilometrelerce yayan yürüyerek, bu kitaplar, ihtiyaç sahiplerine zamanında eksiksiz ulaştırılmış... Bu hizmet uğruna, Bazen at sırtında, bazen de, içi hayvan dolu, kamyon römorkların da, gece demeden, gündüz demeden nurlar, muhtaç gönüllere ulaştırılıyordu... Şimdi devir değişti, şartlar değişti...

Nurlara ulaşmak, nurları ihtiyaç sahibi olan gönüllere ulaştırmak, daha kolaylaştı. Çağın nimetlerinden faydalanarak, bir telefon ediyorsun, bir gün sonra, nurlar kapında... Aç oku doyasıya istifade et... İşte size, yeni bir hizmet tarzı, ayağınıza kadar gelen seyyar kütüphane... Günümüzde bir misal Kastamonu’nun fedakârı İbrâhim Vapur, her türlü vasıtayı kullanarak Risale-i Nurları tanıtan bir hizmet erbabı. Parolasını, “hizmette sınır ve sinir yoktur” olarak belirleyen bu emektar ağabey, minibüsünü seyyar bir kitabevine dönüştürerek şehrin her yerini dolaşıp kitapları okurlarına ulaştırmaktadır. Rabbim bu güzide hizmetlerinde muvaffak etsin.

Atalet zindanlarında uyuşmuş bizlere inşallah bir ders ve teşvik olur. İman ve Kur’an hizmetlerinde rıza-i İlahi dairesinde çalışan herkese son nefese kadar ihlas, sıdk, sebat ve sadakatle muvaffakiyetler ihsan etsin…

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze hepimiz için kara leke

    Öldürmek çözüm değil

    Yoksullukta eşitlediler

    Geçici çözümlere hayır

    Sıcaklar ekonomiyi de vuruyor

    Hukuk yokken yatırımcı nasıl gelsin?

    Torba kanunla yargı reformu olmaz

    İsrail'den tüyler ürperten bir vahşet daha!

    İtalya'dan Gazze'ye 60 tondan fazla insani yardım

    "Seçimi satın almaya çalışmasından bıktım"

    YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sürecinde adayların hangi hususlara dikkat etmesi gerekiyor?

    Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenlediler!

    Beyaz Saray: Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Filistin tanındıkça İsrail toprak gasbediyor

    Trump'a saldırının niye yapıldığı hala bulunamadı

    Eğitim sistemi alarm veriyor

    Bütçe açığı faiz giderleriyle büyüdü

    Tıbbi bir durum ortaya çıkarsa çekilirim

    Esas yük, yağma düzeni

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tavizsiz duruş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” manipülasyonu
    Şükrü BULUT

    Açıklık mı? Yoksa, çıplaklık mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette ilk Türkçü-Muhafazakâr ittifakı
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak için önce “müzakere ve mütalâa”yı anlamalı!
    İbrahim ERSOYLU

    Cami ve siyaset dili
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kazaya bırakmak günah mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Sahabeler arasındaki fitnelerden bahsetmek
    İbrahim Aktaşcı

    Yediğin içtiğin senin olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.